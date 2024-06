Aldi: Notebooks zu Discount-Preisen im Angebot

Solltest du momentan auf der Suche nach einem neuen Notebook sein, empfiehlt sich auch ein Blick in den Onlineshop von Aldi. Denn dort sind gegenwärtig Laptops zu Top-Preisen erhältlich. Dabei kannst du zwischen vier Modellen aus dem Hause Medion wählen, die alle unter 1.000 Euro kosten. Zwei Modelle sind mit einem 15,6 Zoll großen Bildschirm ausgestattet, unterscheiden sich aber hinsichtlich des verbauten Prozessors und Speicherplatzes. Ein Notebook bietet ein 16-Zoll-Display, aber eine eher unterdurchschnittliche Ausstattung für Einsteiger, Schüler und Studenten. Das Top-Modell wiederum stellt einen 17,3 Zoll großen Bildschirm bereit. Aber der Reihe nach.

Aldi Notebooks: Medion Laptop E15435 in zwei Versionen erhältlich

Ein klassisches Mittelklasse-Notebook, das unter anderem auch für den Einsatz im Homeoffice gedacht ist: der knapp 1,7 Kilogramm leichte Medion Laptop E15435. Für 599 Euro ist dieser Rechner mit 512 GB SSD-Speicher und dem Intel Core i5-13420H-Prozessor (acht Kerne, maximal 4,6 GHz Taktfrequenz) ausgestattet. Für 699 Euro gibt’s den gleichen Rechner mit 1 TB SSD-Speicher und mehr Leistung. Denn dann ist der Intel Core i7-13620H integriert – mit zehn Rechenkernen und maximal 4,9 GHz Taktung. Bei beiden Rechnern sind zudem 16 GB Arbeitsspeicher (RAM) nutzbar, die Akkulaufzeit liegt bei bis zu acht Stunden.

Medion 15,6 Zoll Laptop E15435

Alternative: Einsteiger-Notebook für 399 Euro

Du kannst dich aber auch für den Medion Laptop E16433 (MD62656) entscheiden. Dafür werden nur 399 Euro fällig und insbesondere für die Nutzung in der Schule, in der Uni oder auf Pendelstrecken im Zug kann dieses Notebook-Modell die passende Wahl sein. Die Leistung ist auf Basis des Intel Core i3-1215U-Prozessors (sechs Kerne, maximal 3,3 GHz) nebst 8 GB Arbeitsspeicher zwar beschränkt, für einfache Büro-, Schreib- und Excel-Tätigkeiten ist der Rechner aber vollkommen ausreichend. Auch als Entertainment-Notebook für das Schauen von Serien und Filmen ist er ausreichend stark bestückt. Persönliche Daten finden im 512 GB großen SSD-Speicher Platz.

Auch einen 1.000-Euro-Rechner kannst du jetzt bei Aldi kaufen

Du wünschst dir für und von deinem neuen Laptop mehr Leistung? Dann solltest du einen Blick auf den 17,3 Zoll großen Medion S20 (MD62640) werfen. Er kostet 999 Euro und bietet dafür neben 1 TB Speicherplatz und 16 GB RAM einen mit 16 Kernen bestückten Prozessor (Intel Core Ultra 7) mit bis zu 4,8 GHz Taktfrequenz. Medion stellt zudem die besondere Klangqualität und den besonders schmalen Displayrahmen hervor. Die Akkulaufzeit soll auch bei diesem Rechner bei bis zu acht Stunden liegen.

Alle vier Rechner bieten Aldi und Medion mit drei Jahren Garantie an. Einmalig kommen jeweils 5,95 Euro an Versandkosten hinzu. Bei Bedarf kannst du dich für eine zinsfreie Ratenzahlung über Klarna entscheiden. Als Betriebssystem ist in allen Fällen Windows 11 Home vorinstalliert.

