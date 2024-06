Aldi: In-Ears von JBL zum Spitzenpreis kaufen

Praktische In-Ear-Kopfhörer gehören für immer mehr Menschen wie ein Smartphone zum Alltag. Etwa, um jederzeit der persönlichen Lieblingsmusik lauschen zu können. Aber auch, um unterwegs Podcasts zu hören – kennst du eigentlich unseren Podcast überMORGEN? – oder um mit Freunden telefonieren zu können, ohne das Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen. Und bei Aldi kannst du jetzt Marken-In-Ears zum Spitzenpreis kaufen. Denn dort sind jetzt die Sport-Kopfhörer JBL Endurance Race zum unschlagbaren Sonderpreis erhältlich.

JBL Endurance Race jetzt bei Aldi zum Top-Preis im Angebot

Der Hersteller verspricht nicht nur ein besonderes Hörerlebnis über den JBL Pure Bass Sound mit satten Bässen, sondern auch bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit. Eine weitere Besonderheit ist, dass die jeweils nur rund 6 Gramm leichten Kopfhörer wasserdicht und staubdicht sind (IP67) und dass eine Unterstützung gängiger Sprachassistenten gegeben ist. Für einen hohen Tragekomfort sorgen ergonomische Ohrpassstücke mit Bügel.

Mehr noch: Dank der Ambient-Aware-Funktion nimmst du deine Umgebung immer wahr. Egal, wohin die Musik dich führt. Und solltest du unterwegs Freunde oder Bekannte treffen, aktivierst du einfach TalkThru, um in Gespräche einzusteigen, ohne die Ohrhörer herausnehmen zu müssen. Nicht unterstützt wird eine aktive oder adaptive Geräuschunterdrückung. Eine solche Funktion wird von vielen Menschen aber ohnehin als eher unangenehm oder zumindest gewöhnungsbedürftig empfunden.

JBL Endurance Race TWS Datenblatt Preis Daten UVP 79,99 € Verfügbarkeit ja Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Was kosten die JBL-In-Ears bei Aldi?

Aldi bietet die JBL Sport-Kopfhörer Endurance Race über seinen Webshop ab sofort zu einem Preis von 69,99 Euro an. Regulär liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) bei knapp 80 Euro. Hinzu kommen einmal 5,95 Euro für den Versand. Ein lupenreiner Top-Preis. Denn in anderen Webshops musst du derzeit mindestens rund 76 Euro auf den Tisch legen, um die In-Ears dein Eigen nennen zu können. Nutzen kannst du bei Aldi übrigens auch eine zinsfreie Ratenzahlung. Dann musst du in drei Raten nur je 25,31 Euro bezahlen.

In Testberichten zeichneten sich die In-Ears in der Vergangenheit übrigens unter anderem übereinstimmend durch hohen Komfort beim Tragen, zuverlässige Bluetooth-Verbindungen und eine lange Akkulaufzeit aus. Die aktuell 25 besten In-Ear-Kopfhörer haben wir in einem gesonderten Artikel für dich zusammengetragen.

Jetzt weiterlesen 2,0 im Test: Das sind die wohl besten In-Ears für unter 200 Euro