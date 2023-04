Kein Samsung, kein Apple: Das ist jetzt das beliebteste Handy – und hier ist es gerade günstig

Weder das Samsung Galaxy S23 noch das iPhone 14 belegen den ersten Platz. Und generell ist gerade kein Samsung-Handy, wie sonst fast immer, auf Rang 1. Das beliebteste Handy auf dem Markt ist das Pixel 6a. So thront das Google-Smartphone nämlich immer noch auf dem ersten Platz in unserem Leser-Ranking (Stand 05.04.23). Auch in unserem Test schnitt das Gerät äußerst gut ab. Und wenn du das beliebteste Handy möglichst günstig kaufen möchtest, solltest du dir das aktuelle Angebot bei Amazon nicht entgehen lassen. Hier kostet das Pixel 6a aktuell nur noch 323,40 Euro.

Platz 1 im Leser-Ranking: Darum ist das Pixel 6a so beliebt

Doch warum ist das Pixel 6a so beliebt? Das liegt sicherlich am ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis des Smartphones. Für aktuell 323,40 Euro bekommst du nämlich ein hervorragendes Mittelklasse-Handy geboten, das mit purem Android und langen Sicherheitsupdates über fünf Jahre für eine tolle Nutzererfahrung sorgt. Im alltäglichen Gebrauch profitierst du dabei ebenfalls vom Google Tensor Prozessor samt 6 GB Arbeitsspeicher.

Ein weiteres Highlight bei dem Google-Handy ist die geringe Größe. Im Gegensatz zu den sonst immer größer werdenden Smartphones liegt das Pixel 6a mit seinem 6,1 Zoll großen OLED-Display perfekt in der Hand. Gleichzeitig kann sich das Display auch aufgrund seiner Pixeldichte von 431 ppi sehen lassen. Ein Kritikpunkt ist hingegen die Bildwiederholfrequenz von nur 60 Hz.

Google Pixel 6a Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,1 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.410 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Strahlwasser (Wasserhahn)) Gewicht 178 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis 459 € Marktstart Juli 2022

Die geringere Bildwiederholfrequenz hat aber sogar auch Vorteile, denn dadurch wird der Akku des Handys geschont. So hält dieser mit einer Kapazität von 4.410 mAh locker einen ganzen Tag durch. Darüber hinaus punktet das Pixel 6a mit Schutz gegen Wasser nach IP67 sowie einem Fingerabdrucksensor im Display. Gefunkt wird zudem über die üblichen Standards rund um Bluetooth 5.2, NFC für mobiles Zahlen und 5G. Bei Amazon zahlst du für dieses tolle Gesamtpaket in der Farbe Charcoal aktuell nur noch 323,40 Euro. Alternativ gibt’s das Handy auch in den Farben Sage oder Chalk – hierfür fallen jedoch 329 Euro an.

→ Google Pixel 6a ab 323,40 Euro

Übrigens: Nicht nur in unserem Ranking ist das Pixel 6a vorne. Auch in der Amazon-Bestseller-Liste aller Smartphones ist es vorne mit dabei. Hier jedoch noch auf Platz 2 (hinter Samsungs Galaxy A53). Womöglich steht aber auch hier bald ein Wechsel auf dem Spitzenplatz an.

Auch mit Google Chromecast erhältlich

Falls du neben dem Pixel 6a auch Interesse am Google Chromecast hast, gibt es passend dazu auch ein Bundle für 333 Euro bei Amazon im Angebot. Für alle Infos zu dem Deal lohnt sich ein Klick auf diesen Artikel – hier ging es zwar um ein MediaMarkt-Angebot, der Deal ist inhaltlich jedoch identisch zum Bundle bei Amazon. Außerdem stellen wir dir dabei als Alternative auch noch ein spannendes Tarif-Bundle mit dem beliebtesten Smartphone vor.

→ Pixel 6a mit Google Chromecast für 339 Euro