Das beliebteste Smartphone gibt es hier gerade günstig mit einem Gratis-Extra

Platz 1 in unserem Leser-Ranking (Stand 27.03.23) kommt nicht von ungefähr: Das Pixel 6a gehört weiterhin zu den beliebtesten Smartphones im Netz. Bei MediaMarkt gibt’s das Google-Handy jetzt im Angebot für 329 Euro. Das ist aber noch nicht alles. Dazu bekommst du mit dem Google Chromecast HD noch ein cooles und praktisches Extra geschenkt dazu. Wenn du also auf der Suche nach einem neuen Smartphone bist und dich auch über das Streaming-Gerät freuen würdest, solltest du hier zuschlagen. Doch Vorsicht: Das Angebot läuft nur bis zum 10. April.

Das Pixel 6a von Google gehört immer noch zu den beliebtesten Handys auf dem Markt. Nicht umsonst thront das Smartphone von Platz 1 unseres Leser-Rankings (Stand 29.03.23). So weiß das Gerät unter anderem mit seiner kompakten Größe und der daraus resultierenden Handlichkeit zu überzeugen. Gleichzeitig kannst du auf dem 6,1 Zoll großen OLED-Display mit einer Pixeldichte von 431 ppi selbstverständlich weiterhin alles gut erkennen. Lediglich die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz könnte besser sein. Dies fällt bei der täglichen Nutzung aber sicher nur den Wenigsten auf und schont zudem den Akku. Dieser kommt auf eine Kapazität von 4.410 mAh und hält – je nach Nutzung – durchaus einen ganzen Tag durch.

Google Pixel 6a Software Android 12 Prozessor Google Tensor Display 6,1 Zoll, 2.400 x 1.080 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272×2848 (12,2 Megapixel) Akku 4.410 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Strahlwasser (Wasserhahn)) Gewicht 178 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün Einführungspreis 459 € Marktstart Juli 2022

Ein weiteres Highlight ist der Prozessor Google Tensor, welcher in Kombination mit den 6 GB Arbeitsspeicher für eine stets flüssige Nutzererfahrung sorgt. Hierbei profitierst du auch vom puren Android des Handys, samt langen Sicherheitsupdates über fünf Jahre sowie coolen Google-spezifischen Funktionen. Außerdem ist das Smartphone nach IP67 gegen Wasser geschützt und funkt mit den Standards rund um Bluetooth 5.2, 5G und Co. Für ein Mittelklasse-Handy für diesen Preis sind das beachtliche Angaben.

Im Angebot für 329 Euro ist dabei übrigens das Pixel 6a in der Farbe Sage und mit 128 GB Speicherplatz. Schade ist, dass der Speicher aufgrund des fehlenden microSD-Slots nicht nachträglich vergrößert werden kann. Sonst können sich das Handy und der Deal aber auf jeden Fall sehen lassen. Das Smartphone selbst ist bei anderen Händlern zwar durchaus etwas günstiger zu haben, doch wenn du gleichzeitig auch Interesse am Chromecast hast, gibt es keinen besseren Deal im Netz.

Gratis dazu: Google Chromecast

Was dieses Angebot nämlich wirklich gut macht, ist der Chromecast mit Google TV HD im Wert von momentan 35 Euro. Diesen bekommst du nämlich einfach so, gratis dazu! Das Gerät lässt sich dabei ganz simpel an deinen TV anschließen und mit dem WLAN verbinden. So streamst du bereits innerhalb weniger Minuten deine Lieblingsinhalte. Der Chromecast vereint dabei alle deine Lieblingsstreaming-Dienste auf einem Gerät. Dank der speziellen Google Assistant-Taste auf der Fernbedienung, lässt sich das Gerät zudem auch via Voice-Command steuern. Noch besser wirds mit Google Assistant-Lautsprechern, denn dann kannst du ganz ohne Fernbedienung los streamen.

Alternative: Pixel 6a mit günstigem Tarif

Hast du vielleicht aber gar kein Interesse am Chromecast und möchtest viel lieber einen preiswerten Tarif zum Pixel 6a bekommen? Dann gibt es aktuell ebenfalls ein tolles Angebot für dich. Im Tarifshop von MediaMarkt zahlst du für das Google-Handy nämlich lediglich einen Euro, plus 4,95 Euro für den Versand. Hinzu kommen allerdings noch 15,99 Euro im Monat für den 13 GB starken O 2 -Tarif mit einer Bandbreite von maximal 50 Mbit/s. Zusätzlich zum LTE-Datenvolumen wird dir außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat zur Verfügung gestellt. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Neben den monatlichen Kosten in Höhe von 15,99 Euro, fallen einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis an.

