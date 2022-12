Samsung UHD TV zu Top-Konditionen bei O₂ sichern

Ein neuer Fernseher stellt zu Weihnachten eine beliebte Neuanschaffung dar. Doch was, wenn man diesen Fernseher sogar beinahe gratis abstauben könnte? Mit einem aktuellen Tarif-Angebot von O₂ ist genau das möglich. Trotz 55 Zoll 4K-Fernseher bezahlst du lediglich den SIM-Only-Preis im Tarif.

UHD TV umsonst sichern – mit diesem Tarif wird es möglich

In der Vorweihnachtszeit lockt O₂ mit weiteren attraktiven Tarif-Angeboten. Besonders spannend ist dabei das Bundle aus dem Tarif O₂ Free M sowie dem Samsung Crystal UHD 4K AU7199. Obwohl du bei diesem Angebot einen 4K-Fernseher zu deinem Tarif hinzubekommst, erhöht sich deine monatliche Rate dabei nicht. Du zahlst lediglich den SIM-Only-Preis von 29,99 Euro im Monat auf die Vertragsdauer von 36 Monaten. Dafür kommen jedoch einige Einmalzahlungen auf dich zu. Für die Geräteanzahlung wird lediglich 1 Euro veranschlagt, für den Fernseher werden jedoch Versandgebühren von 39,90 Euro fällig.

Angesichts eines solch großen Paketes ist dieser Preis nicht verwunderlich. Neben Versandkosten und Geräteanzahlung berechnet O₂ eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro. Insgesamt sind somit Einmalzahlungen von 80,89 Euro fällig.

Fernseher gratis sichern – darum lohnt sich das Angebot

Der 55 Zoll große Samsung UHD-TV selbst kostet dich im Handel zurzeit knapp 519,99 Euro. Er verfügt über Samsungs hauseigenes Betriebssystem Tizen, was ihn zu einem wahren Preis-Leistungs-Tipp werden lässt. So erhältst du nämlich nicht nur Zugriff auf gängige Streaming-Anbieter für Filme und Serien, sondern ebenso auf Cloud-Gaming-Dienste. Zusätzlich kannst du dank Samsungs eigenem Streaming-Dienst Samsung TV Plus viele Inhalte ohne ein kostenpflichtiges Abo ansehen.

Auf die gesamte Vertragslaufzeit berechnet, kostet dich der Tarif insgesamt 1.160,53 Euro. Zieht man nun die durchschnittlichen Gerätekosten von 519,99 Euro ab, bleibt nur ein Gesamtpreis von 640,54 Euro übrig. Auf die gesamte Laufzeit des Vertrags gerechnet, zahlst du somit nur einen effektiven Monatspreis von knapp 17,80 Euro. Dabei sind bereits ein monatliches Datenvolumen von 20 GB im 4G LTE/5G-Netz, eine SMS-Flat, eine Allnet-Flat sowie EU-Roaming inklusive. Auf Wunsch kannst du zusätzlich O₂ TV L für 9,99 Euro monatlich zu deinem Mobilfunkvertrag hinzubuchen. Dabei erhältst du Zugriff auf WOW Filme und Serien, über 20.000 Inhalte auf Abruf sowie 90 TV-Sender in HD auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Da auch Smart-TVs nicht davon ausgeschlossen sind, kannst du das Streaming-Abo direkt mit deinem Samsung UHD TV nutzen.