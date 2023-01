3 kaufen, 2 bezahlen: Heftige Gaming-Angebots-Aktion zum Jahresstart

Wenn es bei dir zu Weihnachten eine Konsole unter dem Tannenbaum gab, kannst du sicherlich neue Games gebrauchen. Abhilfe schafft da MediaMarkt, denn hier gibt’s bis zum 15. Januar eine spannende 3-für-2-Aktion auf Spiele der meisten aktuellen Konsolen.

Egal, ob Playstation, Xbox oder PC – Hier wirst du fündig

Von „God Of War Ragnarök“, über „FIFA 23“, bis hin zum „Landwirtschafts-Simulator 22“ – bei der 3-für-2-Aktion von MediaMarkt sollte wirklich fast jeder Gamer fündig werden. Dabei kannst du auch Spiele verschiedener Konsolen kombinieren. Nur die Besitzer der Nintendo Switch gehen leider leer aus, denn Mario, Luigi und Co. nehmen nicht an der Aktion teil.

Doch für alle anderen kann es sich echt lohnen bei MediaMarkt vorbeizuschauen, denn Spiele aus allen Genres sind zu ergattern. Stehst du beispielsweise auf Horror-Spiele und hast eine PS5? Dann sind „The Callisto Protocol“, „The Quarry“ und „Resident Evil Village – Gold Edition“ sicherlich genau das Richtige für dich. Und für diese drei Spiele würdest du im Rahmen der Aktion anstelle von 153,97 Euro lediglich 109,98 Euro – zuzüglich eventueller Versandkosten – zahlen.

3-für-2-Aktion: Das solltest du beachten

Wichtig ist nur: Du kaufst drei Games aus der Aktion, legst diese gemeinsam in den Warenkorb und schon gibt’s das günstigste deiner Dreier-Auswahl umsonst. Es lohnt sich also, drei Spiele zu wählen, die preislich ungefähr gleichviel kosten. Ansonsten hast du aber die freie Auswahl aus den Games der Aktion: Auto- und Rennsportfans freuen sich beispielsweise über „F1 22„ oder fahren im recht neuen „Need for Speed Unbound“ um die Wette, während andere die Aktion vielleicht nutzen wollen, um sich bei „Call of Duty: Modern Warfare II“ ins Gefecht zu stürzen.

Und falls du wirklich gerade erst eine Xbox Series S/X oder eine Playstation 5 zu Weihnachten geschenkt bekommen hast, ist die Aktion eine perfekte Gelegenheit für dich, die besten Spiele des vergangenen Jahres nachzuholen. Neben dem bereits erwähnten „God Of War Ragnarök“, können wir unter anderem auch die spannende Shooter-Erfahrung „Deathloop“ oder das zuckersüße Katzen-Abenteuer „Stray“ empfehlen.