Großes Xiaomi-Bundle bei O₂: Hier gibt’s einen Saugroboter gratis dazu

Bei den O₂-Geburtstags-Angebot sind zweierlei Dinge derzeit immer auffällig: Die Bundles bestehen selten nur noch aus schnödem Smartphone mit Tarif, sondern es gibt immer etwas dazu – zum Beispiel eine Smartwatch, wobei es hier Angebote zu Samsung und zu Apple gibt. Die zweite Auffälligkeit ist der Tarif selbst. Im Geburtstags-Tarif O₂ Grow startest du mit 40 GB monatlich, jedes weitere Nutzungsjahr kommen ohne Aufpreis 10 GB dazu. So lohnen sich auch die von O₂ angebotenen 36- oder 48-Monats-Verträge.

Geringer Aufpreis: Xiaomi 12 und Saug-Wischroboter im O₂ Grow

Der O₂ Grow Tarif kostet ohne Smartphone oder sonstige Hardware 29,99 Euro pro Monat. Nun gibt es für einen vergleichsweise geringen Aufpreis im aktuellen Bundle gleich zwei Xiaomi-Geräte dazu. In der 36-Monats-Variante koppelst du den Tarif mit dem aktuellen Flaggschiff Xiaomi 12 für 37,99 Euro – also 8 Euro Aufpreis. Das 5G-Smartphone mit Snapdragon 8.1, 120-Hz-AMOLED-Display und 50-Megapixel-Triple-Kamera ist eines der besten Smartphones des Jahres.

Bei O₂ gibt es das Handy in der Basis-Ausstattung, die bereits 256 GB Speicher beinhaltet und in den Farben Lila, Grau und Blau zu bestellen. Dabei kostet das Handy selbst einmalig nur 1 Euro. Die 40 Euro Anschlusskosten für den Tarif schenkt O₂ dir – noch so eine Geburtstagsaktion.

Xiaomi Xiaomi 12 Software Android 12 Prozessor Snapdragon 8 Gen 1 Display 6,28 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.500 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 180 g Farbe Grau, Blau, Violett Einführungspreis 8+128: 850 €, 8+256: 900 € Marktstart März 2022

Das Handy kommt aber nicht allein: Ohne Mehrkosten dazu gibt es den Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, einen Saugwischer, der dir viel Arbeit im Haushalt abnimmt. Der Roboter hat einen Wert von fast 300 Euro (UVP) und wird dir direkt mit dem Handy zugeschickt. Du musst die Gratis-Zugabe also nicht über eine externe Aktion anfordern. Einmalig musst du für das ganze Paket noch 4,99 Euro Versandkosten einplanen, das war es dann aber schon.

Übrigens: Kündigst du nach den 36 Monaten Vertragslaufzeit nicht, läuft der Tarif weiter, der Preis senkt sich aber auf den SIM-Only-Kurs – also auf 29,99 Euro. Die Steigerangstrate von 10 GB Datenvolumen pro Jahr läuft dann weiter. Im dritten Vertragsjahr sind es also 60 GB, danach 70, dann 80 und so weiter bis theoretisch bei 240 GB für 30 Euro pro Monat Schluss ist. Das ist aber erst nach 20 Jahren der Fall. Unwahrscheinlich, dass du einen Tarif so lange benutzt.