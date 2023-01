FritzBox stark reduziert: 50 Euro Rabatt auf starken Router

Die AVM FritzBox 7530 kostet bei Saturn aktuell lediglich 119 Euro, das sind rund 50 Euro Rabatt auf den UVP. Wir zeigen dir, was der Router für Funktionen mit sich bringt.

FritzBox 7530: Die technischen Details

Mit der FritzBox 7530 von AVM holst du dir einen vielseitigen Router ins Haus, der natürlich vor allem für schnelles Internet in deiner Wohnung sorgen soll. Mit dem Gerät ist eine Internet-Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s möglich, gleichzeitig sorgt die voreingestellte Firewall für sicheres Surfen im Netz. Beim WLAN wird währenddessen auf ein Dualband gesetzt, wodurch faktisch zwei WLAN-Netze zur Verfügung gestellt werden: Die FritzBox funkt dadurch parallel in den Frequenzbändern 2,4 GHz (WLAN N) und 5 GHz (WLAN AC) – ohne Einbußen in der Performance oder Stabilität. In Summe sollen dadurch Datenraten von bis zu 1.266 MBit/s erzielt werden können.

Neben den LAN- und WLAN-Funktionen bietet dir die Fritzbox aber auch eine VoIP-Telefonanlage mit vielseitigen Komfortfunktionen. So kannst du etwa bis zu sechs kabellose DECT-Telefone mit dem Gerät verbinden, es gibt aber auch einen analogen Telefon-Anschluss. Darüber hinaus punktet der Router mit mehreren integrierten Anrufbeantwortern sowie weiteren vielseitigen Komfortfunktionen. Besonders cool: Über die DECT-Basisstation können auch Smarthome-Geräte, wie schaltbare Steckdosen oder Heizkörperregler der Marke Fritz gesteuert werden.

Bei den Anschlüssen setzt AVM auf vier ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse für Computer, Fernseher und andere Netzwerk-Geräte sowie einen leistungsstarken USB-Anschluss für Speichermedien, Netzwerkdrucker oder Mobilfunksticks. Für 119 Euro bekommst du also einen guten Router mit vielseitigen Funktionen – und der Preis lohnt sich, denn günstiger gibt es das Gerät aktuell nicht im Netz.

→ AVM FritzBox 7530 für 119 Euro

Alternative: Router-Bundle mit Repeater

Wenn dir die Fritzbox alleine allerdings nicht genug ist, lohnt sich ein Blick auf dieses Router-Bundle mit einem Fritz Repeater für 279 Euro. Hierdurch baust du dir direkt ein größeres Heimnetzwerk auf und profitierst beim AVM Repeater unter anderem von schnellem WLAN mit bis zu 3.000 MBit/s (WLAN AX). Mehr Informationen zu diesem Angebot bekommst du in diesem Artikel.