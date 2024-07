43% Rabatt auf Sicherheits-Kameras: Eine kann sogar im Dunkeln klar sehen

Zum Amazon Prime Day gibt es auf die Sicherheits-Kameras und smarten Türklingeln des Herstellers Reolink erstaunliche Rabatte. Unter den Aktionsprodukten befindet sich auch die erst Anfang des Jahres vorgestellte Reolink Argus 4 Pro, die dank ausgeklügelter Technik sogar im Stockdunkeln Farben unterscheiden kann.

Sicherheits-Kameras und smarte Türklingeln im Angebot

Die Argus 4 Pro ist als Flaggschiff trotz großem Rabatt noch die teuerste Kamera im Sale. Wer kleiner und günstiger einsteigen will, kann schon für rund 85 Euro an eine gute Überwachungskamera mit vielseitigen Funktionen gelangen.

Das Flaggschiff im Kurz-Check: Wofür die Weltneuheit gut ist

Die ColorX-Technologie, die in der Argus 4 Pro zum Einsatz kommt, wurde als Weltneuheit angepriesen, als die Kamera Anfang 2024 vorgestellt wurde. Sie ermöglicht, dass die Kamera Videomaterial, das auch in stockdunkler Umgebung aufgenommen wird, nicht herkömmlich per Nachtsicht klar wiedergeben kann, sondern das ganze auch realitätsgetreu in Farbe.

Das bringt in Sachen Sicherheit ganz neue Möglichkeiten mit sich. So kann ein etwaiger Einbrecher nicht mehr nur vage per „trug eine dunkle Jacke“ beschrieben werden, sondern viel konkreter. Dank dualen Objektiven nimmt die Kamera einen Blickwinkel von 180° ohne Verzerrung auf. Mit dabei ist außerdem ein Solarpanel, sodass du die Kamera überall anbringen kannst – auch dort, wo kein Strom fließt. Per IP66 ist das Gebilde außerdem vor Regenschäden geschützt.

ColorX Nachtsicht-Technologie von Reolink im Vergleich

Auch die günstigeren Modelle haben aber ihre interessanten Eigenschaften. So ist die Objekt-Erkennung der Argus Eco Pro gut, um im Nachhinein schnell zu sortieren, welche Bilder-Serien wirklich nochmal sehenswert sind und welche nicht.

Prime-Day-Angebote am 16. und 17. Juli

Die Angebote gelten für eingeloggte Amazon-Prime-Kunden nur am 16. und 17. Juli 2024. Möglich ist, dass bei großer Nachfrage einige der Angebote schon früher ausverkauft sind.