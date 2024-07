Philips Hue Starter-Pack im Angebot: Prime-Day-Rabatt sorgt für massiven Preisrutsch

Um ein Philips-Hue-System einzurichten, benötigst du eine Schaltzentrale – die Philips Hue Bridge – und eben die Leuchten, die du bei dir zu Hause ins Gewinde drehen kannst. Üblich sind hier bei den meisten die breiten Drehgewinde mit der Norm E27.

Hue-Starterpack mit 56 Prozent Rabatt sichern

Wer es also ganz entspannt angehen will, kann mit einem Set starten, wie es gerade bei Amazon im Angebot ist.

Prime-Kunden bekommen gerade ein Starter-Pack mit zwei E27-Leuchten und einer Philips Hue Bridge mit satten 56 Prozent Rabatt für 69,99 Euro. Auch Hue-Profis müssen eingestehen: Das ist erstaunlich günstig. Wie bei den meisten Prime-Day-Deals gilt dieses Angebot aber nur für Prime-Kunden.

Zumal es sich dabei nicht um die normalen weißen Leuchten handelt, sondern um jene mit dem Label „White and Color Ambiance“.

Philips Hue „White and Color Ambiance“: So wird’s bunt

Das Besondere an diesen Lampen ist, dass du sie nicht nur in einem weißen Farbspektrum dimmen und warm/kaltweiß erleuchten lassen kannst, sondern auch bunt. Das klingt erst einmal nach Spielerei. Es sorgt allerdings für völlig neue Möglichkeiten und Aha-Effekte bei deiner Beleuchtung zu Hause.

Als Spektrum stehen dabei nahezu stufenlose 16 Millionen Farben zu Verfügung. Möglich ist es zudem, dass du die Leuchten miteinander vernetzt schalten kannst und sie etwa für ein musiksynchrones Spektakel direkt mit Spotify verbinden kannst. Für die nächste Party kein schlechtes Feature.

Hue Bridge: Das ist die Schaltzentrale

Bei der Hue Bridge handelt es sich zunächst um ein eher unscheinbares Gerät. Das weiße Viereck mit abgerundeten Ecken besitzt lediglich eine große Taste in der Mitte, die ein Lichtring umgibt. An der Seite sind Stecker für die Stromzufuhr und den LAN-Zugang. Außerdem gibt es drei Status- und Kontrollleuchten, die anzeigen, ob die Hue a) eingeschaltet, b) mit dem Netzwerk und c) mit dem Internet verbunden ist.

Die Philips Hue Bridge lässt sich platzsparend installieren. Idealerweise neben deinem WLAN-Router oder einem sonstigen Zugangspunkt mit LAN-Steckdose (Repeater oder Powerline-Adapter). Am besten jedoch neben dem Router selbst. Die Bridge wiegt rund 200 Gramm und misst 9 × 9 × 2,5 Zentimeter.

Der große Button in der Mitte dient beim Hinzufügen oder Konfigurieren neuer Leuchten oder Zubehör-Gadgets optional als Bestätigungsknopf auf Geheiß der Anleitung in der Hue App.