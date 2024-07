Irrer Preis: Amazon reduziert Echo Dot zum Prime Day drastisch

Prime Day Mitglieder können am Prime Day (16. und 17. Juli) ordentlich sparen. Als eingeloggter Amazon Prime-Kunde sicherst du dir satte Rabatte auf Produkte sämtlicher Kategorien. Hast du ein passendes Schnäppchen gefunden, kannst du es dir auch mit einer kostenlosen Probemitgliedschaft sichern und so von den Deals profitieren. Der Echo Dot Smart Speaker von Amazon ist gerade besonders günstig.

Das kann der Echo Dot

Der Echo Dot 5 ist ein smarter Bluetooth-Lautsprecher, den du dir ins Schlaf-, Wohn-, Badezimmer oder in die Küche stellen kannst, um Musik abzuspielen und alle möglichen Informationen abzurufen. Auch verknüpfte Smart-Home-Geräte kannst du hierüber per Sprachbefehl steuern. Praktisch: Es lassen sich ebenfalls verschiedene kompatible Echo-Geräte koppeln, um so einen besseren Klang zu erzeugen – oder du verbindest deinen Fire TV für eine kinoähnliche Sound-Erfahrung. Über 55.000 Bewertungen mit 4,6 / 5 Sternen sprechen bei diesem Angebot eine eindeutige Sprache – bei der Kundschaft ist der Smart Speaker absolut beliebt.

So günstig wie selten: So gut ist der Prime Day Deal wirklich

Und der Preis ist zum Prime Day erstaunlich klein. Amazon senkt den kleinen WLAN-Lautsprecher um satte 62 Prozent und verkauft ihn so für nur noch 24,99 statt knapp 65 Euro. Und dass das ein richtig starker Preis ist, verdeutlicht ein Blick auf den Preisvergleich und -verlauf. Denn Amazon ist mit Abstand an der Spitze und zuletzt kostete der Speaker meist rund 10 Euro mehr. Du kannst hier also bedenkenlos zugreifen.

Falls du den Prime Day noch nicht kennst oder du eine Auffrischung brauchst, gibt’s hier noch mal kurz alle wichtigen Infos: Der Schnäppchen-Marathon von Amazon läuft in diesem Jahr am 16. und 17. Juli und bietet erneut tausende Angebote für Fernseher, Haushaltsgeräte, Smartphones, Kopfhörer, Koffer und vieles, vieles mehr. Allerdings gelten all diese Deals nur für eingeloggte Prime-Mitglieder. Wer kein kostenpflichtiges Prime-Abo hat und noch nie eins hatte, kann passend zum Prime Day aber auch eine 30-tägige Gratismitgliedschaft abschließen. So profitierst du von den Top-Angeboten, wirst aber nicht bereits vorher zur Kasse gebeten. Unsere Highlights haben wir dir in diesem Artikel zusammengefasst.