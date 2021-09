Far Cry 3 kostenlos: Ubisoft schenkt dir das Game

“Far Cry 3” ist Fans der Serie mit Sicherheit ein Begriff. Auf einer gesetzlosen und brutalen Insel musst du dich in diesem Open-World Kracher durchschlagen. Gegen andere Kriminelle kannst auch du dich nur mit Gewalt durchsetzen. Auf Nächstenliebe und Moral kannst du auf dieser wahnsinnigen Insel nämlich nicht bauen. Dein größter Feind ist Vaas Montenegro – in der Welt von Far Cry eine kleine Berühmtheit.

Far Cry 3 – aktuell kostenlos bei Ubisoft

Wie in jedem Teil der Serie, kannst du auch in “Far Cry 3” entscheiden, ob du im Kampf defensiv oder offensiv vorgehst. Das Spiel bietet dir vielfältige Möglichkeiten deinen Kampfstil zu finden. In einer einzigartigen Kulisse, die das ganze Potenzial der Spielentwicklung aus dem Jahre 2012 ausschöpft, kannst du deinen Kampf in Tempeln, Städten und an Stränden aufnehmen.

Far Cry 3 für kurze Zeit kostenfrei

Ubisoft bringt Far Cry nun auf deinen Bildschirm und das ohne einen Cent abtreten zu müssen. Bis zum 11. September um 08:30 deutscher Zeit kannst du bei Ubisoft Connect PC Gebrauch von diesem Angebot machen und dir so dauerhaft die Vollversion des Games sichern. Im Vergleich wären so bei Steam noch 19,99 Euro fällig und auf der Playstation für die Classic-Edition noch 29,99 Euro. Bei dem Angebot kannst du also gar nichts falsch machen.