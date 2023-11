Black Friday Rabatt: Hier gibt’s den Sonos One SL Speaker jetzt erstaunlich billig

Wer einen hochwertigen Premium-Lautsprecher zum kleinen Preis sucht, darf sich dieses Angebot zum Sonos One SL nicht entgehen lassen. Der Speaker liefert dir einen raumfüllenden Top-Sound mit satten Bässen – und das in einem äußerst kompakten Design. Rund um den Black Friday kannst du dir die Box jetzt schon unter 125 Euro sichern. Wir schauen uns das Angebot genauer an.

Klein, aber oho: Top-Speaker Sonos One SL im Angebot

Mit dem Sonos One SL Speaker holst du dir High-End-Audio in deine Wohnung. Das Gerät verfügt über zwei Verstärker sowie maßgeschneiderte Treiber und sorgt so für einen klaren und intensiven Sound. Ein Highlight ist zudem die Trueplay Tuning Technologie. Diese passt den Klang an den jeweiligen Raum an, was für eine noch bessere und vor allem raumfüllende Akustik sorgt.

Gleichzeitig passt der Sonos One SL Speaker mit seinem platzsparenden und schlichten Design perfekt in so ziemlich jeden Raum. Egal, ob als Hingucker auf dem Regal oder versteckt in der Küche. Zusätzlich ist das Gerät spritzwassergeschützt und dadurch auch fürs Badezimmer geeignet. Wenn du beim Baden also ganz entspannt einem Podcast oder deiner Lieblingsmusik lauschen möchtest, kannst du dies mit dem Sonos One SL problemlos tun.

Mit seinem schlichten Design macht der Sonos One SL Speaker auch optisch etwas her

Die Steuerung könnte obendrein ebenso kaum leichter sein. Der Lautsprecher kann nämlich nicht nur über die Touch-Steuerung am Gerät selbst bedient werden. Zusätzlich kannst du die WLAN-fähige Box auch kinderleicht über die kostenlose Sonos-App (iOS und Android) mit deinem Smartphone steuern. Des Weiteren punktet der Sonos One SL mit einer AirPlay Integration, wodurch der Lautsprecher auch direkt übers iPhone oder via Siri bedient werden kann. Falls du schon einen Sonos One oder einen weiteren Sonos One SL Speaker besitzt, kannst du die Geräte zusätzlich für noch besseren Stereo-Sound koppeln. In Kombination mit weiteren Geräten wie der Sonos Beam oder Arc Soundbar machst du aus den Lautsprechern sogar ruckzuck ein Heimkino-Set-up mit Surround Sound. Es kann sich also durchaus lohnen, am Black Friday direkt doppelt zuzuschlagen und sich zwei der hochwertigen Speaker zu holen.

Black Friday Deal: Hier gibt’s den Speaker jetzt am günstigsten

Wenn du dir den Sonos One SL Speaker günstig sichern möchtest, hast du rund um den Black Friday einige Optionen. MediaMarkt haut den Lautsprecher beispielsweise für 125 Euro raus. Noch einen Cent günstiger ist hingegen Euronics. Hier kostet der Lautsprecher aktuell nämlich lediglich 124,99 Euro. Die Lieferung ist zudem vollkommen kostenlos.

Somit sicherst du dir den Sonos One SL Speaker zum aktuellen Bestpreis im Netz und auch mit Blick auf den Preisverlauf (siehe oben) kann sich das Angebot absolut sehen lassen. Wie lange der Top-Deal dabei genau gültig ist, ist leider noch unklar. Wer Interesse hat, sollte also lieber schnell zugreifen.

Noch mehr zum Black Friday? Weitere Deals in der Black Friday Woche findest du in unserem Schnäppchen-Bereich. Für mehr Hintergründe und Tipps hör dir doch gerne mal den neuen inside digital Podcast überMORGEN an. In der ersten Folge geht’s fokussiert rund ums Online-Shopping am Black Friday.