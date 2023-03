Bis zu 75 Zoll: Riesen-UHD-TVs stark reduziert und für deutlich unter 1.000 Euro

4K-Auflösung, große Durchmesser und vor allem auch tolle Preise – das bieten dir die aktuellen TV-Angebote bei Otto. Hier gibt’s beispielsweise einen LG UHD-TV mit 65 Zoll für nur 619 Euro. Darf es noch größer sein? Dann lass dir diesen 75 Zoll großen Fernseher mit einem Rabatt von 58 Prozent für 835,78 Euro nicht entgehen.

65 Zoll UHD-TV von LG – Gute Größe zu gutem Preis

Für 619 Euro gibt’s mit dem 65 Zoll großen LG UHD-TV (65UQ81009LB) ein tolles Gerät zum verhältnismäßig kleinen Preis. Immerhin sparst du hier ganze 41 Prozent auf den UVP. Der Fernseher überzeugt dabei natürlich mit seiner Größe, doch auch die technischen Daten können sich sehen lassen. So verfügt der 4K-TV etwa über ein LCD-Display mit Direct LED-Backlight und Active HDR. So werden hochauflösende Bilder mit tollen Farben dargestellt. Dank 4K Upscaling können sich dabei auch ältere Serien und Filme sehen lassen. Gleichzeitig kommt das Gerät auf eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und unterstützt die gängigen UHD-Formate rund um HDR10 Pro und HLG. Die AI Sound und Brightness Control passt die Akustik sowie die Helligkeit fortlaufend an, um ein optimales Fernseh-Erlebnis zu garantieren.

Bei den Anschlüssen setzt LG unter anderem auf drei HDMI 2.0-Slots (eARC & SIMPLINK), zwei USB-Stecker sowie einen LAN-Anschluss. Alternativ verbindest du den UHD-TV selbstverständlich auch via WLAN mit dem Internet, um über die Apps der beliebten Streaming-Anbieter auf deine Lieblingsinhalte zugreifen zu können. Darüber hinaus verfügt der Fernseher über einen optischen Digitalausgang, einen Triple-Tuner sowie einen Cl+-Steckplatz. Bluetooth 5.0-fähig ist das Gerät ebenfalls. Zusätzlich zum Preis von 619 Euro fallen übrigens bei allen Großgeräten noch Versandkosten in Höhe von 34,95 Euro an.

→ 65 Zoll LG UHD-TV für 619 Euro

Falls der 65 Zoll große Fernseher nicht in dein Wohnzimmer passen sollte, gibt es den UHD-TV übrigens auch in der 50-Zoll-Variante im Angebot bei Otto. Hier sparst du immerhin 34 Prozent auf den UVP und zahlst momentan nur noch 449 Euro.

→ 50 Zoll LG UHD-TV für 449 Euro

75-Zoll-Alternative für noch mehr Heimkino-Feeling

Wer hingegen einen wahrlichen Riesen-Fernseher haben möchte, darf zum 75 Zoll großen UHD-TV von Hisense für 835,78 Euro greifen. Dieser punktet ebenfalls mit den HDR-Standards rund um HDR10+, HLG und Dolby Vison sowie 4K Upscaling. Dadurch wird dir ein gestochen scharfes Bild geboten. Die Bildwiederholfrequenz fällt mit 60 Hz identisch zu den LG-Modellen aus. Deine Geräte kannst du hier unter anderem über drei HDMI 2.0-Stecker (ALLM, VRR) sowie zwei USB 2.0-Slots anschließen. Das Preisschild von 835,78 Euro kann sich dabei auf jeden Fall sehen lassen, denn hier sparst du satte 58 Prozent!

→ 75 Zoll Hisense UHD-TV für 835,78 Euro