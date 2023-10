Aldi: Android-Fernseher jetzt zu Toppreisen im Angebot

Starke Kontraste, eine schnelle und simple Einrichtung und gute Eigenschaften beim Streaming von Inhalten über Video-on-Demand-Anbieter konnten wir dem 55 Zoll großen Xiaomi Mi TV Q1E im Test bescheinigen. Jetzt kommt der QLED-Fernseher zu Aldi ins Angebot. Über den Onlineshop des Lebensmittel-Discounters wird der Android-Fernseher mit 4K-UHD-Auflösung derzeit zu deutlich reduzierten Konditionen angeboten. Und so viel sei an dieser Stelle schon einmal verraten: In fast keinem anderen Webshop kannst du den Fernseher momentan günstiger kaufen.

Android-Fernseher von Xiaomi bei Aldi kaufen

Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des Fernsehers gehören 2 x 15 Watt Audioleistung, Dolby Vision und HDR 10+ für eine verbesserte Bildqualität sowie integriertes Bluetooth. Auch auf WLAN musst du natürlich nicht verzichten, kannst aber auch auf einen klassischen LAN-Anschluss setzen, wenn du deinen neuen Fernseher mit dem Internet verbinden möchtest. Hinzu kommen drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Ports und ein CI-Slot, den du zum Beispiel für Pay-TV-Karten nutzen kannst. Für die Installation von Apps aus dem Google Play Store stehen 32 GB Speicherplatz bereit.

Den Stromverbrauch gibt Xiaomi mit 115 kWh pro 1.000 Nutzungsstunden im SDR-Modus an. Schaltest du HDR ein, erhöht sich der Verbrauch im gleichen Zeitraum auf 160 kWh. Bedeutet für dich, dass du bei einem angenommenen Strompreis in Höhe von 33 Cent pro Kilowattstunde mit Kosten in Höhe von knapp 40 Euro respektive knapp 53 Euro mit eingeschaltetem HDR rechnen musst.

Xiaomi Android Smart TV Q1E

Was kostet der große Xiaomi-Fernseher?

Den Fernseher selbst bietet Aldi aktuell zu einem Preis von 499 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 37 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung, die bei 799 Euro liegt. Einmalig kommen Versandkosten in Höhe von 45,90 Euro hinzu, sodass du insgesamt 544,90 Euro bei einem Kauf über Aldi einplanen musst; auf Wunsch auch in drei zinsfreien Raten von je knapp 180 Euro. Ein richtig starkes Angebot, denn in anderen Webshops musst du zum Teil deutlich mehr bezahlen. Beispielsweise bei Otto werden derzeit knapp 768 Euro fällig, wie ein aktueller Preisvergleich zeigt.

Alternative: 32 Zoll für unter 200 Euro

Du wünschst dir einen kleineren Fernseher? Einen, der aber trotzdem Android als Betriebssystem bietet? Dann kannst du dich bei Aldi auch für den Xiaomi Android Smart TV P1E entscheiden. Ausgestattet mit einem 32 Zoll großen Panel bietet dieser Fernseher aber nur eine Auflösung von 1.366 x 768 Pixeln (HD ready). Für das Studentenzimmer oder als Zweitfernseher kann das aber in vielen Fällen schon ausreichend sein. Der kleinere Bildschirm und die niedrigere Auflösung lassen den Energieverbrauch pro 1.000 Nutzungsstunden zudem auf 27 kWh zusammenschmelzen. Das entspricht bei einem kWh-Preis von 33 Cent nicht einmal 10 Euro an Stromkosten.

Xiaomi Android Smart TV P1E

Für den Fernseher selbst verlangt Aldi derzeit im Rahmen seiner Aldi-Week-Angebote nur 179 Euro statt eines UVP in Höhe von knapp 250 Euro. Du kannst diesen Fernseher also mit 28 Prozent Rabatt kaufen. Weil die Abmessungen und das Gewicht kleiner ausfallen, liegen auch die einmaligen Versandkosten bei nur 5,95 Euro. Kein anderer Onlineshop bietet diesen Fernseher derzeit laut Preisvergleich günstiger an.