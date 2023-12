600 Euro Rabatt: Diese Sony 4K-TVs sind jetzt erstaunlich billig

Diese tollen Angebote lohnen sich gleich doppelt: Otto streicht jetzt nämlich nicht nur bis zu 600 Euro vom Preis einiger Sony UHD-Fernseher. Gleichzeitig kannst du durch den Kauf ebenfalls noch an einem coolen Gewinnspiel zu den Sony WF-1000XM5 Kopfhörern teilnehmen. Doch auch für sich allein betrachtet lohnen sich die Deals. So kommst du beispielsweise schon für 599 Euro an ein 50-Zoll-Modell, während ein riesiger 65 Zoll 4K-TV von Sony nur noch 899 Euro kostet. Wir stellen dir die Angebote sowie das Gewinnspiel genauer vor.

Mit Dolby Atmos, 4 HDMI-Slots und vielem mehr – Das bietet dir der Sony 4K-TV

Schauen wir uns den 4K-TV einmal genauer an. Sony verspricht bei dem Gerät leuchtende Farben, starke Kontraste sowie ein rundum scharfes Bild in UHD. Dabei werden selbstverständlich auch die gängigen HDR-Formate unterstützt. Außerdem ist die Bildwiederholrate mit 50 Hz für das alltägliche Fernsehen durchaus ausreichend. Für alle Gamer liefert Sony zudem noch einen extra Game-Mode, der für noch flüssigere Bilder beim Zocken sorgen soll. Das Bild stimmt also schon mal – und auch in Sachen Sound weiß der UHD-Fernseher dank Dolby Atmos Unterstützung zu überzeugen.

Wie bei Smart-TVs üblich, verbindest du auch das Sony-Gerät im Nu via LAN oder WLAN mit dem Internet. Anschließend stehen dir die beliebten Streaming-Apps rund um YouTube, Netflix und Co. zur Verfügung. Gleichzeitig bietet dir der 4K-TV aber ebenso einige nützliche Anschlüsse. Neben vier HDMI-Slots (mit eARC) und zwei USB-Steckern gibt es unter anderem noch einen digitalen Audioausgang sowie einen Cl+-Steckplatz für HD-Karten.

Die Standbeine sorgen bei dem 4K-TV stets für einen festen Halt

Sony UHD-Fernseher ab 599 Euro: So viel kosten die verschiedenen Größen

Dabei sind aktuell gleich mehrere Größen des UHD-Fernsehers bei Otto im Angebot. Los geht’s mit der 50-Zoll-Variante für 599 Euro. Hier wurden immerhin 500 Euro vom UVP gestrichen, wodurch du erstaunlich günstig an den Sony-TV kommst.

→ Sony 4K-TV in 50 Zoll für 599 Euro

Etwas größer ist hingegen der Rabatt beim 4K-TV in 55 Zoll: Hier sparst du momentan sogar 600 Euro und sicherst dir das Gerät dadurch für lediglich 699 Euro. Der Blick auf den Preisvergleich lohnt sich bei diesem Modell besonders. Während du bei Otto für knapp unter 700 Euro an den Fernseher kommst, zahlst du bei anderen Anbietern im Netz aktuell über 900 Euro für das Gerät!

→ Sony 4K-TV in 55 Zoll für 699 Euro

Wer sich einen TV-Riesen ins Wohnzimmer stellen möchte, sollte zum Sony-Fernseher in 65 Zoll greifen. Hier zahlst du bei Otto aktuell nur noch 899 Euro – dies ist ebenfalls der aktuelle Bestpreis im Netz. Bei allen drei Geräten fallen übrigens stets noch Versandkosten in Höhe von 39,95 Euro an.

→ Sony 4K-TV in 65 Zoll für 899 Euro

Starkes Gewinnspiel: So sicherst du dir die Chance auf gratis Sony-Kopfhörer

Zusätzlich zu den großen Rabatten kannst du beim Kauf der 4K-Fernseher außerdem noch an einem coolen Gewinnspiel von Sony teilnehmen. Dafür musst du bei der Ersteinrichtung deines neuen Smart-TVs – oder über die My BRAVIA App auf dem Fernseher – das Gerät einfach nur registrieren. Anschließend hast du die Chance, Sony WF-1000XM5 Kopfhörer zu gewinnen. Und ein besseres Geschenk könnte es dabei kaum geben. Die In-Ears konnten bei uns im Test nämlich vollends überzeugen und sind mit einem aktuellen Preis von 269 Euro ein äußerst hochwertiges Extra. Alle weiteren Informationen zu dem Gewinnspiel findest du auf dieser Aktionsseite.