4K-QLED-TV mit 55 Zoll Bildschirm für 630 Euro – und weitere TVs bis zu 30 Prozent reduziert

Bis zum 18. Juli 2022 laufen im Webshop von StreamView die Amazing Deals. Hier bekommst du 20 Prozent auf das gesamte Sortiment, darunter auch die Nokia QLED Smart TVs. Außerdem gibt’s bei den Amazon Prime Days (12. und 13. Juli) gleichzeitig bis zu 30 Prozent Rabatt auf einige Nokia Smart TVs. Wir schauen uns die Deals genauer an.

Die TV-Geräte aus dem Angebot sind alles Smart TVs – das bedeutet, dass du tausende Apps direkt auf das Gerät laden kannst und sich so Netflix, YouTube und weitere Streaming-Dienste auch ohne ein zusätzliches Gerät nutzen lassen. Aber auch Games oder sonstige Inhalte können unmittelbar auf die Geräte übertragen werden. Im Angebot sind TV-Geräte verschiedener Preisklassen: Mit HD- oder FullHD-Auflösung bis hin zu Spitzengeräten mit UHD-Auflösung und QLED-Technologie.

Nokia QLED Smart TV von 43 bis 70 Zoll im Angebot

So bekommst du zum Beispiel aktuell einen 55 Zoll großen Nokia QLED Smart TV mit 4K-Auflösung für 629,90 Euro. Dieser bietet dir dank QLED-Technologie eine besonders realistische Bildqualität mit hohen Kontrasten und echten Schwarzwerten. Außerdem ist hier ein Subwoofer integriert, der für einen kraftvollen Sound bei deinen Lieblingsfilmen und -serien sorgt. Weiterhin lässt sich der Fernseher auch via Sprachassistent steuern, wodurch du zum Beispiel praktisch Musik, Videos oder Nachrichten per Sprachbefehl suchen oder starten kannst.

Über den integrierten Chromecast lassen sich darüber hinaus auch sämtliche Inhalte von Smartphone oder Tablet auf den Fernseher übertragen. Den Nokia QLED Smart TV gibt es auch mit einer kleineren Bildschirmdiagonale von 43 oder 50 Zoll – aber auch mit einem bis zu 70 Zoll großen Display. Auf alle Modelle mit verschiedenen Größen bekommst du momentan 20 Prozent Rabatt. Dadurch kostet die kleinste Variante 489,90 Euro und die größte 1.099 Euro.

4K-TVs mit bis zu 75 Zoll Bildschirmen 20 Prozent reduziert

Werfen wir noch einen Blick auf die Nokia-TVs ohne QLED-Technik, wohl aber mit einer hohen 4K-Auflösung. Die sind ebenfalls 20 Prozent günstiger und sie sind ungefähr in den gleichen Größen erhältlich, wie die Nokia QLED Smart TVs. Das größte Modell ist hier jedoch mit 75 Zoll sogar noch ein Stück weit größer. Hierfür zahlst du aktuell 1.149 Euro. Das kleinste Modell mit 43 Zoll bekommst du bereits für 389,90 Euro.

Übrigens: Beim Amazon Prime Day (und 13. Juli) bekommst du ebenfalls zahlreiche Nokia QLED Smart TVs und andere Nokia Smart TVs günstiger. Hier gibt’s teilweise sogar Rabatte von bis zu 30 Prozent. Schau also gerne auch hier einmal vorbei.