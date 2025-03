Vergiss Cloud-Speicher: Der Ugreen DXP480T Plus NAS konnte im Test voll überzeugen

Das DXP480T Plus von Ugreen ist ein reines NVMe-SSD-NAS mit vier m.2-Steckplätzen im 2280er-Standard und vereinfachter Installation. Das sind dir zum Start zu viele Informationen mit wirren Zahlen und Buchstabenkombinationen? Kein Problem! Wir nehmen dich in unserem Test an die Hand und erklären dir, was ein NAS überhaupt ist, wie du den DXP480T Plus installierst, anschließend einrichtest und was für Vorteile dir der Speicher bietet.

→ Ugreen DXP480T Plus bei Amazon kaufen

→ … oder im offiziellen Ugreen-Shop zuschlagen

Was ist überhaupt ein NAS?

Für alle, die nicht wissen, was genau ein NAS überhaupt ist und wofür man ihn nutzen kann, starten wir unseren Test erst einmal mit einer kurzen Erklärung. Bei einem NAS handelt es sich um einen Computer, welcher für die lokale Speicherung von Dateien genutzt wird. Du kannst einen NAS also im Grunde genommen als eine Alternative zur externen Festplatte sehen. Und auch als Cloud-Ersatz kann sich ein solches Gerät eignen. Bei einer Cloud von Apple, Google und Co. bist du jedoch auf externe Dienste angewiesen und deine Daten landen dadurch auf den Servern anderer Unternehmen, während du mit deinem NAS stets unabhängiger bleibst.

Erster Eindruck und Lieferumfang

Der Hersteller setzt beim Ugreen DXP480T Plus auf ein schlichtes wie kompaktes Design und möchte dabei auch die Installation samt Einrichtung so unkompliziert wie möglich gestalten. Auf den ersten Blick weiß das Design zumindest schon mal zu überzeugen.

Der passende Schriftzug „Protect what you love“ ziert das sonst schlichte Design

Das Ugreen NAS punktet nämlich mit einem Metallgehäuse, das nicht nur schick aussieht, sondern auch bei der Wärmeableitung glänzt. Das Design ist universell gehalten, benutzerfreundlich und fügt sich perfekt in die meisten Studios oder Desktop-Setups ein. Vorn befindet sich ein Power-Button, während an den Seiten Lüftungsschlitze für eine bessere Belüftung sorgen. Auf der Rückseite des DXP480T Plus befinden sich zudem folgende Anschlüsse:

20V-DC-Stromeingang

Reset-Taste

2x Thunderbolt

1x USB-A 3.2

1x HDMI

1x Audio-Buchse

1x RJ45-10GBASE-T

Die Anschlüsse im Überblick

Im Lieferumfang des DXP480T Plus ist grundsätzlich alles enthalten, was du für die Inbetriebnahme benötigst. Neben dem Netzteil bekommst du ein Cat.7-Kabel, Wärmeleitpads für vier SSDs, zusätzliche Montageschrauben und sogar einen magnetischen Kreuzschlitzschraubendreher. Alles, was du noch brauchst, ist eine m.2 SSD, um loszulegen.

So funktioniert die Installation…

Die Installation erfolgt auf der Unterseite. Zwei Schrauben halten den Laufwerksschacht, den du mit dem mitgelieferten Schraubendreher mühelos öffnen kannst. Im Schacht gibt es Platz für vier m.2 NVMe SSDs, die ausschließlich mit der Standardgröße „2280“ kompatibel sind. Glücklicherweise ist dies die gängigste und gleichzeitig kosteneffizienteste Größe. Ugreen stellt dir außerdem eine Liste mit allen kompatiblen SSDs zur Verfügung.

In der Abdeckung des Laufwerksschachts befinden sich obendrein zwei kleine Lüfter, die in Kombination mit den beigelegten Wärmeleitpads für eine leise Kühlung der SSDs sorgen. Für die CPU gibt es währenddessen einen zusätzlichen Lüfter im Laptop-Stil, den du erreichst, wenn du acht weitere Schrauben entfernst: zwei unter den Gummifüßen, zwei im Laufwerksschacht und die vier m.2-Schrauben.

Das Öffnen und Installieren ist angenehm unkompliziert

Sobald du das DXP480T Plus öffnest, entdeckst du zwei SODIMM-Steckplätze für DDR5-RAM. Das Gerät wird von Haus aus mit 8 GB geliefert, lässt sich aber offiziell auf bis zu 64 GB aufrüsten. Außerdem bietet das Motherboard eine 2242 m.2 SSD für das interne UGOS-System sowie eine herausnehmbare Wi-Fi-6-Karte.

…und so die anschließende Ersteinrichtung über dein Handy

Die Einrichtung ist, genauso wie die Installation zuvor, zum Glück ebenfalls angenehm leicht und ein klarer Vorteil gegenüber Konkurrenzprodukten. Das liegt vor allem an der mobilen App, mit der die gesamte Erstkonfiguration vorgenommen werden kann. Es gibt alternativ aber ebenso die Möglichkeit, eine traditionelle Webschnittstelle oder eine Desktop-App zu nutzen.

Kurz zusammengefasst läuft die Einrichtung wie folgt: Installiere die Laufwerke im Gerät, steck den DXP480T Plus in eine Steckdose, schließ das NAS an den Router/Zugangspunkt/Netzwerk-Switch an, öffne die Ugreen NAS-App, erstell ein Konto und anschließend wird das Gerät automatisch erkannt.

Über die App wirst du einfach durch die Installation begleitet

Die Anweisungen auf dem Bildschirm sind dabei stets eindeutig, und der Einrichtungsprozess aktualisiert die Firmware automatisch vor der ersten Nutzung. Nach dem Start kannst du die Laufwerke konfigurieren. Du hast dabei die Möglichkeit, Daten zwischen Festplatten mit der gleichen Kapazität zu spiegeln, sie aufzuteilen oder sie als einzelne Festplatten zu verwenden.

Im nächsten Schritt legst du Ordner und Benutzerkonten an und bestimmst, ob diese Schreib- oder Lesezugriff auf die Ordner erhalten sollen. So kannst du Dateien bequem aus der Ferne zugänglich machen. Das System unterstützt außerdem Docker und virtuelle Maschinen. Diese Funktionen erlauben es dir, Apps oder sogar komplette Betriebssysteme auf dem NAS auszuführen. Damit verwandelst du das Gerät in einen Heimserver, der die Leistung des Core i5-Prozessors voll ausschöpft. Beispiele für Apps sind Jellyfin (für deinen eigenen Video-Streaming-Server) oder auch Spieleserver für Games wie Factorio, Counter-Strike und Minecraft.

Wir machen den Test: So einfach kommst du an einen eigenen Video-Server

Für diesen Test haben wir etwa Jellyfin installiert und richten somit einen eigenen Video-Streaming-Server ein. Zu unserer Überraschung gibt es dafür sogar eine vorkonfigurierte Option in der UGOS Pro-Oberfläche. Dadurch war die Installation fast so einfach wie das Herunterladen einer mobilen App. Du musst lediglich einen Ordner auswählen, den der Jellyfin-Server durchsuchen soll, und diesen innerhalb des Dienstes zuweisen. Dadurch kannst du Medien auf fast jedem Gerät streamen.

Natürlich ist die Installation nicht immer ganz so einfach wie bei Jellyfin. Ugreen stellt dir aber zum Glück Links zu Wissensdatenbanken mit allgemeinen Anleitungen für verschiedene Dienste zur Verfügung, sollte ein Programm nicht direkt unterstützt werden. So findest du schnell Hilfe und kannst eventuelle Probleme eigenständig lösen.

Die Foto-App ist immerhin eine brauchbare Alternative zu iCloud und Google Drive

Nicht unerwähnt wollen wir zudem die native Fotos-App des NAS lassen. Diese erreicht zwar noch nicht ganz das Niveau von Google Fotos, entwickelt sich aber zu einer brauchbaren Alternative – besonders, wenn du keine Lust mehr hast, für Speicherplatz bei iCloud oder Google Drive zu zahlen.

Dieses NAS hat ordentlich Power!

Mit dem 10-Kern-Intel-i5-Prozessor des NAS kannst du die Leistung richtig ausnutzen, auch wenn nur wenige Funktionen eine so schnelle CPU wirklich erfordern. Das DXP480T Plus erlaubt es dir zudem, den Arbeitsspeicher von den standardmäßigen 8 GB auf bis zu 64 GB zu erweitern. Die Aufrüstung ist zwar nicht ganz so unkompliziert wie bei seinen größeren Geschwistermodellen, lässt sich aber dennoch mit dem mitgelieferten Schraubendreher durchführen.

Da das Gerät ausschließlich mit SSDs ausgestattet ist, sind Dateiübertragungen extrem schnell. Dadurch eignet sich das DXP480T Plus sicherlich ideal als Speicherlösung für Videoschnitt-Studios. Der 10-Gbit/s-Netzwerkanschluss ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 1.250 MB/s. Damit kannst du selbst große Dateien wie Bilder oder Videos in kürzester Zeit verschieben und die Bandbreite von 2,5 Gbit/s auf zwei Rechnern gleichzeitig optimal nutzen.

Die stehen bei dem NAS unzählige Apps zur Auswahl

Leider stand uns während des Tests kein PC mit 10-Gbit/s-Unterstützung zur Verfügung, doch die Lesegeschwindigkeiten des NAS beeindruckten trotzdem. Mit zwei Rechnern erreichten wir Übertragungsraten von über 550 MB/s. Das ist zwar nicht ganz so schnell wie eine interne SSD, aber deutlich flotter als eine klassische Festplatte (HDD). Außerdem können mehrere Nutzer gleichzeitig auf dieselben Dateien und Projekte zugreifen, ohne auf tragbare SSDs angewiesen zu sein, die durch das Büro geschleppt werden müssen.

Unser Fazit zum Ugreen DXP480T Plus NAS

Solltest du dir den Ugreen DXP480T Plus kaufen? Definitiv ja, zumindest wenn du ein vielseitiges Netzwerkspeichersystem suchst, das eine Vielzahl externer HDDs oder SSDs ersetzt und dabei nicht zu kompliziert zu bedienen ist. Der einzige wirkliche Nachteil liegt im recht hohen Preis – Ugreen schreibt eine UVP von 999,99 Euro aus. Allerdings ist ein solch hoher Preis auch bei vergleichbaren Geräten anderer Hersteller üblich. Obendrein gibt’s den DXP480T Plus bald auch kurzzeitig günstiger: Vom 25. bis zum 31. März läuft ein großer Frühlings-Sale von Ugreen, bei dem du diesen und weitere NAS-Geräte 20 Prozent günstiger bekommst. Dies gilt sowohl für den offiziellen Ugreen-Store als auch bei Amazon.

Wichtig zu beachten ist obendrein, dass du deine Netzwerk-Gateways und/oder Zugangspunkte möglicherweise aufrüsten musst, um das volle Potenzial des Geräts auszuschöpfen. Das kann zusätzliche Kosten verursachen. Dennoch richtet sich der DXP480T Plus an eine Zielgruppe, die ohnehin bereit ist, in hochwertige Speichermedien wie CFexpress-Karten oder tragbare SSDs zu investieren. Dadurch dürften die Gesamtbetriebskosten langfristig sogar niedriger ausfallen.

Vorteile des Ugreen DXP480T Plus:

Ausgezeichnete Verarbeitungsqualität

Unterstützung von Docker und VM

Mobile App mit vielen Funktionen

Einfache Installation (+ mitgelieferte Tools)

Aufrüstbarer RAM

Nachteile des Ugreen DXP480T Plus:

Teuer

Erfordert ein Netzwerk der neuesten Generation, um vollständig genutzt werden zu können

→ Ugreen DXP480T Plus bei Amazon kaufen

→ … oder im offiziellen Ugreen-Shop zuschlagen