Soundcore VR P10 Test: Diese Kopfhörer haben etwas Einzigartiges

Bei diesem Gadget handelt es sich um ein unscheinbares USB-C-Dongle. Durch dieses kannst du die Kopfhörer mit nahezu jedem Gerät verbinden, auch wenn Bluetooth nicht unterstützt wird. Besonders praktisch ist dies etwa bei Spielekonsolen wie der Nintendo Switch, die ohne echten Bluetooth-Support daherkommen. Doch wird durch den Dongle auch die parallele Verbindung mit mehreren Geräten möglich. Mehr dazu später.

Soundcore VR P10: Verarbeitung und Design

Wie man bereits am Design erkennen kann, richten sich die Soundcore VR P10 Kopfhörer vorrangig an Gamer. So ist das Case nicht super kompakt und eher für den Transport im Rucksack zusammen mit der Konsole als in der Hosentasche gedacht. Auch sind die Kopfhörer selbst als kleine Spielerei mit drei RGB-Elementen ausgestattet, die entweder statisch oder blinkend in der Wunschfarbe leuchten können.

Zusammen mit dem weißen Kunststoff und einem silbernen Stiel in Metall-Optik sehen die Kopfhörer zwar nach Gaming aus, übertreiben jedoch nicht. Zudem sich die bunten LEDs auch abschalten lassen. Die Verarbeitung ist hochwertig und durchdacht. So ist etwa der Stiel matt gehalten, um Fingerabdrücke zu verstecken und der innere glänzend, da dies für einen besseren Halt im Ohr sorgt. Zusammen mit den beiliegenden Silikonaufsätzen in mehreren Größen sitzen die Soundcore VR P10 Kopfhörer gut. Auch schnelle Bewegungen, etwa beim Zocken in VR, waren kein Problem im Test.

Das Case ist ebenfalls hochwertig verarbeitet und Kopfhörer sowie USB-C-Dongle lassen sich mühelos entnehmen. Einziger Kritikpunkt ist hier die sehr schmutzanfällige Außenhülle. Schon nach zwei Wochen im Test sieht diese schlimmer aus, als meine AirPods Pro nach über einem Jahr Nutzung.

Die Soundcore VR P10 mit Case

Das macht die Soundcore VR P10 besonders

Neben Bluetooth lassen sich die Soundcore VR P10 auch mit dem mitgelieferten USB-C-Dongle verbinden. Dazu wird dieses in einen freien USB-Anschluss im Gerät gesteckt und schon steht die Verbindung. Im Test habe ich den Dongle mit unzähligen Geräten ausprobiert: Android-Smartphone, iPad, Mac, Windows-PC, Playstation 5, Switch, Pico 4 VR und Steam Deck. Mit allen Geräten hat es auf Anhieb funktioniert. Da der Dongle selbst auch wieder einen USB-C-Eingang hat, geht dabei nicht einmal ein Port verloren.

Die Nintendo Switch mit Dongle und Ladekabel

Besonders praktisch ist der Dongle bei Geräten, die keinen vollständigen Bluetooth-Support mitbringen. So unterstützt die Switch beispielsweise regulär nur die Verbindung von einem Bluetooth-Kopfhörer oder einem Bluetooth-Controller. Beides zusammen ist nicht möglich.

Doch auch, wenn das Gerät Bluetooth unterstützt, hat der Dongle, insbesondere beim Zocken, seine Vorteile. So ist die Latenz geringer als bei einer Bluetooth-Verbindung. Außerdem können die Kopfhörer parallel mit dem Dongle und via Bluetooth verbunden sein. Heißt, du kannst beim Zocken am Handy einen Anruf annehmen oder mit einem Voicechat verbunden sein und parallel das Spiel hören.

Audio per Dongle vom Steam Deck und per Bluetooth vom Handy

App und Steuerung

In der Soundcore-App lassen sich weitere Dongle verbinden, die für 22 Euro nachbestellt werden können. So lassen sich mehrere Geräte, etwa eine Konsole und ein VR-Headset, dauerhaft mit einem Dongle ausstatten, ohne jedes Mal umstecken zu müssen. Zudem kannst du in der App Software-Updates einspielen und diverse Einstellungen treffen. So steht hier ein Equalizer zur Verfügung und man hat die Möglichkeit die Touch-Gesten der Ohrstecker anzupassen.

Die App ist kostenfrei für iOS und Android herunterladbar, ansehnlich gestaltet und lässt sich gut bedienen.

So klingen die True-Wireless-Kopfhörer

Mit Case und Dongle kosten die Soundcore VR P10 regulär 99 Euro, sind aber häufig für unter 70 Euro reduziert zu haben. In der Verarbeitung macht sich der günstige Preis nicht bemerkbar, klanglich können die Kopfhörer jedoch nicht mit teureren Modellen mithalten.

Die Soundcore VR P10 im Ohr

Während Stimmen recht gut zur Geltung kommen, fehlt es bei Musik ganz klar am Bass. Mitten und Höhen sind zufriedenstellend, doch ein Raumklang kommt nicht auf. Jedoch bewirbt Soundcore die VR P10 auch nicht zum Musik hören, sondern vorrangig an Gamer. Und diese kommen mit Equalizer-Voreinstellungen wie „Super Hearing“ auf ihre Kosten. In diesem Modus werden Schritte und andere Geräusche vom Gegner im Spiel hervorgehoben.

Schade für Kopfhörer mit Gaming-Fokus ist hingegen die eher mäßige Mikrofon-Qualität. An dieser Stelle hätten wir mehr erwartet.

Soundcore VR P10: Unser Fazit

Mit dem praktischen, mitgelieferten Dongle haben die Soundcore VR P10 ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt und konnten uns damit im Test überzeugen. Auch die Möglichkeit weitere Dongles nachzubestellen und damit mehrere Gaming-Devices auszustatten ist spannend.

Das Design der Kopfhörer ist schick und der Halt im Ohr gut. Für die 65 Euro, welche die Kopfhörer zum Testzeitpunkt gekostet haben, geht auch der Klang vollkommen in Ordnung. Jedoch macht ein Kauf nur dann Sinn, wenn du vorrangig mit den Kopfhörern zocken möchtest. Zum Musik hören sind die Soundcore Life P3 (zum Test) besser geeignet und kosten genau so viel. So bieten diese einen besseren Klang beim Musikhören und sind zudem mit einer aktiven Geräuschunterdrückung ausgestattet.

Bleibt zu hoffen, dass Soundcore an dem Konzept festhält und vielleicht auch hochpreisigere True-Wireless-Kopfhörer oder Over-Ear-Kopfhörer mit dem Dongle auf den Markt bringt.

Pros

praktisches Dongle

günstiger Preis

schöne App mit vielen Einstellungsmöglichkeiten

top Akkulaufzeit

einzigartiges Konzept

Contras

keine Ohr-Erkennung

mittelmäßiger Klang

Die Soundcore VR P10 sind bei Amazon und bei Soundcore direkt für einen regulären Preis von 99,99 Euro erhältlich. Aktuell gibt es beim Kauf 34 Euro Rabatt, sodass du auf einen Preis von rund 65 Euro kommst.

→ zum offiziellen Soundcore-Shop