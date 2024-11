Gelungenes Comeback: Ich habe das Oppo Find X8 Pro getestet

Das Oppo Find X8 Pro ist das neue Flaggschiff des Herstellers. Es soll Anfang 2025 auf den Markt kommen und kostet 1.199 Euro. Eine „normale“ Variante neben dem Pro bietet man hierzulande nicht an. Ob sich der Kauf von Oppos „Comeback-Smartphone“ lohnt, zeige ich dir hier.

Oppo Find X8 Pro – richtig schick

Direkt beim Ersten in die Hand nehmen konnte mich das Oppo Find X8 Pro mit seinem Äußeren begeistern. Beim Aluminium-Rahmen hat man exakt den richtigen Punkt zwischen Dünne und Griffigkeit gefunden und auch das Gewicht von 215 Gramm so verteilt, dass das Smartphone optimal in der Hand liegt. Dabei ist das Smartphone nach dem IP69-Standard wasser– und staubdicht und soll laut Hersteller selbst Stürze unbeschadet wegstecken können.

Richtig edel ist auch die Rückseite gelungen. Farblich kannst du zwischen einem dezenten, matten Schwarz oder einem etwas auffälligeren Weiß mit dezentem Perlen-Schimmer wählen. Die Linien sind dabei zufällig, sodass jedes Smartphone ein Unikat ist. Mit Feinheiten wie dem perfekt symmetrischen Antennenstreifen oder dem geriffelten Ring um die Kamera beweist Oppo beim Design Liebe zum Detail.

Das Oppo Find X8 Pro in beiden Farben

Dasselbe kann man auch über das Display sagen. Die schmalen Displayränder sind auf allen Seiten symmetrisch und auch das Panel selbst kann überzeugen. Hier setzt Oppo auf ein 6,78 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer extrem hohen Helligkeit von 1.600 Nits. Die Auflösung ist zwar standardmäßig auf Full-HD eingestellt, doch wer es etwas schärfer mag, kann das in den Einstellungen ändern. Mit 2.780 x 1.264 Pixeln (2K) wirkt wirklich alles gestochen scharf. Generell lässt Oppo einem viele Freiheiten in den Einstellungen. So sind die Farben des Displays standardmäßig sehr natürlich und etwas gedeckt. Wer den lebhafteren „Samsung-Look“ mit knalligen Farben bevorzugt, kann einfach umschalten.

Mein Testgerät in Weiß

Software: ein bisschen iOS-Feeling

Nicht nur Lob habe ich hingegen für die Software. Hier setzt Oppo auf aktuelles Android 15 und legt seine eigene Oberfläche ColorOS 15 darüber. Diese sieht optisch ansprechend aus und bietet viele Optionen zur Personalisierung. Positiv hervorheben möchte ich auch die Such-Funktion in den Einstellungen, welche einwandfrei funktioniert und jegliche Schalter schnell aufspürt. So kann man sich das System frei nach seinem eigenen Geschmack gestalten und Bonus-Funktionen ein- oder ausschalten.

ColorOS 15 auf dem Oppo Find X8 Pro

Negativ aufgefallen ist mir, dass sich Oppo an einigen Stellen stark von Apples iOS hat inspirieren lassen. Angefangen von manchen Symbolen bis zu einer kompletten 1:1-Kopie der Dynamic Island. Im Gegensatz zum Original sind deren Animationen jedoch nur statisch und teilweise werden sogar andere Elemente auf dem Bildschirm überlagert. Das wirkt billig. Überdies liefert Oppo das Smartphone mit jeder Menge Bloatware aus. Also Software wie Facebook oder Temu, welche ohne Zustimmung des Nutzers bereits installiert ist. Bei günstigen Smartphones ist das eine tolle Möglichkeit für Kunden und Hersteller, den Preis des Handys niedrig zu halten. Bei einem Smartphone für über tausend Euro ist das Vorgehen jedoch unangebracht.

Positiv ist hingegen der Update-Support. So ist der aktuellste Sicherheitspatch vorinstalliert und Updates sind bis 2030 garantiert. Neue Android-Versionen möchte man für 5 Jahre ausliefern. Das sind zwar etwas weniger als die 7 Jahre, welche etwa Samsung oder Google versprechen, jedoch für die meisten Nutzer mehr als genug.

Hardware: Aktuell das schnellste Smartphone

Würde das Oppo Find X8 Pro heute in den Verkauf gehen, wäre es das schnellste Smartphone in den Regalen. Jedoch steht auch die neue Galaxy-S25-Reihe von Samsung sowie die Xiaomi-15-Reihe vor der Tür und werden Oppo von seinem Spitzenplatz verdrängen. Dennoch ist das Oppo Find X8 Pro unglaublich schnell und wenige Prozentpunkte machen in einem aktuellen Flaggschiff-Smartphone im Alltag keinerlei Unterschied.

Statt wie üblich Technik von Qualcomm zu verbauen, setzt Oppo beim X8 Pro auf MediaTek und deren neu vorgestellten Dimensity 9400 Chip. Zusammen mit den verbauten 16 Gigabyte RAM kommt das Smartphone so auf einen AnTuTu-10-Score von 2.324.995 Punkten. Im Alltag resultiert dies in einer Leistung, die keinerlei Wünsche offen lässt. Selbst aufwendige Apps und Spiele starten schnell und auch beim Multitasking gerät das Smartphone nicht ins Stocken.

Viermal 50 Megapixel: Die Kameras des Oppo Find X8 Pro

Oppo Find 8X Pro im Kamera-Test

Bei Smartphone-Kameras ist es seit vielen Jahren üblich, gleich mehrere Sensoren auf der Rückseite zu verbauen. Etwa für Zoom- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen oder auch einfach nur, um mehr Kameras auf dem Datenblatt vorweisen zu können. Normalerweise macht die Hauptkamera dabei die besten Fotos, während man bei den anderen Brennweiten mit einer schlechteren Qualität leben muss. Das möchte Oppo nicht und spendiert allen vier Kameras einen Bildsensor mit jeweils 50 Megapixeln. Folgende Kameras sind verbaut:

15mm Ultraweitwinkel

23mm Standard-Kamera mit OIS

73mm Zoom-Kamera mit OIS (3-facher Zoom)

135mm Zoom-Kamera mit OIS (6-facher Zoom)

Beim Fotografieren fällt auf, dass die Kameras perfekt aufeinander abgestimmt sind. Der Wechsel zwischen den Linsen gelingt nahtlos und auch auf den finalen Fotos lässt sich nicht erkennen, mit welcher Kamera denn nun fotografiert wurde. Trotz des miesen Wetters diese Woche hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit dem Oppo Find X8 Pro zu fotografieren. Die Kamera ist schnell gestartet und selbst im Automatikmodus gelingen erstklassige Fotos. Positiv fällt auch die schnelle Auslöse-Geschwindigkeit auf. Etwa bei meinem Beispielfoto des ICEs, der gerade mit 160 km/h durch den Bahnhof fährt und dennoch scharf abgelichtet wurde.

Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital Quelle: Timo Brauer / inside digital

Die Kamera-App ist leicht bedienbar und bietet eine Vielzahl an Funktionen, ohne überladen zu wirken. Spaß machen auch die Hasselblad-Filter. Mit ihnen kann man Fotos im Stil klassischer Analog-Filme erstellen. Digital kann übrigens bis zu 120-fach gezoomt werden. Bis 60-fach wird das Bild digital vergrößert und darüber hinaus kommt eine KI-Bildverbesserung zum Einsatz. Diese liefert im Test gute Ergebnisse. So gelingen Fotos mit extremem Zoom besser als etwa bei Samsung.

Genau wie das neue iPhone 16 bietet auch das Oppo Find X8 Pro eine Camera Control. Also einen Touch-Button im Rahmen mit diversen Funktionen zur Kamera-Steuerung. Ein Doppeltipp darauf öffnet etwa die Kamera-App und anschließend dient die Taste als Auslöser. Im Gegensatz zum iPhone öffnet der Button jedoch auch unbeabsichtigt gelegentlich die Kamera, wenn man dagegen kommt. Daher habe ich diese Funktion im Laufe meines Tests abgeschaltet. Mit einem kommenden Update soll der Button weitere Möglichkeiten bekommen, verspricht Oppo.

Oppo Find X8 Pro: Gelungenes Comeback

Mit dem Oppo Find 8X Pro meldet sich der chinesische Hersteller mit Top-Hardware zurück auf den deutschen Markt. Die Hardware überzeugt im Test nicht nur mit Top-Leistung und einem hervorragenden Display, sondern auch mit viel Liebe zum Detail. Auch die Software wirkt ausgereift und ist trotz unzähliger Extra-Funktionen nicht überladen, da vieles erst in den Einstellungen eingeschaltet werden muss. Nur das zwanghafte Kopieren von Apple fällt an einigen Stellen negativ auf.

Ausschließlich Positives gibt es hingegen von der Kamera zu berichten. Das Fotografieren mit dem Oppo Find 8X Pro macht viel Spaß und die Fotos sehen einfach fantastisch aus. Durch die gleichbleibende Qualität bei allen Modulen kann man mühelos zwischen den Zoom-Stufen hin- und herspringen.

Meiner Meinung nach ist das Oppo Find X8 Pro ein gelungenes „Comeback-Smartphone“ und kann absolut mit den High-End-Smartphones von Google, Samsung, Xiaomi und Co. mithalten. Empfehlen würde ich das Smartphone vor allem Fotografie-Fans, jedem der gerne sein System bis auf das letzte Detail anpassen möchte, sowie Nutzern, die gerne mal eine „neue“ Marke ausprobieren wollen und trotzdem High-End-Qualität erwarten. Mit einem Preis von 1.199 Euro unterbietet man Samsung leicht und ist auf einem Niveau mit Google. Bis du das neue Smartphone kaufen kannst, dauert es jedoch noch ein wenig. So ist das Oppo Find X8 Pro ab Anfang 2025 in Deutschland verfügbar.

Pros des Oppo Find X8 Pro im Test

hervorragende Verarbeitung und Liebe zum Detail

erstklassiges Display

Viele Optionen zur Personalisierung

High-End-Performance

erstklassige Kamera

Contras des Oppo Find X8 Pro im Test

vorinstallierte Bloatware

Software stark von Apple inspiriert