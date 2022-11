Microsoft-Notebook überzeugt unterwegs: Doch hier schwächelt das günstige Surface

Bei Microsofts Surface Laptop Go 2 ist der Name schon äußerlich Programm. Auf den ersten Blick fällt das kompakte Format auf: Das Notebook misst gerade mal 27,8 x 20,6 cm, bei einer Bauhöhe von 1,6 cm. Auch das Gewicht ist mit 1,1 kg angenehm niedrig. Das Ganze ist zudem sehr gefällig gestaltet. Das über Jahre im Rahmen der Surface-Serie entwickelte Design wird auch bei der zweiten Generation des Laptop Go aufgenommen und lässt es unter den Konkurrenten angenehm hervorstechen. Displaydeckel und die obere Hälfe des Unterbaus sind aus Metall gefertigt, die Unterseite selbst besteht aus Kunststoff mit einer gummierten Oberfläche.

Microsoft Laptop Go 2: Schick und dennoch solide

Auch die Verarbeitung steht dem optischen Eindruck in nichts nach: Sie ist durchweg gelungen. Das Gehäuse wirkt äußerst solide verarbeitet, selbst mit viel Kraft lässt sich nicht die kleinste Verwindung des Unterbaus provozieren. Und auch der Displaydeckel zeigt sich gegenüber Verwindungen recht unbeeindruckt. Allerdings lässt sich das Display, das von einem soliden Scharnier gut auf Position gehalten wird, rückseitig durchdrücken. Das quittiert es mit der üblichen Wellenbildung auf dem Panel.

Display: An der Auflösung gespart

Man könnte der Meinung sein, dass Displays mit einer Auflösung von weniger als 1.920 x 1.080 Pixeln (Full HD) nur noch in absolut billigen Klapprechner vorkommen. Doch weit gefehlt. Microsoft setzt bei dem Panel mit einer Diagonale von 12,5 Zoll auf ein Pixelmaß von 1.536 x 1.024 Pixeln, was dem anspruchsvollen Auge nicht verborgen bleibt: Feinheiten werden unscharf, bei Rundungen lässt sich der typische Treppeneffekt nicht wegdiskutieren.

Alter Prozessor auf der Höhe der Zeit?

Beim Prozessor setzt Microsoft auf ein Modell, das eigentlich bereits aussortiert ist. Der Intel Core i5-1240P hat längst den verbauten i5-1135G7 abgelöst. Das zeigt sich selbstverständlich bei der Leistung. Die vier Kerne auf der Tiger-Lake-Architektur arbeiten mit Taktgeschwindigkeiten zwischen 2,4 und 4,2 GHz bis zu acht Threads parallel ab. Sie erreichen dabei im Geekbench-Benchmark Leistungen, die sowohl bei Einzel- als auch Mehrkern-Anwendungen in etwa auf dem Niveau des aktuellen Intel Core i3-1215U liegen. Dertreibt unter anderem das Samsung Galaxy Book 2 an.

Microsoft Surface Laptop Go 2 Technische Daten Display: 12,5 Zoll, IPS, 1.536 x 1.024 Pixel Prozessor: Intel Core i5-1135G7 Grafik: Intel Iris Xe Arbeitsspeicher: 8 GB, LPDDR4x Datenspeicher SSD, PCIe 3.0, 256 GB Kamera 720p Anschlüsse: 1x USB Typ-C (USB 4), 1x USB Typ-A (USB 3.1), Klinke Drahtlos: WiFi 6E, Bluetooth 5.1 Akku: 40 Wh Lieferumfang: Netzteil Abmessungen: 27,8 x 20,6 x 1,6 cm Gewicht: 1,1 kg Betriebssystem: Windows 11 Home Preis: 869 Euro

Der Vorteil des älteren i5 gegenüber dem neueren i3 liegt in der GPU. Während der i3 lediglich mit der schlichten UHD bestückt wird, verfügt der ältere i5 bereits über die Iris Xe, auch wenn diese nur 80 von 96 möglichen Ausführungseinheiten bietet. Dennoch ist sie deutlich potenter als die UHD und sorgt dafür, dass die Puste noch für die Bearbeitung von anspruchsvollerem multimedialen Content reicht. Der Arbeitsspeicher mit 8 GB RAM im LPDDR4x-Format ist aufgrund der begrenzten Kapazität allerdings nur eine bedingte Hilfe.

Microsoft Surface Laptop Go 2: Größte SSD mit 256 GB

Der Datenspeicher des Surface Laptop Go 2 stammt aus der Fertigung von SK Hynix und liegt mit einer Kapazität von 256 GB schon in der größtmöglichen Ausstattungsvariante vor. Die Übertragungsgeschwindigkeiten der mithilfe der PCIe-3.0-Schnittstelle angebunden SSD liegen auf einem ordentlichen Niveau, insbesondere mit Blick auf die Lesegeschwindigkeit von rund 3.400 MB/s. Beim Schreiben sind es rund 1.650 MB/s.

Kleiner Akku, wenig Ausdauer

Neben dem Display setzt Microsoft beim Akku des Laptop Go 2 den Rotstift an, denn mit einer Kapazität von 40 Wh ist er nicht sonderlich groß geraten. Und das zeigt sich bei der Laufzeit. In einer Stunde im Browser wurden 22 Prozentpunkte der mitgeführten Reserven verbraucht, beim Testspiel Asphalt 9: Legends verblieben nach einer Stunde noch 32 Prozent der Reserven im Akku. Das ist nicht gerade viel. Nur wer sich unterwegs mit der Nutzung zurückhält, erreicht letztlich Laufzeiten von deutlich mehr als vier Stunden.

Buchstaben ohne Licht

Obwohl das Surface Laptop Go2 für weniger als 900 Euro angeboten wird, verwöhnt es mit Vielfalt bei den Eingabemöglichkeiten. Denn neben Tastatur und Touchpad verfügt das Notebook über ein berührungsempfindliches Display, das präzise Eingaben der Finger erkennt.

Auch die Chiclet-Tastatur leistet gute Dienste bei großen Textaufgaben. Der Anschlag der Rubber-Tasten bietet einen angenehmen, nicht zu kräftigen Druckpunkt, der Tastenhub ist spürbar, könnte aber etwas größer sein. Auf eine Hintergrundbeleuchtung der Tasten verzichtet Microsoft aber. Das ist vor allem bei wenig Licht nervig und sollte auch beim Spar-Laptop der Amerikaner Standard sein. Beim mittig platzierten Touchpad zollt der Hersteller dem kompakten Gehäuse Tribut, denn mit 10 x 6,7 cm gehört es nicht zu den größten seiner Art.

Einmal Typ A, einmal Typ C

Das Microsoft Surface Laptop Go 2 bietet nur wenige Schnittstellen. In der linken Seite wurden ein klassischer USB-Typ-A und ein kompakter Typ-C-Anschluss untergebracht, die – basierend auf den Standards 3.0 und 3.1 – nicht gerade den neuesten Schliff mitbringen. Immerhin gibt es einen zusätzlichen Steckplatz fürs Netzteil, sodass die USB-Buchse nicht fürs Laden genutzt werden muss. Allerdings sitzt der Ladestecker sehr wackelig in der Aufnahme und rutscht entsprechend schnell heraus.

Für die drahtlose Anbindung von Peripherie steht Bluetooth 5.1 zur Verfügung, der Zugriff auf Netzwerke erfolgt ebenfalls drahtlos: Basis der WLAN-Spezifikation ist 802.11 ax.

Fazit zum Microsoft Surface Laptop Go 2

Das Microsoft Surface Laptop Go 2 unterscheidet sich schon optisch von der Konkurrenz. Es ist jedoch nicht nur schick, sondern auch so konzipiert, dass es gut für den täglichen Transport in Rucksäcken und Taschen und für wenig achtsame Behandlung gut gerüstet ist. Das Niveau der Verarbeitung entspricht dem der Oberklasse, das etwa von Lenovos Thinkpad Z13 oder Dells XPS 13 Plus geboten wird.

Microsoft Surface Laptop Go 2 Wertung Design / Verarbeitung 10 9 Display 15 6 Prozessor 20 8 Speicher 10 3 Akku und Verbrauch 10 4 Tastatur 5 4 Anschlüsse 10 4 Preis / Leistung 20 14 Gesamt 100 52

An anderen Stellen kann das deutlich günstigere Surface-Notebook nicht mithalten: Das Display besitzt zwar ein modernes Format, die Auflösung ist es jedoch nicht. Ebenso hat Microsoft bei der Größe des Akkus gespart, was zu entsprechenden Einschränkungen bei der Laufzeit führt. Gänzlich übertrieben wurde die Sparsamkeit bei der Tastatur, die an sich zwar nicht so schlecht ist, jedoch nicht mal eine Hintergrundbeleuchtung mitbringt. Das sind allerdings eher Kleinigkeiten, denn grundsätzlich überzeugt das Notebook mit seinem durchdachten Konzept voll und ganz.

Pro

kompakte Abmessungen

Stabiles und dennoch schickes Gehäuse mit eigenem Design

Touch-Display

Contra