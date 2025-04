Bester Mähroboter unter 1.000 Euro? Darum begeistert dieses Modell im Test

Ein smarter Mähroboter ohne Begrenzungskabel für unter 1.000 Euro!? Mit genau diesem Gesamtpaket versucht Ecovacs dir den neuen Goat O500 Panorama schmackhaft zu machen. Anders als bei Vorgänger-Modellen verzichtet der Hersteller auf die Navigationsbeacons. Wie sich der Rasenmäherroboter schlägt und ob sich der Kauf lohnt, verrät der Test.

So richtest du den Ecovacs Goat O500 Panorama ein

Der 60 × 40 × 27,6 cm große Goat O500 ist nur in Weiß erhältlich. Er ist IPX6-zertifiziert. Die Basisstation misst 70,6 × 43 × 32,7 cm. Das Highlight wird dir bereits bei der Einrichtung auffallen: Der Roboter benötigt keine Navigationsbeacons. Er navigiert stattdessen mithilfe von LiDAR-Lasersensoren. Das Auslegen von Begrenzungskabeln gehört (endlich) der Vergangenheit an.

Der Ecovacs Goat O500 Panorama ist ein kleiner, schicker Mähroboter.

Die Einrichtung in der Ecovacs-Home-App ist unkompliziert. Du musst eine WLAN- und Bluetooth-Verbindung herstellen und scannst am besten den QR-Code direkt am Gerät. Anschließend fährst du mit dem Gerät entlang der Gartenbegrenzungen, um die Karte zu erstellen.

Die App hält viele Einstellungen parat. Beispielsweise kannst du die Schnittrichtung, ausgehend von der Basisstation, festlegen. Die Arbeitsweise ähnelt der eines Saugroboters: Der Ecovacs Goat O500 Panorama fährt deinen Garten in strukturierten Bahnen ab.

Es gibt ein kleines Display

Wenn du einen festen Rhythmus favorisierst, kannst du den Mähroboter zu den bestimmten Zeiten an genau festgelegten Tagen arbeiten lassen. Praktisch ist der verbaute Regensensor. Dieser sorgt dafür, dass der Roboter in die Station zurückfährt, sobald Regenschauer erkannt werden.

Ecovacs legt außerdem hohen Wert auf Diebstahlschutz. Du legst daher eine PIN fest, die du jedes Mal am Roboter eintippen musst, wenn du eine Einstellung ändern möchtest. Alternativ kannst du ihn patrouillieren lassen und dir in einem Menü selbst ein Bild von der aktuellen Lage machen.

Mähleistung des Ecovacs Goat O500 Panorama

Für die Arbeit ist ein Mähteller mit drei rotierenden Klingen zuständig. Die Schnitthöhe kannst du nur direkt am Gerät in 0,5-cm-Schritten von 3 bis 8 cm ändern. In der Praxis hinterlässt der Rasenmäherroboter ein schickes Rasenbild. Dabei navigiert er fehlerfrei und erkennt zudem alle Hindernisse, die wir ihm vor die Haube legen. Sogar kleinere Kuscheltiere erkennt der Goat und überfährt diese nicht.

Die Schnitthöhe kann nur direkt am Gerät geändert werden.

Das Ganze klappt auch bei No-Go-Zonen wunderbar. In unserem Test-Garten gibt es einen frisch gepflanzten Baum, den wir vor dem Roboter schützen wollten. Mithilfe der eingerichteten Sperrzone war das kein Problem. Der Goat O500 Panorama hat wie gewünscht den Bereich rund um den Baum gemieden.

Das Schneidewerkzeug des Mähroboters

Innerhalb der möglichen Arbeitsfläche von 500 m² bewältigt er Steigungen von maximal 24 Prozent. Praktisch ist, dass dir die App laufend den Live-Standort des Roboters anzeigt. Noch dazu siehst du, wo er bereits sein Unwesen getrieben hat und welche Fläche noch zu mähen ist.

Ein Highlight des Goat O500 Panorama ist die Fähigkeit entlang der Gartenbegrenzungen zu mähen. Der Hersteller nennt das Feature “TruEdge”. In der Praxis sieht das wie folgt aus: Der Roboter fährt direkt auf der Kante entlang, um wirklich randnah zu mähen. Leider lässt er auch hier immer eine Art Sicherheitsabstand zu Gartenbegrenzungen. Im Großen und Ganzen ist das Mähergebnis des Ecovacs Goat O500 Panorama solide.

Du siehst in Echtzeit, wo der Roboter seine Arbeit getan hat.



Lohnt sich der Kauf des Ecovacs O500 Panorama?

Alles in allem ist der Ecovacs Goat O500 Panorama ein kompakter Mähroboter, der besonders bei der Benutzerfreundlichkeit punktet. Die Einrichtung gestaltet der Hersteller unkompliziert und die Tatsache, dass der Mähroboter ohne Begrenzungskabel auskommt, sorgt für ein tolles Nutzererlebnis. Das gesamte Setup wird dich in etwa fünf Minuten kosten.

Das Rasenbild ist schick, auch wenn die Mähleistung nicht an teure Spitzen-Modell heranreicht. Zugegeben ist das nicht die Aufgabe des Ecovacs-Modells, da der Roboter gerade mal 899 Euro kostet. Für diesen Preis bietet dir der Hersteller ein Gesamtpaket, das in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis kaum besser geht.

Der Ecovacs Goat O500 Panorama überzeugt im Test

Wenn du also nach einem Mähroboter für unter 1.000 Euro suchst, kannst du ohne zu zögern zuschlagen. Der Goat O500 Panorama ist bei Amazon und im offiziellen Online-Shop von Ecovacs erhältlich.

Vorteile des Goat O500 Panorama:

Kinderleichte Einrichtung und benutzerfreundlich

Kein Begrenzungskabel oder Navigationsbeacons notwendig

Solide Mähleistung

Gute Navigation und Hinderniserkennung

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Nachteile des Goat O500 Panorama:

/