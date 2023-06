Dieser Mini-Computer hat mehr Leistung als die meisten Laptops

Mini-PCs haben in den vergangenen Jahren stetig an Beliebtheit gewonnen. So sind sie platzsparender und benötigen deutlich weniger Strom als herkömmliche PCs. Die Leistung muss sich dabei nicht verstecken. So eignet sich der von uns getestete Geekom AS 6 auch für anspruchsvolle Aufgaben wie Foto- und Videobearbeitung.

Geekom AS 6 ausgepackt

Geekom ist einer der größten Hersteller von Mini-PCs und stammt aus Taiwan. Beim Geekom AS 6 hat man mit Asus zusammengearbeitet und erstmals einen Mini-PC mit Ryzen-Prozessor auf den Markt gebracht. Davon profitiert insbesondere die Grafikleistung enorm. Der kleine Computer misst gerade einmal 12 x 13 Zentimeter und ist 6 Zentimeter hoch. Das Gehäuse besteht aus Kunststoff und ist hochwertig verarbeitet.

Beim Kauf kannst du zwischen zwei Prozessoren wählen: entweder ein Ryzen 7 6800H oder ein Ryzen 9 6900HX. Der Arbeitsspeicher beträgt bei beiden Varianten 32 Gigabyte. Außerdem ist eine 1 Terabyte große SSD für deine Daten verbaut. Bei unserem Testgerät ist der stärkere Ryzen 9 verbaut.

Ausstattung und Set-up

Das Äußere des Geekom AS 6 ist trotz der High-End-Ausstattung schlicht gehalten und macht sich gut auf dem Schreibtisch. Das rechteckige Kunststoffgehäuse ziert das Geekom-Logo sowie ein „Powerd by Asus“-Schriftzug. Vorn und auf der Rückseite sind eine Vielzahl an modernen Anschlüssen vorhanden. Einzig einen Slot für SD-Karten haben wir vermisst. Das wäre gerade bei einem PC, der sich perfekt für das Bearbeiten von Fotos- und Videos eignet, praktisch.

Vorn:

Klinkenstecker für Kopfhörer/Mikrofon

USB-C mit USB 4 und Displayport

2x USB-A mit USB 3.2

Einschalttaste

Rückseite:

2x HDMI 2.1 (4K, 60 Hertz)

Displayport 1.4 (8K, 60 Hz / 4K, 120 Hz)

USB-C mit USB 4 und Displayport (8K, 60 Hz / 4K, 120 Hz)

3x USB-A mit USB 3.2

LAN (2.5G)

Strom

Der Geekom AS 6 bietet eine Vielzahl von Anschlüssen

Softwareseitig ist auf dem Geekom AS 6 die neuste Version von Windows 11 Pro installiert. Besonders gut gefällt uns dabei, dass der Hersteller komplett auf das Vorinstallieren von unnötiger Bloatware verzichtet und man nach dem Einrichten mit einem sauberen Windows starten kann.

Geekom AS 6 im Leistungs-Test

Normales Arbeiten mit E-Mails, Office und unzähligen Browser-Tabs macht der Geekom AS 6 mühelos mit und ist dabei kaum hörbar. Windows 11 Pro läuft auf dem Computer absolut flüssig und ohne Ruckler. Doch bei einem Ryzen 9 Prozessor und 32 Gigabyte RAM ist das auch wenig verwunderlich. Der verbaute Chip kommt sonst in High-End-Notebooks zum Einsatz. Auch die Foto-Bearbeitung größerer RAW-Dateien bringen den Mini-PC nicht ins Stocken. Mit einem PCMark 10 Score von 6.670 ist die Leistung mit einem leistungsstarken Gaming-Notebook vergleichbar.

Nicht vorhanden ist hingegen eine dedizierte Grafikkarte. Für die neusten Tripple-A-Games in 4K ist der Mini-Computer daher nicht geeignet. Doch waren wir im Test überrascht, wie gut sich die Spiele-Performance des Geekom AS 6 im Test schlägt. Durchaus anspruchsvolle Titel wie Forza Horizon 4 (2018) oder Age of Empires 2 DE (2019) beschweren sich zwar beim Start über die fehlende Grafikeinheit, laufen dann jedoch anstandslos. Getestet haben wir mit den Grafik-Einstellungen auf High in Full-HD bei 60 FPS. Gelegenheitsspieler kommen mit dem Geekom AS 6 also auf jeden Fall auf ihre Kosten. Die Lüfter werden beim Spielen zwar deutlich hörbar, aber halten sich im Rahmen.

Unser Fazit

Der Geekom AS 6 ist einer der leistungsstärksten Mini-PCs auf dem Markt. Dank eines aktuellen und leistungsstarken Prozessors ist er auch für anspruchsvolle Aufgaben gut gerüstet. Sogar das Zocken von älteren Titeln und Casual Games ist problemlos möglich. Echte Gamer sind jedoch mit einem großen Tower-PC inklusive dedizierter Grafikkarte besser beraten.

Für fast alle anderen Nutzer ist der Geekom AS 6 Mini-PC eine spannende Alternative zum klassischen PC. So ist er deutlich kleiner als ein normaler Computer, trotzdem sehr leistungsstark und verbraucht deutlich weniger Strom.

Der reguläre Preis liegt bei 889 beziehungsweise 1009 Euro, je nach Prozessor. Jedoch gibt es im Shop von Geekom häufig Aktionen, bei denen du die Mini-PCs deutlich preiswerter bekommst. Aktuell kostet das hier getestete Modell mit Ryzen 9 CPU lediglich 769 Euro. Für die Ryzen-7-Variante werden aktuell 649 Euro fällig.

