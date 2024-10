Frostpunk 2 im Test: Ich hatte Bedenken, aber bin begeistert

Frostpunk 2 ist ein Survival City-Builder und die Fortsetzung des ersten Teils. Anders als bei anderen Städtebausimulationen hat man sich hier nicht davor gescheut, etwas völlig Neues auszuprobieren. Frostpunk 2 ist nämlich nicht nur eine Verbesserung des ersten Teils. Stattdessen baut das Spiel auf bekannten Mechaniken auf und erweitert diese, was die Spielerfahrung maßgeblich verändert. Es handelt sich hier also nicht nur um einen zweiten Versuch, sondern um eine wirkliche Fortsetzung.

Die Story von Frostpunk 2

Im ersten Teil des Spiels war dein größter Gegner die eisige Kälte einer toten Welt. Diese hast du jetzt jedoch gebändigt und zumindest zeitweise überwunden. Das bedeutet jedoch nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Denn nun, da es nicht mehr ums bloße Überleben geht, kommen andere Schwierigkeiten ans Tageslicht. Dazu gehören vor allem soziale Unzufriedenheit und unterschiedliche Weltbilder, die in deiner Stadt kollidieren.

Es liegt jetzt an dir, die verschiedenen Fraktionen innerhalb deiner Stadt zu vereinen und dafür zu sorgen, dass die Stadt nicht in völliges Chaos stürzt. Nebenbei darfst du jedoch den Ausbau und das Überleben deiner Stadt nicht aus dem Blick verlieren. Es gilt, neue Probleme zu lösen und völlig neu zu denken. Denn jede Fraktion meint selbst am besten zu wissen, wie beispielsweise ein Kohleengpass gelöst werden sollte. Deine Aufgabe ist es also, die beste Lösung für deine Stadt zu finden, ohne deine Bürger zu sehr zu verärgern. Denn dann ist deine Zeit als Leiter der Stadt vorbei und ihre Zukunft steht einmal mehr infrage.

Die Story von Frostpunk 2 schließt da an, wo der erste Teil endet.

Frostpunk 2 setzt da an, wo Frostpunk endet

Die Story von Frostpunk 2 baut auf den Ereignissen des ersten Teils auf. Zwar findest du auch als neuer Spieler deinen Weg ins Spiel, doch für jene, die den ersten Teil kennen, ist die Story besonders lohnend. So begegnest du beispielsweise New London wieder und setzt die Geschichte der Stadt fort.

Insgesamt ist diese Art der Fortsetzung sehr gelungen. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte ich die Möglichkeit, mit den Entwicklern über Frostpunk 2 zu reden. In unserer Unterhaltung erzählten sie mir, wie sie sich die Fortsetzung vorstellten. Sie betonten, dass Frostpunk 2 Spielern völlig neue Herausforderungen bieten soll und eben nicht nur eine Verbesserung des Vorgängers sein soll. Diese Ziele haben die Entwickler meiner Meinung nach erreicht.

Gameplay: Anders und dennoch gut

Das Gameplay von Frostpunk 2 unterscheidet sich stark vom Vorgänger. Gerade das hat zu Beginn vielen, inklusive mir, Sorgen bereitet. Auf den ersten Blick wirkte es, also würde man als Spieler den direkten Einfluss auf die Stadt teilweise verlieren. Nachdem ich das Spiel jedoch einige Zeit gespielt habe, kann ich sagen, dass das nur geringfügig eine Rolle spielt.

Denn jeglichen direkten Einfluss, den du aufgrund der größeren Stadt verlierst, gewinnst du durch den Kontakt zur Bevölkerung zurück. Dieser findet über das Abstimmungssystem statt. Insgesamt erlaubt dir das Spiel so einen tiefen Einblick in die verschiedenen Gruppen, die innerhalb deiner Stadt leben.

Die Stimmen deiner Bevölkerung sind wichtiger denn je.

Während das soziale System im ersten Teil eher rudimentär war und dich nur zwischen Religion und Ordnung entscheiden ließ, nimmt es in Frostpunk 2 völlig neue Dimensionen an. Es wird hier zu einem Kernelement des gesamten Spiels und hat maßgeblichen Einfluss auf deinen Erfolg. Schaffst du es nämlich nicht, den Frieden innerhalb deiner Stadt zu wahren, dann kannst du noch so warme Häuser haben, die Stadt ist verloren.

Städtebau: Völlig neue Dimensionen

Deine Stadt ist mittlerweile so sehr gewachsen, dass es längst nicht mehr darum geht, einzelne Gebäude zu platzieren. Stattdessen planst du gesamte Distrikte und erweiterst diese. Trotz der neuen Dimensionen der Stadt haben es die Entwickler geschafft, die Lebendigkeit und den Charakter der Welt von Frostpunk nicht zu verlieren.

Wichtige Gebäude müssen nach wie vor von Hand platziert werden und du kannst deine Stadt so planen, wie es dir am liebsten ist. Das System mag auf den ersten Blick oberflächlicher wirken, macht jedoch im Detail viel her. Eins ist jedoch klar: Die schiere Dimension der neuen Städte erfordert eine Änderung. Und diese ist den Entwicklern gut gelungen.

Städte in Frostpunk 2 sind größer als je zuvor.

Grafische Gestaltung von Frostpunk 2

Frostpunk 2 sieht, genau wie der Vorgänger, einfach gut aus. Das Spiel macht optisch viel her, hat einen Stil mit hohem Wiedererkennungswert und läuft dabei auch noch gut. Das Interface ist zu Beginn etwas schwer zu durchschauen, doch nach kurzer Zeit wird es schnell selbsterklärend.

Das Spiel schafft es vor allem, die Lebendigkeit der Städte gekonnt visuell zu verdeutlichen. So siehst du zwar keine einzelnen Menschen, aber Lichtstraßen, die an eine vielbefahrene Autobahn im Zeitraffer erinnern.

Das Spiel sieht einfach nur gut aus, ohne an Performance zu verlieren.

Fazit zu Frostpunk 2

Meine Meinung zu Frostpunk 2 lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Frostpunk 2 ist anders, aber nicht weniger gut als der Vorgänger. Für viele Spieler, mich selbst einbezogen, ist diese Umstellung schwer. Als ich das Spiel vor über einem Jahr erstmals auf der Gamescom sah, musste ich mir die Enttäuschung verkneifen. Jetzt, wo das Spiel jedoch auf dem Markt ist, waren meine Sorgen unbegründet.

Frostpunk 2 ist ein mehr als solides Spiel, das für jeden Survival- und Aufbausimulations-Fan ein Muss ist. Es punktet mit spannendem Gameplay und einer Story, die einen packt. Insgesamt bin ich froh, dem Spiel eine Chance gegeben zu haben, denn ich wurde positiv überrascht.

Pro

Geniale Story

Tolles Gameplay

Wunderschöne Grafik

Contra