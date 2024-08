Fall Guys aufgepasst: Jetzt kommt King of Meat

In King of Meat ist das ganze Leben eine endlose Reality-Show. Entweder du schaust sie, oder du nimmst teil. Fakt ist, dass du der Show nicht entkommen kannst, denn sie bestimmt über das gesamte Leben der Einwohner von Loregok. Den Gewinnern der Show winken große Preise, Nervenkitzel und vor allem eins: Berühmtheit. Also entscheidest du dich, an der Reality-Show mit dem Namen King of Meat teilzunehmen. Doch diese Show ist ganz anders als alles, was du aus dieser Welt kennst.

King of Meat: Endlose Action

Als Teilnehmer der Reality-Show King of Meat kämpfst du dich gemeinsam mit drei Freunden durch furchteinflößende Dungeons. Dabei ist euer Ziel nicht nur das pure Überleben. Zusätzlich müsst ihr dafür sorgen, dass die Einschaltquoten stimmen und die Zuschauer unterhalten werden. Nur so könnt ihr den ultimativen Preis der Berühmtheit gewinnen.

Das Gameplay von King of Meat ist rasant und steckt voller Action. Von Skeletten bis hin zu explodieren Fässern wirst du mit einer Herausforderung nach der anderen konfrontiert. Wie anspruchsvoll diese Herausforderungen sind, hängt von der Schwierigkeit des jeweiligen Dungeons ab. Es gibt offizielle Dungeons, doch auch Spieler sollen laut den Entwicklern dazu in der Lage sein, ihre eigenen Kreationen zu erstellen und anderen zur Verfügung zu stellen.

Dieses Spiel ist verrückt und macht Spaß.

Individualität und Teamplay

In King of Meat trittst du gemeinsam mit anderen Spielern gegen die Herausforderungen der Dungeons an. Das bedeutet, dass ihr stets zusammen arbeiten müsst, um die besten Preise zu gewinnen. Dennoch gibt dir das Spiel die Möglichkeit, dich von der Masse abzuheben. So stehen dir beispielsweise nahezu endlose Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Von individuellen Outfits bis hin zu Waffenskins, deiner Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt.

Mit individuellen Outfits hebst du dich von der Menge ab.

Immerhin ist es von großer Wichtigkeit, dass du dir in der bunten Medienlandschaft von Loregok einen Namen machst. Doch auch Solo-Spieler haben in King of Meat ihren Spaß. Du kannst Online-Matchmaking nutzen, oder die Dungeons auch einfach komplett alleine bezwingen. King of Meat soll für PC und Konsolen herauskommen. Wann genau das Spiel veröffentlicht wird, ist jedoch noch nicht klar.