Zenbook S 13 OLED im Test: Asus Ultrabook der Kilo-Klasse

Der erste Blick des Asus Zenbook S 13 gehört dem Displaydeckel. Die Metalloberfläche der Rückseite mit einer Kratzer-abweisenden, gummierten Oberfläche ist nicht gleichmäßig lackiert, sondern in minimal abweichenden Grautönen punktiert. Durchbrochen wird die Fläche, die das bei näherem Hinsehen das Asus-Logo symbolisiert, von schmalen, silbernen Linien. Beim Aufklappen hebt der Deckel den Unterbau an der Rückseite für eine bessere Ergonomie beim Schreiben leicht an und gibt den Blick auf eine dunkelgraue Tastatur im silbernen Rahmen frei. Die scharfkantige Zeichnung des Gehäuses unterstreicht den Business-Look.

Unterbau mit Kunststoff aus dem Meer

Das Zenbook S 13 OLED ist auch aufgrund seiner filigranen Bauform ein Hingucker. Denn mit einer Bauhöhe von nur 1,1 cm ist es sehr schlank. Auch die Grundfläche von 29,6 x 21,6 cm ist für ein Notebook mit einem 13,3 Zoll großen Bildschirm kompakt. Hinzu kommt ein sehr niedriges Gewicht von nur einem Kilogramm. Allerdings müssen, trotz einer insgesamt guten Verarbeitung, bei solchen Leichtgewichten zumeist Abstriche bei der Stabilität gemacht werden. Und das ist bei diesem Asus-Notebook nicht anders. Gerade der aus teils recyceltem Kunststoff gefertigte Unterbau lässt sich mit wenig Kraftaufwand verwinden und reagiert dann mit einem Auslösen des Klick-Mechanismus des Touchpads. Der schlanke Deckel zeigt sich vergleichsweise stabil und auch das Scharnier, das einen 180°-Winkel bietet, sorgt für einen guten Stand. Um mögliche Zweifel zu zerstreuen, setzt auch Asus auf eine Zertifizierung nach dem MIL-STD-810H-Standard, der die Haltbarkeit unterstreichen soll.

OLED-Display mit hoher Auflösung

Wie viele andere Hersteller setzt Asus beim Display auf ein Seitenverhältnis von 16:10, das eine hohe Auflösung von 2.880 x 1.800 Pixeln bietet. Das auf der OLED-Technologie basierende Panel liefert damit nicht nur scharfe Details, sondern auch hohe Kontraste. Die Farbdarstellung ist optisch gelungen und soll mit einer Zertifizierung nach dem Pantone-Standard und dem 100-prozentigen Abdecken des DCI-P3-Farbraums auch gehobenen Grafiker-Ansprüchen gerecht werden.

Das ASUS-Logo mit filigranen Linien auf dem Deckel

Sparsamer Core i7-Prozessor von Intel

Dem schlanken Gehäuse des Zenbook S 13 OLED zollt Asus bei der Wahl des Prozessors seinen Tribut. Im Inneren steckt zwar ein Core i7 von Intel, allerdings wird die energiesparende Version i7-1355U verwendet. Dabei handelt es sich um einen Prozessor mit zehn CPU-Kernen, von denen zwei auf besonders hohe Leistungen getrimmt sind. Sie können ihren Basistakt von 1,7 GHz auf 5,0 GHz erhöhen. Für weniger anspruchsvolle Aufgaben soll die Performance der acht Effizienzkerne genügen, die maximal 3,7 GHz schnell werden. Außerdem vertraut der Hersteller auf die im Chip integrierte Iris-Xe-GPU, die ihrerseits mit einem Takt von 1,3 GHz zu Werke geht.

Trotz eines 16 GB großen Arbeitsspeichers im LPDDR5-Format ist das Zenbook S 13 nicht für die schwergewichtigen Aufgaben gedacht. Vor allem die eher leistungsarme Grafikeinheit wird hier zum limitierenden Faktor. Schon beim Testspiel Asphalt 9: Legends sind die Ruckler offensichtlich. Klassische Office-Anwendungen, die bei einem solchen Business-Notebook zentral sind, stoßen allerdings nicht an Grenzen. Kritikwürdig ist allerdings die Lautstärke-Entwicklung. Im knapp geschnittenen Gehäuse sorgen die Lüfter unter Last mit hohen Drehzahlen für den Luftaustausch.

Asus Zenbook S13 OLED Display: 13,3 Zoll, OLED, 2.880 x 1.800 Pixel Prozessor: Intel Core i7-1355U Grafik: Intel Iris Xe Arbeitsspeicher: 16 GB, LPDDR5 Datenspeicher SSD, 1 TB Kamera 1080p Anschlüsse: 2x USB Typ-C (Thunderbolt 4), 1x USB Typ-A (3.2 Gen 2), HDMI 2.1, Klinke Drahtlos: WiFi 6E, Bluetooth 5.3 Akku: 63 Wh Lieferumfang: Netzteil Abmessungen: 29,6 x 21,6 x 1,2 cm Gewicht: 1,0 kg Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Home Preis: 1.499,00 €

Asus Zenbook S 13 OLED mit schneller SSD von Samsung

Für das Speichern von Daten steckt im Inneren des Zenbook S 13 OLED eine Samsung-SSD mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte. Sie wird mithilfe des PCIe-4.0-Interfaces angebunden und liefert hohe Übertragungsraten: Gelesen werden Daten mit einer Geschwindigkeit von etwa 6800 MB/s, beim Schreiben sind Transferraten von rund 5100 MB/s drin.

Ausdauernd im Akku-Betrieb

Mit einem Akku, der eine Kapazität von 63 Wh verteilt auf vier Zellen bietet, liegt das Zenbook S 13 OLED auf dem Niveau der Konkurrenz. Und dank des sparsamen Prozessors, ist der Umgang mit den zur Verfügung stehenden Reserven vorbildlich: Nach einer Stunde im Browser sinkt der Füllstand um gerade einmal 8 %. Beim Spielen des Testspiels Asphalt 9: Legends sind nach einer Stunde noch 65 % der Reserven übrig. Auch das ist ein guter Wert. Wer das Asus-Notebook nicht mit zu anspruchsvollen Aufgaben fordert, sollte etwa sechs Stunden im Akku-Betrieb arbeiten können.

Kleines Notebook, aber viele Anschlüsse

Mit seinem geringen Gewicht und seiner kompakten Abmessung richtet sich das Asus Zenbook S 13 OLED primär an Reisefreudige. Die will es aber auch am Schreibtisch nicht im Regen stehen lassen und bietet eine gerade für dieses Segment vorbildliche Anschlussvielfalt. Die beiden USB-Typ-C-Buchsen, die auch zum Laden des Akkus genutzt werden, unterstützen den Thunderbolt-4-Standard. Der klassische USB-Typ-A-Port basiert auf der Spezifikation 3.2 Gen 2. Bildschirme können außerdem mithilfe von HDMI 2.1 angeschlossen werden. Weitere Peripherie kann drahtlos via Bluetooth 5.3 angesprochen werden, der Zugriff auf Netzwerke gelingt ohne Kabel über das im Intel-Chip steckende AX211-Modul, das WiFi 6E unterstützt.

Tastatur und Touchpad überzeugen

Die Eingabegeräte des Zenbook S 13 OLED überzeugen. Für das mittig platzierte Touchpad nutzt Asus die sich bietenden Platzverhältnisse und bietet eine berührungsempfindliche Glasfläche von 13 x 8,1 cm. Direkt und präzise werden die Bewegungen der Finger auf dem Bildschirm umgesetzt. Die Tasten gefallen mit einem vergleichsweise großen Tastenhub und einem knackigen Anschlag, sodass auch längere Schreibeinheiten mühelos gelingen. Lediglich das Fehlen der Touch-Funktion beim Display könnte der eine oder andere Nutzer bemängeln. Allerdings ist dieses zuweilen praktische Extra auch bei der direkten Konkurrenz zwischenzeitlich wieder selten geworden.

Selbst der klassischen Kopfhörerbuchse wird die Treue gehalten

Fazit Asus Zenbook S 13 OLED

Asus-Notebooks sind vom Namen her nicht ganz so prestigeträchtig, wie Thinkbooks von Lenovo oder Macbooks von Apple. Doch wer einen leichten und schlanken Begleiter im Alltag sucht, der mit einer guten Performance punktet, kann durchaus einen Blick auf das Zenbook S 13 OLED werfen. Zumal auch das Display gefällt und die umfangreiche Auswahl an Anschlüssen in dieser Leichtbauklasse bei der Konkurrenz selten ist. Der Preis von 1.499 Euro ist für diese Zusammenstellung mehr als fair. Lediglich die sich deutlich bemerkbar machenden Lüfter trüben den Auftritt etwas.

ASUS Zenbook S 13 OLED Wertung Design / Verarbeitung 10 7 Display 15 12 Prozessor 20 13 Speicher 10 7 Akku und Verbrauch 10 8 Tastatur 5 4 Anschlüsse 10 8 Preis / Leistung 20 16 Gesamt 100 75

Pro

Schlank, leicht und schick

Gute Hardwarezusammenstellung

Fairer Preis

Contra

recht lauter Lüfter

für Gaming ungeeignet

kein Touch-Display