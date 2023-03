Asus Rog Strix G16: Der dicke Gamer schwächelt im WLAN

Das ROG Strix G16 versucht gar nicht erst, sich kleinzumachen. Schon auf den ersten Blick wird klar, hier geht es um Gaming! Genre-typisch wird beim Gehäuse auf ein kantiges Design gesetzt, das mit einer Bauhöhe von 3 cm wuchtig daherkommt. Mit dem Einschalten wird ein Lichtspektakel geboten, das über die Tastatur hinausreicht: Auch in der Vorderseite des Unterbaus ist ein Leuchtband integriert. Beim Material wird auf reichlich Kunststoff gesetzt, der von großflächig angelegten Luftauslässen unterbrochen wird.

Hinsichtlich der haptischen Wertigkeit kann das Asus-Notebook nicht mit auf edel getrimmten Konkurrenten mithalten, auch wenn sich an der Verarbeitung wenig bemängeln lässt. Der schlanke Displaydeckel bietet eine gute Stabilität und wird von den Scharnieren zuverlässig auf Position gehalten. Das Display ist mit filigranen Rändern von gerade mal 4 mm in den Deckel integriert, sodass die Grundfläche von 35,4 x 26,4 mm angesichts eines 16 Zoll großen Displays auf der kompakten Seite liegt.

Kräftige Farben, hohe Bildraten und schnelle Reaktionszeiten

Beim Display setzt Asus auf Modernität: Das 16 Zoll große IPS-Panel bietet mit 2.560 x 1.600 Pixeln nicht nur eine hohe Auflösung, sondern liefert mehr als satte Farben: Die Darstellung der einzelnen Farbtöne ist knackig, fast schon grell, doch übersättigt sind sie nicht. Der DCI-P3-Farbraum wird zu 100 Prozent abgebildet. Auch die fürs Spielen wichtige Bildrate ist mit 240 Hz hoch, gleiches gilt für die Reaktionszeit von 3 ms.

Nicht am Material gespart

Hardware: Schneller geht’s aktuell kaum

Mit Intels Core i9-13980HX setzt ASUS auf einen der aktuell schnellsten Boliden für Gaming-Laptops. Von den 24 verfügbaren Kernen sind acht auf größtmögliche Leistung getrimmt und gehen mit einem Takt von bis zu 5,6 GHz zu Werke. Dabei darf sich der Prozessor bis zu 157 W genehmigen und entfaltet damit eine Leistung, die nach aktuellen Maßstäben wenig zu wünschen übrig lässt.

Wer dennoch nach einer Option zur Leistungssteigerung sucht, wird beim Arbeitsspeicher fündig. Der 4.800 MHz schnelle DDR5-RAM hält eine Kapazität von 16 GB bereit. Maximal können 32 GB eingesetzt werden.

Allerdings fällt der eher kleine RAM nicht ganz so ins Gewicht, denn Nvidias Geforce RTX 4080 bringt für flüssigen Bildspaß einen eigenen VRAM mit einer Größe von 12 GB mit. Und der muss erstmal ausgelastet werden. Im aktuellen Battle Royale von Call of Duty, Warzone 2.0, wird dieser gerade mal zur Hälfte genutzt. Die Größe des Videospeichers weist noch auf ein weiteres Detail hin: Bei der RTX 4080 verwendet Nvidia zwei unterschiedliche Grafikchips. Im Notebook setzt der Hersteller auf den AD104, der im Gegensatz zum AD103 in jeder Hinsicht kleiner ist, also über (deutlich) weniger ROPs, Shader, Texture-Einheiten und L2-Cache verfügt.

Dem Gaming-Spaß steht aber auch mit der kleineren RTX 4080 nichts im Weg. Im Gegenteil. Das oben erwähnte Call of Duty lässt sich genauso in den höchsten Settings inklusive voller Auflösung ausführen wie das kommende Resident Evil 3: Racoon City, ohne dass es dabei auch nur zu kleinsten Rucklern oder Delays kommt. Die Kombination aus Prozessor und Grafikkarte liefert eine höhere Performance als aktuelle Desktop-Rechner der Mittelklasse.

Ein leistungsfähiges Headset sollte dann allerdings bereitliegen, denn die Lüfter machen sich deutlich bemerkbar. Zumal die Lautsprecher zwar gut, aber nicht die lautesten sind.

Asus ROG Strix G16 Display: 16 Zoll, OLED, 2560 x 1600 Pixel Prozessor: Intel Core i9-13980HX Grafik: Nvidia Geforce RTX 4080 Arbeitsspeicher: 16 GB, DDR5-4800 Datenspeicher SSD, PCIe 4.0, 1 TB Kamera Front:720p Anschlüsse: 1x USB4 Typ-C, 1x USB Typ-C 3.2 Gen 2, USB Typ-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, RJ45 2,5 Gbit/s, 3,5-mm-Klinke Drahtlos: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Akku: 90 Wh Lieferumfang: Netzteil Abmessungen: 35,4 x 26,4 x 3 cm Gewicht: 2,5 kg Betriebssystem: Windows 11 Home Preis: 2199,00 Euro

Asus ROG Strix G16 mit einem Terabyte

Spiele können teils enorme Speichergrößen beschlagen, und dem trägt Asus Rechnung. Im Inneren des Gehäuses steckt eine SSD mit einer Größe von einem Terabyte. Das Laufwerk stammt aus der Produktion von Western Digital und wird standesgemäß mit Hilfe der PCIe-4.0-Schnittstelle angebunden. Bei den Übertragungsraten werden keine Top-Werte erreicht, aber mit rund 5.000 MB/s beim Lesen und etwa 4.100 MB/s beim Schreiben wird ein solides Niveau geboten.

Akku hält nur ohne Last

Die Hardware-Zusammenstellung im Inneren des ROG Strix G16 ist nicht für einen sonderlich effizienten Energieeinsatz gemacht. Bei einem Gaming-Laptop steht die Leistung im Vordergrund. Dennoch versucht sich Asus an dieser Stelle nicht die Blöße zu geben und setzt auf einen mit 90 Wh vergleichsweise mächtigen Akku. Im Browser werden im Akku-Betrieb in einer Stunde 20 Prozent der mitgeführten Reserven benötigt. Wer im Akku-Betrieb spielen will, sollte sich jedoch mit einfachsten Casual-Games begnügen oder die Spiele-Session kurz halten: Nimmt die GPU die Arbeit auf, werden die Reserven schnell knapp. Beim Rennspiel Asphalt 9: Legends schaltete sich der Rechner nach 55 Minuten aufgrund von Strommangel ab.

Asus ROG Strix G16: WLAN lahmt

Die Anschlussmöglichkeiten des Asus ROG Strix G16 entsprechen dem Erwartbaren: Für die kabelgebundene Peripherie stehen vier USB-Ports bereit, jeweils zwei im Typ-A- und Typ-C-Format. Drei der Schnittstellen basieren auf dem 3.2-Gen-2-Standard, die vierte unterstützt Thunderbolt 4. Bildschirme können außerdem via HDMI 2.1 angesprochen werden.

Für kabellose Verbindungen zu Headsets und Co. steht Bluetooth 5.2 bereit, das von Intels AX211-Modul bewerkstelligt wird. Das Modul sorgt überdies für Verbindungen ins WLAN auf Basis der 6E-Spezifikation., das allerdings Schwierigkeiten hat, auf Geschwindigkeiten zu kommen. Die Daten kamen im Download nur tröpfchenweise an. Im Speedtest wurden Übertragungsraten von guten 5 MB/s im Download und rund 3,3 MB/s im Upload erreicht. Käufer sind allem Anschein nach einmal mehr die Beta-Tester und müssen auf Updates von Firmware und/oder BIOS hoffen. Bis dahin kann glücklicherweise auf ein LAN-Kabel zurückgegriffen werden, mit dem Transferraten von bis zu 2,5 GB/s erreicht werden.

Die Tasten leuchten bunt – natürlich

Eine in den Farben des Regenbogens leuchtende Tastatur gehört bei vielen Gaming-Notebooks zur Basiskonfiguration, auch beim ASUS ROG Strix G16. Und natürlich lässt sie sich softwareseitig auf den persönlichen Geschmack einstellen. Die Hervorhebung der klassischen Gaming-Tasten (Q, W, E, R, A, S, D, F) ist sicherlich Geschmackssache, die Eigenschaften der Tasten können jedoch überzeugen. Der Tastenhub ist ordentlich, der Anschlag ist weich, aber definiert. Am Touchpad gibt es ebenso wenig etwas auszusetzen. Es präsentiert sich reaktionsfreudig und präzise und ist mit einer Größe von 13 x 8,5 cm angenehm dimensioniert.

Asus ROG Strix G16 Maximale Punktzahl Erreichte Punkte Design / Verarbeitung 10 7 Display 15 13 Prozessor 20 19 Speicher 10 8 Akku und Verbrauch 10 3 Tastatur 5 4 Anschlüsse 10 10 Preis / Leistung 20 15 Gesamt 100 79

Fazit Asus ROG Strix G16

Das Asus ROG Strix G16 sieht schon auf den ersten Blick nach dem aus, was es ist: ein fetter Gamer. Bestückt mit Intels leistungsstarkem i9-13980HX und Nvidias Geforce RTX 4080 entfaltet es eine Performance, die schlicht brachial ist. Selbst wer sich nur mit den grafisch anspruchsvollsten Titeln abgibt, hat hier nichts zu meckern. Gaming-Notebooks halten mittlerweile auch das, was sie ihrem Namen nach versprechen.

Asus serviert das Ganze in Form des ROG Strix G16 zu einem Preis von 2.200 Euro, der ernsthaft darüber nachdenken lässt, ob sich die Investition in einen Desktop-Rechner noch lohnt. Schließlich werden nach wie vor die Vorteile eines Notebooks geboten. Allerdings bringt das Konzept des Gaming-Notebooks auch 2023 altbekannte Nachteile mit sich: Im Vergleich zu schlanken Ultrabooks ist das G16 ein Klotz, dessen Lüfter unter Last für einen hohen Geräuschpegel und Wohlfühltemperaturen in der kalten Jahreszeit sorgen. Und natürlich müssen Abstriche bei der Akku-Laufzeit hingenommen werden.

Unschön ist, dass es Asus einmal mehr nicht geschafft hat, ein Notebook zum Marktstart ohne Kinderkrankheiten hinzubekommen. Das WLAN-Modul sollte deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen.

Pro

aktuell leistungsstärkste Kombination aus Prozessor und Grafikkarte

sehr gutes Display

hervorragende Performance

fairer Preis

Contra