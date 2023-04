Kopfhörer mit Sound, den du liebst: 1More Evo verblüffen im Test

Wir hatten bereits mehrere Kopfhörer von 1More im Test. Während uns das Over-Ear-Modell SonoFlow begeistert hat und einen tollen Klang für nur 80 Euro liefert, sind die In-Ear-Kopfhörer 1More Aero eher Durchschnitt. Doch mit den Evo hat der Hersteller auch ein Spitzenmodell im Segment der In-Ear-Kopfhörer. Wir haben uns die 1More Evo in die Ohren gekurbelt und ein paar Platten durchgehört. Am Ende des Tests mit überraschenden Ergebnissen.

Passform und Steuerung der Kopfhörer

Der Hersteller liefert die Kopfhörer mit fünf unterschiedlich großen Silikonaufsätzen aus. Hat man die passenden Gummistopfen gefunden, sitzen die 1More Evo perfekt im Ohr. Weder drücken sie noch fallen sie heraus. Auch beim Joggen bleiben sie fest im Gehörgang ohne rauszurutschen und transportieren Trainings-Soundtrack federleicht zum Trommelfell.

Die 1More Evo bieten einen hohen Tragekomfort

Die Bedienung ist auf Touchgesten ausgelegt. Möchte man nicht sein Handy hervorholen, um die Musik zu pausieren, langt ein doppeltes Tippen auf einen der beiden Ohrhörer. Die Zeit zwischen Aktion und Reaktion könnte aber etwas kürzer ausfallen. Zudem kann man in der App die Touchgesten einstellen, falls einem die Werkseinstellung einem nicht zusagt. Denn: Hinterlegt sind ein Doppeltipp auf beiden Ohrhörnern für Play/Pause und ein Dreifach-Tipp, der die Sprachsteuerung aufruft. In den Einstellungen lassen sich beide Gesten für jeweils jeden Ohrhörer anpassen und so etwa auch die Lautstärkeregelung hinzufügen.

Sound und ANC der 1More Evo

Der Sound ist sauber, detailliert und filigran. Letzteres bedeutet aber nicht, dass die Tiefen fehlen. Jedoch sind die Bässe in der Werkseinstellung eher zurückhaltend. Doch Bass-Liebhaber müssen sich keine Sorgen machen. Denn die Kopfhörer liefern auf spektakuläre Art den Ton, den man bevorzugt. Wir empfehlen unbedingt die 1More Music App herunterzuladen und in der Anwendung die SoundID-Option von Sonarworks im Equalizer zu nutzen. Hier führt man einige Hörtests durch und die App findet dabei den präferierten Klanggeschmack heraus. Wer es besonders warum, voluminös und basslastig mag, kommt hier voll auf seine Kosten. Im Equalizer an den Reglern zu schieben führt zu einem deutlich schlechteren Ergebnis, als zu dem, den die SoundID erzeugt.

Während sich die 1More Evo beim Sound keine Blöße geben, ist das Active Noise Canceling (ANC) ein zweischneidiges Schwert. Denn: Tiefe Frequenzen werden zwar recht gut herausgefiltert, doch die hohen Töne sind nach wie vor hörbar. Mehr noch: Man gewinnt den Eindruck, dass diese auch noch verstärkt werden. Im Großen und Ganzen ist die Geräuschunterdrückung der Kopfhörer in Ordnung, bei Weitem aber nicht so effektiv wie das von führenden Herstellern wie Sony oder Bose.

Akkulaufzeit und Case der Kopfhörer

Der Hersteller verspricht eine Laufzeit von bis zu 28 Stunden. Gemeint ist damit aber nicht die reine Laufzeit der Kopfhörer, sondern die, die aus den beiden Akkus der Kopfhörer und des Case resultiert. Die Kopfhörer allein sollen 8 Stunden am Stück durchhalten. Diese Angaben beziehen sich aber auf den Hörgenuss ohne ANC. Schaltet man die Geräuschunterdrückung ein, sinken die Werte auf 20 und 5,5 Stunden. Immer noch gute Werte, die wir den Kopfhörer auch im Test attestieren können. Und sind die More Evo mal leer, reicht eine 15-minütige Musikpause aus. Währenddessen haben die Kopfhörer im Case so viel Saft aufgetankt, dass man anschließend wieder 4 Stunden Musik hören kann. In einer Stunde sind sie wieder komplett aufgeladen. Hinzu kommt: Die Kopfhörer lassen sich sogar kabellos via Qi an einer entsprechenden Ladestation aufladen. Das ist in dieser Preisklasse bei renommierten Herstellern nicht immer üblich.

Das Case der Kopfhörer ist dank Metall als Corpus ziemlich hochwertig.

Das Case ist sehr stabil, kompakt und etwas schwerer als das ähnlich großer In-Ear-Kopfhörer. Das liegt daran, dass es teils aus Metall besteht. Zudem zieht es aufgrund seiner matten Oberfläche keine Fingerabdrücke an und rutscht nicht aus der Hand. An der Unterseite befindet sich eine Gummibeschichtung. Die sorgt dafür, dass das Case auch auf schiefen Ebenen nicht wegrutscht.

Noch mehr Schnickschnack

Wie es sich für ein Spitzenmodell eines Herstellers gehört, sind die Kopfhörer noch mit dem einen oder anderen weiteren Feature ausgestattet. Dazu gehört etwa eine Schutzklassen-Zertifizierung nach IPX4, was die 1More Evo vor Spritzwasser wie Regen schützt. Hinzu kommt eine Multipoint-Verbindung, womit sich die Kopfhörer parallel mit Handy und Computer koppeln lassen. Und zu guter Letzt setzt 1More auf hohe Übertragungsstandards und auf Sonys LDAC-Codec.

Tolle Kopfhörer mit individuellem Klang für rund 100 Euro.

Fazit

Mit gut 100 Euro (ACHTUNG: Der Preis fällt und steigt alle paar Tage von 170 auf 100 und wieder zurück auf 100 Euro) sind die 1More Evo nicht für jedermann kein Schnäppchen. Doch sie sind um Welten günstiger als die Spitzenmodelle von Sony, Bose und Apple. Dabei schneiden sie, insbesondere beim Klang, kaum schlechter ab. Der Sound ist hervorragend und dank SoundID von Sonarwork enorm gut auf das den favorisierten Soundgeschmack anpassbar. Zudem ist die Passform grandios. Die Kopfhörer sitzen so fest im Gehörgang, dass sie nicht rausfallen, zeitgleich aber auch nicht drücken. So kann man auch ohne Schmerzen im Gehörgang mehrere Platten hintereinander hören.

Auch die Akkulaufzeit ist ziemlich gut. Sollten die 5,5 Stunden mit aktiviertem ANC nicht ausreichen, sind die Kopfhörer schon nach nur 15 Minuten für weitere 4 Stunden (ohne ANC) Musikgenusses einsatzbereit. Apropos ANC: Es funktioniert und dimmt die Umgebungsgeräusche – vornehmlich die tiefen Frequenzen. Jedoch bei Weitem nicht so effektiv wie das der Sony WF-1000XM4 (hier im Test) oder der Bose QuietComfort Earbuds II (hier im Test). Doch beide Modelle sind mindestens 80 Euro teurer.