WhatsApp-Trick: So schreibst du fett, kursiv und durchgestrichen

Neben Bildern, Videos und GIFs, kannst du in WhatsApp auch optisch formatierte Texte verschicken: Fett, kursiv, durchgestrichen und Monospace stehen dabei zur Verfügung. Besonders lange Nachrichten können bei WhatsApp nämlich schnell unübersichtlich werden. Wir zeigen dir, wie du im Messenger dennoch den Überblick behältst und Nachrichten ganz einfach mit Formatierungen aufpeppst. So kannst du die wichtigsten Stellen deiner Nachrichten hervorheben oder auch einfach deine Freunde mit einer neuen Schrift-Optik beeindrucken. Wie du bei WhatsApp fett schreiben, Textpassagen kursiv machen oder einfach Wörter durchstreichen kannst, zeigen wir dir hier.

WhatsApp fett schreiben: Wie formatiere ich meine Nachrichten?

Um in WhatsApp Textnachrichten mit fetter, kursiver oder durchgestrichener Schrift zu schreiben, bietet der Messenger bei Android-Smartphones und iPhones zwei Wege: Texteingabefeld durch Sonderzeichen oder per langem Klick auf das gewünschte Wort. Auch die Schriftformatierung „Monospace“, also eine Schriftart, bei der jedes Zeichen eine identische Breite besitzt, ist bei beiden Betriebssystemen möglich. Zurzeit stellt WhatsApp sie jedoch auf Android-Smartphones nicht mehr dar. In der Browser-Anwendung Web WhatsApp ist sie jedoch noch sichtbar.

Mit Sonderzeichen formatieren

Um in WhatsApp Worte oder Zeilen zu formatieren, stehen dir die Sonderzeichen *, _, ~ und „`zur Verfügung. Daraus ergeben sich vier Möglichkeiten, den eigenen Text anzupassen:

In WhatsApp fett schreiben: Um fett zu schreiben, muss der ausgewählte Textabschnitt lediglich in Sternchen (*) gesetzt werden – * Dieser Abschnitt wird fett dargestellt *.

*. Kursiv schreiben: Für kursive Schrift verwendest du das Sonderzeichen des Unterstrichs (_). -_Diese Worte werden kursiv angezeigt_.

Text durchstreichen: Mit der Tilde (~) streichst du deinen Text durch. – ~ Diese Zeile ist durchgestrichen ~.

~. Monospace: Um Text in monospace zu formatieren, setzt du jeweils drei Gravis (` ` `) vor und nach die ausgewählten Worte dessen Buchstaben anschließend mit identischer Breite erscheinen.

Whatsapp Text Formatieren

Text unterstreichen

Die Funktion, Text zu unterstreichen, bietet der Messenger WhatsApp nicht. Höchstwahrscheinlich wird es diese Funktion auch niemals geben, da unterstrichene Worte im Internet grundsätzlich für anklickbare Links stehen.

Erweiterte Texteingabe

Für alle Vergesslichen bietet WhatsApp glücklicherweise auch die Möglichkeit, die ausgewählten Worte im Nachhinein und ganz ohne Sonderzeichen zu formatieren. Tippe und halte dafür deinen Textabschnitt bis er markiert ist und klicke unter Android über deinem Text auf den Button „Mehr“ mit den drei Punkten. Anschließend wählst du deinen Formatierungstyp. Auf dem iPhone klicke über deinem Text auf den Button „BIU“. Anschließend kannst du auch hier zwischen fett, kursiv und durchgestrichen wählen.

Whatsapp Text Formatieren

Die Sonderzeichen werden nach Versenden der Nachricht selbstverständlich nicht weiter angezeigt, sondern versetzen die Worte zwischen ihnen in die gewünschte Formatierung. Das Formatieren von Textnachrichten funktioniert am Rechner mit WhatsApp-Web ähnlich. Hier bietet dir der Messenger jedoch nur die Textformatierung mittels Sonderzeichen und nicht per erweiterter Texteingabe.

Übrigens: Wer neugierig ist und neue WhatsApp-Funktionen schon vor allen anderen erhalten möchte, kann sich bei Google Play für die offene Beta-Version der Messaging-App anmelden.

Warum überhaupt formatieren?

Bei Word-Dokumenten machen wir es nahezu automatisch – bei E-Mails ebenso. Wir formatieren unsere Texte. Warum nicht auch im privaten Chat bei WhatsApp? Die Vorteile von Textformatierungen sind im Wesentlichen klar: sie strukturieren, sie heben hervor und machen unsere Texte leichter lesbar sowie verstehbar. Um Worte, Sätze und Absätze zu formatieren, stehen uns dabei sowohl Leerzeilen als auch die Schriftschnitte „Fett“, „Kursiv“ und „Unterstrichen“ zur Verfügung.

Auch in WhatsApp können diese Formatierungen helfen, unsere Nachrichten besser verständlich zu machen. Besonders, wenn sie bei der Planung von Geburtstagen, eines Ausflugs oder eines Geschenks etwas länger werden als üblich.

Weitere hilfreiche WhatsApp-Funktionen

Für viele und besonders diejenigen, die mit der App aufgewachsen sind, ist WhatsApp einfach und logisch aufgebaut. Doch es ist nicht immer alles so offensichtlich. Wir haben eine ganze Serie mit Tipps und Tricks zu WhatsApp für Android und iOS erstellt. Dazu gibt es weitere Einblicke in den beliebten Messenger: