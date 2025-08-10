Weltbeste Akkulaufzeit: Diese 10 Handys sind unübertroffen

Was das Smartphone zu einem Smartphone macht, sind einerseits die App-Stores und andererseits dessen Schweizer Taschenmesser-Mentalität. Sei es eine Kamera, eine Taschenlampe, ein MP3-Player, ein Fernseher, ein Buch oder gar ein Telefon – all diese und zahlreiche weitere Geräte verschmelzen in einem Smartphone zum Ganzen. Doch welches Element eines modernen Handys ist das wichtigste? Die Kamera, die Lautsprecher oder das Display? Alle diese Bestandteile sind essenziell, doch wenn der Energiespeicher erschöpft ist, lässt sich das Smartphone höchstens als überteuerte Sandkasten-Schaufel verwenden. Daher ist der Akku wohl das gewichtigste Element. Doch welche Mobiltelefone bieten die längste Laufzeit? Der Benchmark-Test PCMark liefert die Antwort. Und diese überrascht.

Top 10 Smartphones: Beste Akkulaufzeiten

Die PCMark-Liste der Handys mit den längsten Laufzeiten ist bis zur 11. Position bunt gemischt. Doch eine Besonderheit fällt dennoch sofort ins Auge: Beinahe sämtliche in Europa etablierten Smartphone-Hersteller – sei es Samsung, Apple oder Huawei – sucht man in der Liste vergebens. So findet sich das erste Vivo-Smartphone (Vivo Y29 5G) auf dem 19. Platz wieder (27h 53min), gefolgt von dem Samsung Galaxy M62 auf dem 15. Platz (27h 31min) und dem Xiaomi Redmi 14C 5G auf dem 24. Platz (27h 12min). Das in Sachen Akkulaufzeit beste Handy des einstigen Überfliegers Sony (Sony Xperia 10 V) landet mit einer Laufzeit von 22 Stunden und 39 Minuten gar auf dem 43. Platz – mit dem Nachfolger Sony Xperia 10 VI dicht auf dessen Fersen (Platz 47).

Bei den restlichen Smartphone-Marken handelt es sich dagegen größtenteils um hierzulande nur wenig bekannte oder gar gänzlich unbekannte Hersteller, die höchstens über Online-Händler wie Amazon, eBay und Alibaba, oder aus dem Ausland erworben werden können.

Handys mit der längsten Akkulaufzeit:

UleFone Armor 24 – 41h 10min / 22.000 mAh Doogee V Max Pro – 36h 22 min / 22.000 mAh Doogee V Max S – 35h 53min / 22.000 mAh Hotwav W11 – 35h 6min / 20.800 mAh Blackview BV7100 – 34h 52min / 13.000 mAh Oukitel WP18 – 34h 46min / 12.500 mAh Oukitel WP15 – 32h 3min / 15.600 mAh FOSSiBOT F102 – 31h 56min / 16.500 mAh Doogee Fire 6 – 31h 18m / 15.500 mAh Blackview BV9300 – 30h 57min / 13.000 mAh

Bei manchen Smartphones in der Liste ergibt sich die hohe Akkulaufzeit aus einer ebenso hohen Akkukapazität. Andere Hersteller setzten offenkundig auf einen geringen Energiebedarf. Letztere sind in der Regel nicht ganz so leistungsfähig, dafür deutlich kompakter und leichter. Welche der beiden Varianten erstrebenswerter ist, muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden.

Wie läuft der PCMark-Akkutest ab?

Das Funktionsprinzip des als Work 3.0 betitelten Akkutests ist in seinem Kern recht simpel: Zunächst wird die Displayhelligkeit auf einen bestimmten Wert (200 cd/m²) fixiert. Anschließend simuliert die Software eine alltägliche Nutzung bei kontinuierlich eingeschaltetem Display. Es wird die Zeit gemessen, die benötigt wird, um die Akku-Anzeige um 80 Prozent herabzusenken. Das gilt allerdings ausschließlich für Android-Smartphones. Eine entsprechende App für iOS existiert (noch) nicht.

Schlussendlich sollten Akkulaufzeit-Fans mit Blick auf die Testergebnisse bestenfalls nicht zu Samsung, sondern zu einem Vivo, Realme oder einem Xiaomi-Handy greifen. Alternativ stünden auch die Akku-Monster weniger bekannter Marken bereit. Wobei die Akkulaufzeit trotz ihrer immensen Wichtigkeit nicht mehr ganz so relevant ist, wie noch vor wenigen Jahren. Denn mittlerweile lassen sich manche Mobiltelefone dank einer Ladeleistung von über 150 Watt in nur etwa 20 Minuten aufladen. Abseits der Ladeleistung bietet daher der Akkutest von DxOMark unter Umständen einen besseren respektive vollumfänglichen Überblick über Handy-Akkus.