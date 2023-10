Wärmepumpe effizient beschaffen: So verheizt du kein Geld

Wer sich für eine Wärmepumpe interessiert, steht zugleich vor einer großen Ansammlung unterschiedlicher Kosten. Nicht nur das Gerät selbst ist eine teure Investition, auch der Einbau kostet entsprechend und kann unterschiedlich je nach Wärmepumpen-Art recht aufwendig ausfallen. Auch wenn die Wärmepumpe schon beschafft ist, verursacht ihr Betrieb dennoch Kosten. Obwohl all diese Zahlen hoch ausfallen, musst du vom Kauf nicht vorschnell abschrecken. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie du deine Wärmepumpe möglichst effizient beschaffen und günstig betreiben kannst.

Fördergelder für Wärmepumpen fallen hoch aus

Allein zurzeit fördert der Bund die Anschaffung einer Wärmepumpe mit bis zu 40 Prozent der Anschaffungskosten. 25 Prozent sind dabei die Grundförderung für alle Wärmepumpen, die wenigstens eine Jahresarbeitszahl von 2,7 erreichen. Das gilt für die meisten der heute erhältlichen Wärmepumpen, viele Modelle erreichen sogar bessere Werte. Tauscht man die alte Öl- oder Gasheizung gegen eine Wärmepumpe aus, erhöht sich die Förderung auf 35 Prozent. Die letzten 5 Prozent Anteil verdienen sich Modelle, die auf ein natürliches Kältemittel wie Propan setzen. Bereits jetzt kann also beim Kauf der Wärmepumpe durch die Fördergelder kräftig gespart werden. Im kommenden Jahr könnten diese Werte sogar auf bis zu 70 Prozent steigen. 30 Prozent entfielen dann auf die neue Grundförderung, 20 Prozent gäbe es zusätzlich für einen Austausch vor 2028.

Staatliche Fördermittel sind jedoch nicht der einzige Weg zur Ersparnis. Da Betriebe Wärmepumpen beim Hersteller häufig unterhalb der gängigen Listenpreise erhalten können, gibt es erhebliche Preisunterschiede bei örtlichen Handwerkern. Der Preisvergleich bei mehreren Betrieben vor dem Einbau kann dir somit ebenfalls einen Teil der Anschaffungskosten einsparen. Dabei kann es auch Unterschiede geben, wie viel günstiger einzelne Firmen an Modelle der jeweiligen Hersteller kommen. Einige sind womöglich an bestimmte Vertragspartner gebunden, bieten deren Auswahl dafür jedoch günstiger an. Ein Blick in vergleichbare Wärmepumpen von weiteren Herstellern kann daher ebenso ratsam sein.

Stromtarife für Wärmepumpen sparen zusätzliches Geld

Viele örtliche Anbieter liefern verschiedene Stromtarife, wenn der Strom für den Betrieb von Wärmepumpen genutzt wird. Dadurch kannst du im Vergleich zu anderen Tarifen zusätzlich Geld einsparen. Welche Tarife lokal zur Verfügung stehen, kann dabei jedoch sehr unterschiedlich ausfallen. Während die meisten davon günstiger sind als der normale Stromtarif für Hausstrom, gibt es auch vereinzelt Gebiete, in denen der Preis über 40 Cent pro Kilowattstunde liegt. Ein Blick in die lokalen Angebote kann sich daher schon vor der Anschaffung einer Wärmepumpe lohnen. Bis zu 10 Cent Ersparnis für jede mit der Wärmepumpe genutzte Kilowattstunde Strom sind möglich.

Diebstahlschutz für Wärmepumpen muss gegeben sein

Damit du nicht dein Geld für den Kauf einer Wärmepumpe verheizt, von der du nie profitierst, solltest du dringend sicherstellen, dass deine Wärmepumpe von Versicherungen abgedeckt ist. In vielen Wohngebäudepolicen sollte das Heizsystem nämlich zwar gegen Sturm und Feuerschäden versichert sein, eine Diebstahlversicherung ist dabei jedoch selten automatisch inbegriffen. Informiere dich daher rechtzeitig bei deiner Versicherung, unter welchen Bedingungen du deine Wärmepumpe versichern kannst oder schließe eine separate Versicherung für deine Wärmepumpe ab. Leider zählen die teuren Geräte zu beliebtem Diebesgut in diesen Tagen. Dabei ist es den Stehlenden egal, ob sie die unverbaute Wärmepumpe von der Baustelle stehlen oder die fertig montierte Wärmepumpe aus der Installation herausreißen. Zum Glück handelt es sich bei Diebstählen zu Wärmepumpen bisher um Einzelfälle. Doch jene, die das Pech haben, von einem solchen Einzelfall betroffen zu sein, entsteht ein fünfstelliger Schaden, auf dem Betroffene ohne Versicherung allein sitzen bleiben.