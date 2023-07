Verbraucherschützer warnen: Wärmepumpen in Gefahr, darum solltest du dringend handeln

Wer an attraktive Ziele für Diebstähle denkt, hat sicherlich zunächst den berüchtigten Fahrraddiebstahl oder den klassischen Einbruch vor Augen. Die wenigsten Menschen ahnen jedoch, dass auch eine moderne Wärmepumpe Diebe anlocken kann. Im schlimmsten Fall ist deine Wärmepumpe zudem nicht durch einen Versicherungsschutz abgedeckt, da sie sich außerhalb des Gebäudes befindet. Die Verbraucherzentrale warnt vor einem erhöhten Diebstahlrisiko für Wärmepumpen und rät zur Prüfung des Versicherungsschutzes.

Diebstahlrisiko für Wärmepumpe – ein Versicherungsschaden?

Durch den hohen Wert und die große Nachfrage nach den Heizsystemen werden Wärmepumpen vermehrt zum Ziel von Dieben. Die Polizei warnt Hausbesitzer vor der hohen Gefahr und rät zu einem besonderen Schutz für die teuren und schweren Geräte. Noch handelt es sich zwar um Einzelziele, man befürchtet jedoch, dass das Ausmaß der Diebstähle weiter zunimmt, da gestohlene Wärmepumpen einen weltweiten Absatzmarkt besitzen. Nicht alle Wärmepumpendiebstähle werden dabei durch eine Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Anders als andere Heizungsanlagen, die sich im Keller oder auf dem Dachboden befinden, werden Wärmepumpen häufig auf dem Grundstück aufgestellt. Dadurch sind die Anlagen nicht automatisch in einer Wohngebäudeversicherung eingeschlossen, wie Versicherungsexperte Dennis Hardtke der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein berichtet.

Wenn du also in eine Wärmepumpe investierst, solltest du unbedingt überprüfen, ob Wärmepumpen in deiner bestehenden Versicherung eingeschlossen sind. Ist das nicht der Fall oder nicht klar ersichtlich, empfiehlt sich die Kontaktaufnahme zur Versicherung, um nachzufragen, ob eine Wärmepumpe bereits versichert ist oder in die Versicherung mitaufgenommen werden kann. Dabei solltest du dir unbedingt schriftlich bestätigen lassen, dass deine Wärmepumpe vom Versicherungsschutz bereits abdeckt, ist oder in deine Versicherung aufgenommen wird. Telefonische Rückversicherungen genügen im Zweifelsfalle nicht. In manchen Fällen kann sogar eine separate Versicherungspolice notwendig sein, die Schäden durch Diebstahl, Frost oder Bedienfehler deiner Wärmepumpe einschließt.

Mitwirkungspflichten müssen erfüllt sein für vollen Versicherungsschutz

Neben der grundsätzlichen Frage, ob deine Wärmepumpe überhaupt von der Versicherung geschützt ist, musst du ebenso deine Mitwirkungspflichten prüfen. Unter Mitwirkungspflichten versteht die Versicherung Maßnahmen, die du unternehmen musst, um den Schadensfall möglichst gering zu halten. Werden solche Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, kann die Versicherung Teile oder sogar die vollständige Leistung verweigern. Im schlimmsten Fall kannst du somit trotz versicherter Wärmepumpe allein auf dem Schaden sitzen bleiben. Bei Wärmepumpen können diese Mitwirkungspflichten sehr unterschiedlich ausfallen.

Möglich wäre die Forderung nach einer vorhandenen Umzäunung um das Grundstück, um den Zugang zu deinen Wärmepumpen zu erschweren. Auch eine Installation in schwer erreichbarer Höhe an deiner Hauswand oder eine Überwachung deiner Wärmepumpe durch Sicherheitskameras und Alarmanlage kommen in Betracht. Ebenso können GPS-Systeme zur Ortung gestohlener Geräte eine Überlegung wert sein, um dein Heizsystem zu schützen. Sie bieten den Vorteil, dass man die Wärmepumpe damit noch nach dem Diebstahl aufspüren kann. Zumindest, solange die Diebe den GPS-Sender nicht finden und entfernen konnten. Kläre am besten direkt mit deinem Versicherer, welche Maßnahmen du ergreifen musst und lass dir diese ebenso schriftlich geben. So kannst du im Zweifelsfalle nachweisen, dass du allen Aufforderungen nachgekommen bist.