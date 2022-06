Blitzschlag-Versicherung: Muss das wirklich sein?

Vorab sei gesagt: Eine Versicherung, die rein gegen Blitzschläge versichert, gibt es nicht. Üblicherweise sind Blitzschlag-Versicherungen Teil einer klassischen Hausratversicherung oder Wohngebäudeversicherung. Dabei solltest du jedoch genau prüfen, ob du dabei auch gegen Überspannungsschäden abgesichert bist.

Blitzschlag-Versicherung – Wer zahlt wofür?

Blitzeinschläge bei Gewitter sind eine typische Ursache für Überspannungsschäden. Dabei muss der Blitz keineswegs direkt in dein Haus eingeschlagen sein. Schon ein Blitzeinschlag knapp daneben oder nahe an deinem Energieversorgungsnetz kann ausreichen, damit sich die Spannung in deinen Stromleitungen erhöht. Dadurch ist es faktisch nicht möglich, Überspannungsschaden ausschließen, selbst wenn du einen Blitzableiter auf dem Dach deines Wohngebäudes besitzt. Bei solchen Überspannungen sind technische Geräte, die am Stromnetz hängen, akut gefährdet. Zwar kannst du die Sicherheit deiner Geräte durch zusätzliche Steckerleisten mit Überspannungsschutz besser absichern, völlig verhindern kannst du sie jedoch nicht, da selbst in der Wand verlegte Kabel bei einem Blitzeinschlag betroffen sein können. Die große Gefahr besteht dabei nicht nur darin, dass deine Geräte womöglich zerstört werden. Es kann sogar zu Bränden und Explosionen in Folge von Blitzeinschlägen kommen. Folglich kann ein Überspannungsschaden sogar dazu führen, dass dein Haus abbrennt.

In solchen Fällen zahlt deine Hausratsversicherung, sofern Schäden durch Überspannung in deinen Versicherungsbedingungen enthalten sind. Bei neueren Hausratsversicherungen ist das in der Regel der Fall, primär ältere Tarife solltest du jedoch dringend prüfen. Ebenso wie du dir die genauen Bedingungen innerhalb deiner Versicherungspolice ansehen solltest. Denn auch, wenn Überspannungsschutz heutzutage häufiger enthalten ist, variieren die Entschädigungssummen stark. Werden viele Geräte auf einmal beschädigt, genügt sie womöglich nicht, um deinen Schaden abzudecken. Gegebenenfalls kommt auch eine Elektronikversicherung zur Absicherung deiner Geräte hier in Betracht.

Schäden am Wohngebäude sind durch Wohngebäudeversicherungen abgedeckt

Die Chance, dass es zu einem Blitzeinschlag direkt in deinem Haus kommt, ist zwar gering, aber ein Treffer kann zu hohen Beschädigungen führen. Im schlimmsten Fall sogar zum Abbrennen des Gebäudes. Eine Wohngebäudeversicherung schützt dich in solchen Fällen vor einem hohen, finanziellen Schaden. Sie deckt jedoch nur Beschädigungen am Wohngebäude selbst ab und nicht an deinem Hausrat. Eine Wohngebäudeversicherung kann eine Hausratsversicherung somit nicht ersetzen und umgekehrt ist das ebenso wenig möglich. Damit eine Wohngebäudeversicherung im Falle eines solchen Brandschlages zahlt, kann es jedoch notwendig sein, dass du nachweist, alle üblichen Maßnahmen zur Abwehr des Schadens vorgenommen zu haben. Dabei wird von vielen Versicherern ein Blitzableiter auf deinem Haus vorausgesetzt. Besitzt du diesen nicht, solltest du über eine Anschaffung nachdenken oder nach einer Versicherungspolice suchen, die explizit auch ohne Blitzableiter-Schutz zahlt.

So reduzierst du das Risiko von Überspannungsschäden

Ein Blitzableiter auf deinem Dach verhindert zwar, dass direkte Einschläge dein Haus beschädigen oder in Brand setzen können, kann dich jedoch nicht vor Überspannungsschäden absichern. Möchtest du dich vor Überspannungsschäden schützen, benötigst du ein komplettes Blitzschutzsystem, das auch inneren Blitzschutz bietet. Ebenso möglich sind Überspannungsschutzgeräte, wie Überspannungsschutz-Steckleistern, die du zwischen deinen Geräten und deiner Steckdose installierst. Doch selbst mit all diesen Schutzmaßnahmen ist es nicht möglich, Überspannungsschäden vollständig auszuschließen.

Blitzschlag-Versicherung – eine notwendige Absicherung

Insbesondere, da du mit allen Sicherheitsmaßnahmen dennoch nicht ausschließen kannst, dass es zu Überspannungsschäden in deinem Haus kommt, solltest du nicht vollständig auf eine Blitzschlag-Versicherung verzichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem großen Schaden kommt, mag nicht sehr groß sein. Doch wenn der Schaden angerichtet ist, kann er groß ausfallen. Solltest du also bereits im Besitz einer Wohngebäudeversicherung oder einer Hausratsversicherung sein, überprüfe, inwieweit der Blitzeinschlag dort versichert ist. Gegebenenfalls kann sich ein Wechsel zu einer neuen Versicherung lohnen, die solche Schäden zusätzlich absichert. Ebenso nützlich können Versicherungstarife sein, die dein Eigentum gegen „unbenannte Gefahren“ für zusätzliche Gebühren schützen. In solchen Fällen gilt, dass der Versicherer für jede Art von Schaden haftet, der nicht explizit in den Versicherungsbedingungen ausgeschlossen wurde.