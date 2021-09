Überraschender Grund: EC- & Kreditkarte niemals in den Müll werfen

Grundsätzlich sind die Plastikkarten, mit denen du im Handel bezahlst, Eigentum deiner Bank. Das steht auch auf den Karten drauf. Die wenigsten Banken bestehen aber darauf, dass du ihnen alte Karten zurückschickst. Denn Verwendung für die Karten haben sie auch nicht mehr. Bevor du dich aber zu einer Entsorgung deiner alten Kreditkarte entscheidest, frage lieber einmal dort nach.

Dass die Karte rechtlich Eigentum deiner Bank ist, ist aber nicht der Grund, weswegen du sie nicht einfach in den Müll werfen solltest. Der Grund ist ein anderer: Es ist verboten. Denn die Karten unterliegen dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz, kurz ElektoG. Geräte und Gegenstände, die diesem Gesetz unterliegen, darfst du nicht einfach in den Hausmüll werfen. Erkennen kannst du das an der kleinen durchgestrichenen Mülltonne, die auf die Karte aufgedruckt ist.

Das Bankkonto im Handy: Handybanken im Überblick

Das solltest du mit deiner alten Karte tun

Hat deine alte Girocard oder Kreditkarte ausgedient, kannst und solltest du sie als Erstes einmal durchschneiden. So stellst du sicher, dass sie nicht weiter verwendet werden kann. Abgelaufene Karten werden aber ohnehin systemseitig gesperrt. Das gilt auch bei einer Kündigung.

Die alte Kreditkarte musst du dann dort entsorgen, wo du auch alte Elektrogeräte entsorgst. In der Regel ist das dein Recycling- oder Wertstoffhof in deinem Ort. Dieser wird entweder von der Kommune oder einem lokalen Entsorger betrieben. Die Abgabe von Elektroschrott ist dort grundsätzlich kostenlos. Die Entsorger stellen sicher, dass aus den alten Geräten alle Rohstoffe wie Gold und Kupfer gesichert und weiterverwendet werden.

Und deine alte Plastikkarte von deiner Bank? Die hat seit einigen Jahren einen kleinen Chip. Denn der Magnetstreifen wird in Deutschland in der Regel gar nicht mehr ausgelesen. Diese Chipkarte ist es auch, um die es beim Recycling geht. In der Regel findest du auf dem Wertstoffhof eine Tonne oder einen Behälter für Datenträger. Auf diesen werden dich die Mitarbeiter hinweisen.

Würdest du deine alte Kreditkarte in die Mülltonne werfen, würde sie verbrannt werden. Und mit ihr die Rohstoffe verloren gehen. Bei einer einzelnen Chip-Karte mag das zu verschmerzen sein, geht man aber davon aus, dass 80 Millionen Deutsche jeweils mindestens zwei Karten haben, summiert sich das. Bei nur einem halben Gramm Edelmetall pro Karte wären es immerhin 80 Tonnen.

Unser Tipp für Kleingeräte-Entsorgung

Es lohnt sich sicherlich nicht, für eine einzelne Kreditkarte zum Recyclinghof zu fahren. Doch es fällt im Haushalt immer mal wieder etwas an, das kaputtgeht. Sei es das Bügeleisen, das alte Handy, die Computermaus oder der WLAN-Router. Und auch alte Kabel dürfen nicht mehr in den Hausmüll. Unser Tipp: Stell dir in deinen Keller eine Kiste in der du diese Klein-Elektro-Geräte sammelst. Hier kannst du dann auch deine alte Kreditkarte reinwerfen. Wenn die Kiste voll ist, geht’s zum Wertstoffhof. Dort gibt es in der Regel eine eigene Tonne für Datenträger und Chipkarten.