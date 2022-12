Handy-Entsorgung: Diesen Trick kennt kaum jemand

Den Weg zum Recyclinghof will kaum jemand nur wegen eines defekten Handys antreten. Zu umständlich ist der Umweg. Doch das ist schon seit dem Sommer gar nicht mehr notwendig. Denn seit 1. Juli kannst du ausrangierte Elektrogeräte ganz einfach im Supermarkt oder beim Discounter abgeben, wenn du einkaufen gehst. Das gilt nicht nur für Handys, sondern auch für andere Kleingeräte elektronischer Art. Das Problem: Kaum jemand kennt diesen Trick.

Die neuen Abgabestellen werden nur sehr zögerlich genutzt. Das hat die Deutsche Presse-Agentur (dpa) bei einer Umfrage bei den verschiedenen Supermarktketten herausgefunden. So heißt es beispielsweise von Rewe und Penny, dass in den Märkten seitens der Kunden wenig Gerbrauch von der Abgabe gemacht werde. Auch bei Aldi spricht man davon, dass Geräte nur „in Maßen“ abgegeben werden.

Oft wird es den Kunden aber auch nicht leicht gemacht. Denn während die Sammelboxen für Umverpackung und für Batterien im Bereich hinter den Kassen mittlerweile Standard sind, findet man derartige Sammelboxen für Elektrogeräte kaum. Meist musst du als Kunde das Personal ansprechen. In größeren Märkten kannst du die Geräte an der Info abgeben, meistens nehmen die Kassierer die Geräte an. In jedem Fall gibt es eine Hemmschwelle, da du jemanden ansprechen musst.

Diese Geräte kannst du im Supermarkt entsorgen

Das neue, seit 1. Juli geltende Elektro- und Elektronikgerätegesetztes verpflichtet Supermärkte, Discounter und Drogeriemärkte, Elektrogeräte zurückzunehmen. Das gilt aber nur, wenn die Märkte mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche haben. Der kleine Dorfladen muss die Geräte also nicht annehmen. Außerdem ist ein Supermarkt nur zur Rücknahme verpflichtet, wenn er mehr als einmal im Jahr auch Elektrogeräte verkauft. Da nahezu alle Supermärkte und Discounter, die zu Ketten gehören, entsprechende Aktionsware im Angebot haben, trifft das auf nahezu alle bekannten Supermärkte zu. Es reiche schon, wenn eine elektrische Zahnbürste im Angebot sei.

Allerdings kannst du wirklich nur Kleingeräte auf diesem Weg abgeben. Die Kantenlänge beträgt maximal 25 Zentimeter. Deinen alten Fernseher wirst du auf diesem Weg also nicht ohne Weiteres los. Kaufst du allerdings bei Aldi oder Kaufland einen neuen Fernseher, so muss der Supermarkt im gleichen Atemzug auch sein altes Gerät zurücknehmen – aber nur dann. Ansonsten bleibt nur der Weg zum Recyclinghof.