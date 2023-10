Top 3 Serien zu Halloween: Diese Perlen gibt es bei Netflix, Prime und Disney+

Binge Watching anstatt Filme schauen ist dein Ding. Und das auch an Halloween. Passend zum gruseligsten Tag des Jahres haben wir dir die Top 3 Horror-Serien herausgesucht, die du derzeit exklusiv bei Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ finden kannst.

Der Untergang des Hauses Usher

In „Der Untergang des Hauses Usher“ wollen skrupellose Geschwister eine Familiendynastie aufbauen. Ihr Ziel ist dabei vor allem eines: Reichtum. Das haben Roderick (Bruce Greenwood) und Madeline (Mary McDonnell) mit dem Aufbau des Pharmakonzerns Fortunato Pharmaceuticals geschafft und es in ein Millionenunternehmen verwandelt. Doch aller Reichtum kann die Familiendynastie nicht davor bewahren, ins Wanken zu raten. Als plötzlich auch noch eine mysteriöse Frau im Haus Usher auftaucht, lauert der Tod den Usher-Familienmitgliedern. Wer steckt hinter den Todesfällen? Und was hat die mysteriöse Frau damit zu tun?

„Der Untergang des Hauses Usher“ ist keine neue Geschichte, sondern basiert auf dem literarischen Werk „The Fall of House Usher“ von Edgar Allen Poe aus dem Jahr 1839. Im Stream gibt es die Serie auf Netflix.

Geister

Im Reichskrankenhaus von Kopenhagen in Dänemark gehen seltsame Dinge vor sich. Wie es scheint, gibt es in dem Krankenhaus übernatürliche Phänomene, die nur von zwei Anwesenden halbwegs erklärbar sind. Frau Drusse (Kirsten Rolffes) und ihr Sohn Bulder (Jens Okking), der dort als Pfleger arbeitet, meinen, mit den Geistern Kontakt aufnehmen zu können. Andere belächeln das Verhalten der Drusses – bis sich die Ereignisse zuspitzen und plötzlich die Wiedergeburt eines Arztes vor ihnen steht.

„Geister“ ist eine Mini-Serie von Lars von Trier, die keineswegs neu ist – im Gegenteil. Sie stammt aus den 1990ern, ist mit ihren klassisch skandinavischen Gruselelementen aber nicht weniger furchteinflößend. Allerdings solltest du schnell sein: Am 8. November verschwindet die erste Staffel von „Geister“ bei Amazon Prime Video.

Buffy – Im Bann der Dämonen

Kein ausgereifter Horror, aber ein Klassiker zu Halloween sowie zur Herbstzeit: „Buffy – Im Bann der Dämonen“. Die Fantasy-Serie erzählt die Geschichte von Buffy Summers (Sarah Michelle Gellar), die ins kalifornische Sunnydale zieht. Anders als der Name der Stadt vermuten lässt, wurde sie auf einem Höllenschlund erbaut, der das Tor zur Unterwelt und damit zu bösartigen Kreaturen ist. Anstatt Normalität lebt die 16-jährige in Kämpfen gegen Dämonen aus der Unterwelt und bösartige Mächte.

Unter anderem ist in der Kultserie auch Alyson Hannigan von „How I Met Your Mother“ zu sehen. Disney+ holt „Buffy – Im Bann der Dämonen“ zu Halloween zurück.

