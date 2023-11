Spotify Wrapped 2023: So siehst du deinen Jahresrückblick schon jetzt

Ende November ist es so weit: Spotify veröffentlicht den persönlichen Jahresrückblick für seine Nutzer. Der sogenannte „Spotify Wrapped“ ist ein echtes Netz-Phänomen und wird von unzähligen Menschen auf Social Media geteilt. Viele Nutzer fiebern auf den Rückblick hin und sind gespannt, welche Songs und Künstler es in diesem Jahr in ihre persönlichen Charts geschafft haben. Möchtest du dich spoilern lassen? Dann zeigen wir dir, wie du deinen Jahresrückblick schon jetzt sehen kannst.

So siehst du deine Spotify-Statistiken

Möglich macht dies die App stats.fm. Diese ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. In der App loggst du dich mit deinem Spotify-Account ein und kannst etliche Statistiken zu deinen Hörgewohnheiten ansehen. Dazu zählen unter anderem deine Top-Genres, Künstler und Songs. Dabei kannst du diese Daten nicht nur fürs letzte Jahr, sondern auf Wunsch auch nur für den aktuellen Monat oder seit Bestehen deines Accounts einsehen.

Noch mehr Daten gibt es in der Pro-Version der App. Diese kostet einmalig 5,99 Euro. Mit der Pro-Version kannst du auch deine Top-Alben einsehen und viele weitere Daten. Dazu musst du einmalig deinen Spotify-Streaming-Verlauf in der App hochladen. Diese kannst du online bei Spotify anfordern und herunterladen. Sind diese Daten einmal importiert, siehst du auch die Anzahl aller gestreamten Songs und Minuten und viele weitere, spannende Statistiken. Etwa um welche Uhrzeit oder an welchem Wochentag du am häufigsten Musik hörst.

Funktioniert das ganze Jahr

Auch ohne Daten-Import oder Pro-Version bietet die App darüber hinaus einen Wiedergabeverlauf aller Songs, welche du in Spotify gehört hast. Dieser funktioniert zuverlässiger als der Verlauf in der Spotify-App, in welchem häufig mehrere Songs fehlen. So kannst du etwa nach einer Autofahrt einen Song wiederfinden, welcher dir besonders gut gefallen hat.

Auch bietet die App einen sozialen Part. Hier kannst du deine Musik-Soulmates finden. Also andere App-Nutzer, die einen ähnlichen Musikgeschmack haben. Diese kannst du dann kontaktieren oder auch einfach nur ihn ihren Top-Künstlern oder Songs stöbern. Vielleicht findest du ja einen Track, den du bisher nicht kanntest. Das Teilen deiner Daten mit anderen Nutzern ist übrigens freiwillig.

Der Dienst stats.fm gehört nicht zu Spotify selbst. Hinter dem Dienst steckt ein Start-up aus den Niederlanden. Die Spotify-Daten werden über eine offizielle Schnittstelle von Spotify übertragen und werden laut der Datenschutzrichtlinie nicht mit Dritten geteilt. Persönlich nutze ich die App schon seit längerer Zeit und sehe keine Datenschutz-Bedenken.

Wo du hingegen aufpassen solltest, ist eine andere App: „Wrapped for Instagram“ verspricht dir auch für das soziale Netzwerk einen Jahresrückblick zu erstellen. Dahinter steckt jedoch ein Betrug, wie wir und andere Medien festgestellt haben.