Jahresrückblick für Instagram? Das steckt hinter Instagram Wrapped

Auf den ersten Blick klingt das Angebot verlockend: Die App „Wrapped for Instagram“ will dir einen Jahresrückblick frei nach dem beliebten Spotify Wrapped erstellen. Mit welchen Nutzern hast du die meisten DMs geschrieben? Wie viele Screenshots deiner Beiträge wurden erstellt? Und welche deiner Storys waren am beliebtesten? Diese Fragen möchte die neue App beantworten. Doch dabei gibt es gleich zwei Probleme.

Die neue App stammt nicht von Instagram oder deren Mutterkonzern Meta. Stattdessen ist der Herausgeber mit „Wrapped Labs, LLC“ angegeben. Die Firma sitzt angeblich in Kalifornien, ist im offiziellen Handelsregister jedoch nicht zu finden. Loggst du dich also mit deinem Instagram-Account in der App ein, gibst du einer unbekannten Person oder Firma vollen Zugriff auf deinen Account.

Welches Motiv die Entwickler mit der App verfolgen, ist nicht bekannt. Hast du die App bereits verwendet, solltest du ihr schnellstmöglich den Zugriff entziehen. Gehe dazu in der regulären Instagram-App auf dein Profil, dann die drei Balken oben rechts und dann auf „Einstellungen und Privatsphäre“. Etwas weiter unten findest du den Punkt „Website-Berechtigungen“. Hier kannst du Wrapped für Instagram den Zugriff entziehen. Zusätzlich solltest du schnellstmöglich dein Instagram-Passwort ändern. Und auch bei anderen Diensten, bei denen du das identische Passwort verwendest.

Statistiken sind nicht echt

Selbst, wer kein Problem damit hat, seine Login-Daten zu Instagram mit einem völlig Fremden zu teilen, kann sich die Mühe mit der App sparen. So sind die angezeigten Statistiken frei erfunden. Viele der Statistiken, etwa, wie häufig jemand einen Screenshot deiner Beiträge gemacht hat, werden von Instagram überhaupt nicht erhoben. Können daher auch in keiner Statistik angezeigt werden. Ein Selbstversuch zeigt, dass nur Daten wie die Anzahl der Follower echt sind. Die meisten anderen Statistiken sind frei erfunden. Löscht man „Wrapped für Instagram“ und installiert die App erneut, werden vollkommen anderen Zahlen angezeigt.

Echte Statistiken zu Instagram gibt es leider wenige. In der offiziellen App kannst du unter „deine Aktivitäten“ zumindest einsehen, wie viel Zeit du in der letzten Woche mit dem sozialen Netzwerk verbracht hast. Schöne Statistiken wie bei Spotify Wrapped bietet Instagram leider nicht an. Doch vielleicht lässt man sich von dem aktuellen Hype um die Fake-App inspirieren und bietet im kommenden Jahr ein offizielles Wrapped an.