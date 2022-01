Handy bei eBay verkaufen: Mit diesen 6 Tipps holst du mehr Geld heraus

Das Smartphone bei eBay als Auktion einzustellen ist so einfach wie nie zuvor. Ob mit dem Smartphone oder über den Computer: Eine Anzeige ist innerhalb weniger Minuten online. Wer aber etwas mehr Zeit investiert, kann deutlich mehr mit dem Verkauf seines alten Smartphones verdienen. Wir zeigen dir 6 Tipps, die du kennen solltest.

Erreiche möglichst viele Bieter bei eBay

Eine Anzeige ist schnell erstellt. Doch achte darauf, wann du sie online stellst, beziehungsweise, wann die Auktion ausläuft. An einem Mittwochmorgen gegen 8 Uhr etwa sind deutlich weniger Menschen auf der Suche nach einem Smartphone bei eBay. Am Wochenende hingegen, wenn viele zu Hause sind und Zeit für die Suche finden, erreichst du mit deiner Anzeige mehr Bieter. Und je mehr Menschen deine Anzeige sehen, umso höher ist die Chance, dass die Bieter gegenseitig den Preis hochtreiben.

Dabei kannst du entweder die Anzeige zu einer geplanten Startzeit online gehen, was dich 20 Cent kostet. Oder aber du speicherst die fertige Anzeige für später, stellst dir eine Erinnerung und lässt sie manuell, dafür aber kostenlos online gehen.

So erfährst du, wie viel dein Smartphone wert ist

Während viele den ersten Tipp bereits kennen dürften, ist der zweite eher ein Geheimtipp. Möchtest du beispielsweise ein Samsung Galaxy S20 verkaufen, solltest du zunächst nach dem Smartphone bei eBay suchen. So bekommst du eine Orientierung, wie viel dein Gerät noch wert ist. Tippst du in der eBay-App auf deinem Smartphone nun auf „Filtern“ und wählst „Verkaufte Artikel“ aus, zeigt dir eBay alle beendeten Auktionen an.

So kannst du noch detaillierter sehen, für wie viel Geld andere ihr Galaxy S20 verkauft haben. Tippst du eine beendete Auktion an und sie passt zu deinem Modell und deinen Vorstellungen, kannst du ganz oben auf „Solch einen Artikel verkaufen“ tippen. Damit landest du in einer bereist vorausgefüllten Eingabemaske für den Verkauf deines Smartphones. Das beschleunigt das gesamte Verfahren enorm.

Verkaufsprovision: Achte auf Aktionen von eBay

Wenn du dein Smartphone bei eBay verkaufst, wird eine Verkaufsprovision von 11 Prozent des endgültigen Verkaufspreises fällig. Endet die Auktion bei 200 Euro, musst du demnach 22 Euro an eBay abgeben. Dabei hat eBay immer wieder Aktionen, bei der die Verkaufsprovision nur 1 oder 2 Euro beträgt – egal, für wie viel dein Smartphone am Ende weggeht. Insbesondere bei hohen Beträgen lässt sich so deutlich mehr herausholen. Jedoch musst du geduldig sein. Denn die Aktionen sind rar und kommen in unregelmäßigen Abständen.

Hast du den Wert deines Smartphones ermittelt und willst die hohen Gebühren nicht in Kauf nehmen, kannst du dein Handy auch über eBay Kleinanzeigen verkaufen. Hier bezahlst du keine Gebühren.

Verschiedene Bezahlmöglichkeiten?

Bis Ende 2020 war es noch möglich, verschiedene Zahlungsmöglichkeiten anzugeben, darunter auch PayPal. Das zog noch mehr potenzielle Käufer an. Der Grund: Die Bezahlung ging deutlich schneller als per Banküberweisung und traf im Handumdrehen bei dir ein. Der Vorteil für den Käufer war: Dadurch dass du das Geld binnen weniger Minuten auf deinem Konto hattest, konntest du das verkaufte Smartphone viel eher verschicken und die Wartezeit auf das neue gebrauchte Handy ist kürzer.

Doch eBay hat diese Zahlungsmöglichkeit entfernt. Wenn du Dinge bei eBay verkaufst, erhältst du dein Geld direkt auf dein Bankkonto. Hat also jemand deinen Artikel gekauft und bezahlt, gibt dir eBay eine Info, dass der Artikel bezahlt ist und du ihn verschicken kannst. Das Geld bekommst du ein paar Tage später auf deinem Bankkonto gutgeschrieben. Es dauert also etwas länger als mit PayPal, ist aber eBay zufolge sicherer. Zudem zieht eBay die Gebühren direkt vom Kaufpreis ab. Früher gab es eine separate Rechnung und Abbuchung, die monatlich erfolgte. Mehr Informationen dazu hat eBay auf einer eigenen Website zusammengestellt.

Erspare dir Ärger

Bei der Erstellung eines Angebots bei eBay solltest du dein Smartphone so gut es geht beschreiben. Hat es Macken? Funktioniert alles? Hat es Kratzer auf dem Display oder der Rückseite? Ist der Lieferumfang komplett? Du kannst bei einer Aktion bis zu 12 Bilder hochladen. Zeige auch mit Nahaufnahmen Kratzer, auch wenn sie für dich nicht von Bedeutung sind. Das bringt am Ende vielleicht ein paar Euro weniger ein, jedoch ersparst du dir nach der Auktion möglicherweise viel Ärger und eine negative Bewertung. Schließlich willst du bei einem Kauf auch keinen Artikel erhalten, der Kratzer aufweist, obwohl sie auf den Fotos des Angebots nicht zu sehen waren.

Extra-Tipp

Apropos Bilder: Achte bei deinen Fotos von dem Smartphone, das du bei eBay verkaufen möchtest, auf einige Punkte. Die Bilder sollten unbedingt scharf und nicht verwackelt sein. Viel Licht hilft viel. Hier geben wir dir 10 Tipps für das perfekte Foto mit dem Smartphone. Füge einer Auktion nicht nur 2 Bilder hinzu. Wenn du etwas kaufen möchtest, schaust du es dir auch gerne von allen Seiten an. Insbesondere dann, wenn es einen hohen Preis hat. Nutze also die Möglichkeit die eBay bietet und lade 10 oder gar 12 Bilder hoch.