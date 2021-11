Sky im Dezember 2021: Neue Serien und viele packende Filme

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV– und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir Monat für Monat über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im November 2021 kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten, sondern auch Serien-Neustarts.

Neue Serien bei Sky im Dezember 2021

Direkt zu Beginn des Weihnachtsmonats ist bei Sky Comedy ab dem 3. Dezember 2021 die Eigenproduktion „Die Wespe“ zu sehen. Zu gerne würde Eddie Frotzke (Florian Lukas) das Leben eines gefeierten Darts-Profis führen. Doch seine Karriere entwickelt sich eher in die entgegengesetzte Richtung. Denn auch in seinem Privatleben ist von Ausgeglichenheit und Harmonie keine Spur.

Für alle Fans von „Sex and The City“ interessant: Ab dem 9. Dezember 2021 kannst du bei Sky Comedy „And Just Like That…“ sehen und darin das Comeback von Carrie, Miranda und Charlotte erleben. Nur dass jetzt nicht mehr ihr Leben in ihren 30ern, sondern die komplizierte Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern thematisiert wird.

Und auch einen kleinen Geheimtipp möchten wir dir an dieser Stelle nicht vorenthalten: „La Fortuna“. Die Miniserie startet am 24. Dezember 2021 bei Sky One und spielt auf zwei Ebenen. Einerseits im Jahr 1804 an Bord des spanischen Schiffs „La Fortuna“, die sich in Seeschlachten und auf Entdeckungsreisen bewähren muss. Aber auch in der Gegenwart, wo es zu einem erbitterten Streit kommt. Wem gehört der vor Gibraltar gefundene Schatz an Bord der gesunkenen – genau – „La Fortuna“.

Serienfortsetzungen und ein weiterer Neustart

Ferner sind bei Sky im Dezember 2021 auch spannende Serien-Fortsetzungen zu erleben. Etwa die ersten Teile der jeweils fünften Staffeln von „The Good Doktor“ und „S.W.A.T“. Zum Monatsende wartet dann noch ein echtes Serien-Highlight auf alle Sky-Kunden: die fünfte und finale Staffel von „Gomorrah“. Das Serien-Spektakel aus Italien wird nicht nur für reichlich Action sorgen, sondern auch für die eine oder andere Überraschung.

Oder soll es lieber eine Mischung aus Survival-Epos, psychologischer Horrorgeschichte und Coming-of-Age-Drama sein? Dann darfst du „Yellowjackets“ nicht verpassen. Ab dem 28. Dezember 2021 wird darin die Geschichte eines Teams von äußerst talentierten Highschool-Fußballerinnen erzählt, die einen Flugzeugabsturz in der abgelegenen nördlichen Wildnis (un)glücklich überleben. Die Serie zeichnet ihren Abstieg von einem komplizierten, aber erfolgreichen Team zu wilden Clans nach und verfolgt gleichzeitig das Leben, das sie fast 25 Jahre später wieder zusammenzufügen versuchen. Erkenntnis: Die Vergangenheit ist nie wirklich vorbei. Und was in der Wildnis begann, ist noch lange nicht vorbei.

Serientitel Staffel Starttermin Sender And Just Like That… 1 1. Dezember 2021 Sky Comedy Die Wespe 1 3. Dezember 2021 Sky One And Just Like That… 1 9. Dezember 2021 Sky Comedy The Good Doctor 5a 14. Dezember 2021 Sky One S.W.A.T. 5a 15. Dezember 2021 Sky Atlantic American Rust 1 15. Dezember 2021 Sky Atlantic Der Doktor und das liebe Vieh 2 23. Dezember 2021 Sky One La Fortuna 1 24. Dezember 2021 Sky One Yellowjackets 1 28. Dezember 2021 Sky Atlantic Gomorrah 5 30. Dezember 2021 Sky Atlantic Chucky 1 19. Januar 2022 Syfy L’Ora – Worte gegen Waffen 1 19. Januar 2022 Sky Atlantic Der Pass 2 21. Januar 2022 Sky One Quatsch Comedy Club 5 Ende Januar 2022 Sky Comedy Euphoria 2 April 2022



(OV ab 10. Januar 2022 über Sky Ticket / Sky Q) Sky Atlantic Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Landscapers 1 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht Anfang 2022 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Abruf über Sky Q sehen. Außerdem steht Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Neue Filme bei Sky im Dezember 2021

Außerdem kannst du dich im Dezember 2021 natürlich auch wieder auf zahlreiche neue Filme bei Sky freuen. Zu nennen wäre da unter anderem „Fast & Furious 9“. Schnelle Autos und reichlich Action sind auch im neunten Teil der Reihe zu erleben. Passend zu Weihnachten sind im Dezember aber auch gleich vier Sky Original Weihnachtsfilme zu sehen.

Neben „Der kleine Roald Dahl und die Maus“ über eine wundersame Episode im Leben des berühmten Schriftstellers wird auch das brandaktuelle Musik-Drama „A Christmas Number One“ mit Freida Pinto, Iwan Rheon und dem deutschen Shootingstar Helena Zengel („Systemsprenger“) seine Premiere feiern.

Außerdem als exklusive Premiere: „Last Train to Christmas“ ab 19. Dezember mit Michael Sheen als erfolgreicher Nachtclubmanager, der im Jahr 1985 an Weihnachten zu seiner Familie fährt und sich im Zug seiner Herkunft stellen muss. Und in „Der fabelhafte Mr. Blunden“ ab 24. Dezember begeben sich zwei Teenager auf ein großes Abenteuer in die Vergangenheit.

Conjuring 3 – Im Bann des Teufels (3. Dezember)

Ein Doktor auf Bestellung (4. Dezember)

Dünnes Blut (5. Dezember)

Blood Money (6. Dezember)

Strange But True (8. Dezember)

Fast & Furious 9 (10. Dezember)

Der kleine Roald Dahl und die Maus (11. Dezember)

The Jesus Rolls (10. Dezember)

A Christmas Number One (12. Dezember)

Wer wir sind und wer wir waren (13. Dezember)

Crime Game (17. Dezember)

Zoey’s Extraordinary Christmas (18. Dezember)

Last Train To Christmas (19. Dezember)

Unpregnant (20. Dezember)

Driveways (22. Dezember)

Superintelligence (23. Dezember)

Women in Comedy (23. Dezember)

The Amazing Mr. Blunden (24. Dezember)

Twist (27. Dezember)

Faking Bullshit – Krimineller als die Polizei erlaubt! (30. Dezember)

