Regigigas ist ein legendäres Pokémon der 4. Generation. Das golemähnliche Pokémon gilt als Anführer von Regirock, Gegice und Registeel. Bisher konnte man Regigigas nur über eine kostenpflichtige Spezialforschung oder durch Exraids erhalten. Nun ist das Pokémon erstmals in Raids der Stufe 5 erhältlich. Wir zeigen dir die besten Regigigas Konter.

Wann erscheint Regigigas?

Das legendäre Pokémon ist ab sofort und bis zum 1. Juli um 10 Uhr morgens in Raids weltweit anzutreffen. Am Mittwoch, den 23. Juni und Mittwoch, den 30. Juni wird es wie üblich von 18-19 Uhr eine Raidstunde geben. Dann solltest du an fast jeder Arena einen Regigigas-Raid vorfinden. Halte also insbesondere an diesem Tag deine Regigigas Konter in einem Team bereit, falls du zu einem Fernraid eingeladen wirst. Den kompletten Juni kannst du einen kostenlosen Fernraidpass im Feldforschungsdurchbruch erhalten.

Regigigas Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Regigigas?

Die besten Regigigas Konter sind mit starken Kampf-Attacken ausgestattet. Somit eignen sich insbesondere Meistagriff, Lucario oder Machomei um das legendäre Pokémon zu besiegen. Alle Konter mit ihren optimalen Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Meistagriff Konter Wuchtschlag Lucario Konter Aurasphäre Machomei Konter Wuchtschlag Kapilz Konter Wuchtschlag Hariyanma Konter Wuchtschlag Toxiquak Konter Wuchtschlag

Mit drei Spielern ist Regigigas nur relativ schwer zu besiegen. Um sicherzugehen solltest du den Raid lieber mit 4 oder sogar 5 Spielern gemeinsam bestreiten. Wetterboost gibt es bei teilweise bewölktem Wetter. Ein 100er hat dann 3098 WP. Ansonsten sind es 2478 Wettkampfpunkte.

Ist Regigigas ein sinnvolles Pokémon?

Bevor du dich nun auf den Weg machst, um unzählige Regigigas zu besiegen, sollte man schauen, wie sinnvoll das Pokémon überhaupt ist. Regigigas ist vom Typ „normal“ und kann bereits auf Level 40 bis zu 4337 WP erhalten.

Die besten Attacken für das Pokémon sind Kraftreserve + Gigastoß. Doch auch damit wirst du Regigigas nur relativ selten im Kampf benötigen. In der Kampfliga eignen sich Regigigas höchstens in der Meisterliga, doch auch hier gibt es bessere Alternativen.

Interessant ist das legendäre Pokémon für alle Spieler, die es noch nicht in ihrem Pokédex haben, oder auf der Jagd nach dem Shiny sind. Denn Regigigas ist zum ersten Mal in seiner schillernden Form erhältlich! Die Chance auf ein Shiny liegt bei ungefähr 1:19.