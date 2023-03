iPhone: Das steckt hinter den Farben des Akku-Symbols

Die Informationen in der Statusleiste sind vielfältig und zeigen dir mehr als nur Uhrzeit und den Status deiner Mobilfunk- oder Wi-Fi-Verbindung. Das kleine Symbol oben rechts in der Statusleiste kann dir beispielsweise viele Details über den Akkuzustand verraten. Ist das iPhone vollständig geladen oder nähert sich die Laufzeit dem Ende? Ist der Stromsparmodus aktiv? All diese Details zeigt dir Apple mit einer Reihe von Farben und anderen Hinweisen. Je nachdem in welchem Zustand sich dein Smartphone befindet, sind auch möglicherweise einige Funktionen deaktiviert oder nur in eingeschränkter Form verfügbar.

iPhone-Akku: Das steckt hinter dem Symbol in der Statusleiste

Das Icon für den Akku zeigt sich bei alltäglicher Nutzung in verschiedenen Farben. Im normalen Zustand ist das Innere des Symbols je nach Farbe des Hintergrundbildes schwarz oder weiß gefüllt. Mit sinkender Akkuladung des iPhones reduziert sich auch diese Füllung.

Wenn du eine präzise Anzeige der Prozente wünschst, kannst du diese seit iOS 16.1 wieder manuell aktivieren. Diese Option findest du auf deinem iPhone in Einstellungen > Batterie > Batterieladung in % aktivieren.

Ist das Symbol rot, bedeutet das, dass dein iPhone zu weniger als 20 Prozent geladen ist. Um die Laufzeit zu verlängern, kannst du hier zum Beispiel den Stromsparmodus aktivieren. Ist dieser eingeschaltet, ist das Icon für den Akku gelb. Die Aktivierung dieser Funktion schränkt jedoch einige Features deines Smartphones ein.

Verschiedene Farben des Akku-Symbols zeigen dir den Zustand des iPhones an

Diese Funktionen verändern sich beim aktiven Stromsparmodus

Der Stromsparmodus im iPhone und iPad wirkt selbstverständlich nicht ohne Einschränkungen. Hast du etwa ein iPhone 12, deaktiviert er unter anderem die 5G-Funktionen. In einigen Fällen, wie bei großen Downloads oder beim Streaming von Videos, bleibt sie jedoch aktiv.

Gleichzeitig greift die automatische Sperre bereits nach 30 Sekunden. Die Displayhelligkeit wird und einige visuelle Effekte werden reduziert. Hast du ein iPhone oder iPad mit ProMotion-Display wird die Bildwiederholrate auf 60 Hz gebremst.

Apples Stromsparmodus hat aber auch Auswirkungen auf die Apps auf deinem iPhone. So wird die Synchronisation von iCloud-Fotos temporär angehalten. Automatische Downloads, dies beinhaltet auch das Abrufen von Mails, werden ebenfalls eingeschränkt. Gleiches gilt für die Hintergrundaktualisierung von Apps.

Wenn du dein iPhone oder iPad auf mehr als 80 Prozent lädst, wird der Stromsparmodus automatisch deaktiviert. Während eines Ladevorgangs wird das Akku-Symbol in der Statusleiste außerdem grün dargestellt und mit einem kleinen Blitz versehen.

Das iPhone schont deinen Akku beim Laden

Um den Akku zu schonen, versucht das iPhone seit iOS 13 außerdem deinen Rhythmus beim Laden zu lernen. Apple bezeichnet dies als „Optimiertes Laden der Batterie“. Lädst du dein Smartphone etwa regelmäßig über Nacht und hast einen Wecker eingestellt, wird das Gerät nicht direkt vollständig auf 100 Prozent geladen. Stattdessen stoppt es zunächst bei 80 Prozent.

Erst im Laufe der Nacht werden die restlichen 20 Prozent geladen. Ziel ist es dabei, dass das iPhone bei 100 Prozent angelangt ist, wenn du es von der Stromquelle trennst. Ist dieses optimierte Laden aktiv, wird dir eine entsprechende Mitteilung angezeigt. Diese erlaubt dir auch das Deaktivieren des Features.

Das „Laden mit sauberer Energie“ ist derzeit nur in den USA verfügbar

Eine Neuheit ist das „Laden mit sauberer Energie“ seit iOS 16.1. Derzeit ist das Feature aber nur in den USA aktiv. Hierbei nutzt das Smartphone Informationen der lokalen Netzbetreiber, um festzustellen, wann Strom mit weniger Kohlenstoffemissionen verfügbar ist. Sind diese Informationen bekannt, wird hier ebenfalls der Ladevorgang entsprechend gesteuert.

Diese Option sowie das „Optimiertes Laden der Batterie“ findest du in Einstellungen > Batterie > Batteriezustand & Ladevorgang. In den iPhone-Einstellungen findest du außerdem Informationen zum Batterieverbrauch der vergangenen 24 Stunden oder 10 Tage.