iPhone-Trick: Akku-Prozente wieder anzeigen lassen – so geht’s

Apples Fortschritte in der aktuellen Beta-Phase für iOS 16 und Co. schreiten ununterbrochen voran. Mit der vorgestellten Entwickler-Beta zeigt, dass der iPhone-Hersteller weiterhin für Überraschungen sorgen kann. So bringt das aktuelle Update eine von vielen Nutzern lang ersehnte Funktion zurück, die seit dem iPhone X fehlte.

iOS 16 bringt die Akku-Prozente zurück

Findigen Testern war bereits kurz nach der Veröffentlichung der Entwickler-Beta von iOS 16 das lang vermisste Feature aufgefallen. Seit der fünften Entwickler-Version beziehungsweise dritten öffentlichen Beta von iOS 16 konntest du in den Einstellungen des iPhones die Anzeige der Akku-Prozente wieder aktivieren.

Dieses Feature fehlte bislang auf iPhones, die mit Face ID ausgestattet waren. Der Grund war bislang der fehlende Platz links und rechts von der Notch. Ein neues Design des Akku-Symbols machte jedoch die Rückkehr möglich. Auf iPhones mit Touch ID konntest du die Anzeige bereits seit Langem aktivieren. Wer zuvor den genauen Akku-Füllstand auf iPhone X oder neuer sehen wollte, musste das Kontrollzentrum durch eine Fingergeste sichtbar machen.

iOS 16 Beta 5 brachte die Akku-Prozente zurück aufs iPhone

Im neuen Design von iOS zeigt sich der Akkustand nach der Aktivierung des Features durch eine Nummer und eine farbige Kennzeichnung. Wird das iPhone zum Beispiel geladen, wird das Symbol grün und ein Blitz erscheint neben der Prozentzahl. Sinkt die Ladung auf weniger als 20 Prozent, wird das Symbol rot.

Das Feature war zunächst nicht auf allen iPhones mit Notch verfügbar. So fehlte laut MacRumors anfangs die Unterstützung auf dem iPhone 12 mini, iPhone 13 mini, iPhone 11 und iPhone XR. Mit der Vorstellung der Beta von iOS 16.1 hat Apple diese Einschränkung jedoch aufgehoben. Das für die kommenden Wochen erwartete Update wird laut MacRumors außerdem eine Änderung am Design der Prozentanzeige mitbringen. Das Akku-Symbol im Hintergrund wird sich dann entsprechend dem Zustand des Energiespenders leeren.

Das neue Feature kannst du in iOS 16 über Einstellungen > Batterie > Batterieladung in % aktivieren.

Die aktuelle Test-Version von iOS 16.1 für Entwickler sowie die dazugehörige öffentliche Beta des Betriebssystems stehen ab sofort zum Download bereit. Gleiches gilt für die Updates in Form von iPadOS 16.1, macOS Ventura und watchOS 9.1.