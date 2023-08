iOS 17: So erstellst du Nachrichten-Sticker aus deinen Fotos

Mit iOS 16 legte Apple im vergangenen Jahr den Grundstein für das nun kommende Feature. Seit dem kannst du auf iPhone, iPad oder Mac bereits in der Fotos-App durch ein langes Drücken auf das Display einzelne Objekte ausschneiden. Bislang war aber noch nicht ganz klar, was du dann mit diesen machst. Mit iOS 17 ändert sich dies, denn nun kannst du diese Objekte in Sticker für die Nachrichten-App verwandeln. Wenn du hierfür ein Live-Foto benutzt, wird der Sticker sogar animiert.

iOS 17: Aus Fotos werden Sticker – so gehts

Um die neuen Sticker zu erzeugen, musst du auf deinem iPhone oder iPad mindestens iOS 17 oder iPadOS 17 installiert haben. Das Update für Apples kommendes Betriebssystem befindest sich derzeit im Test, du kannst es aber bereits jetzt ausprobieren. Die finale Version wird im Herbst erscheinen.

Um einen neuen Sticker in iOS 17 zu erzeugen, öffnest du die Fotos-App auf deinem iPhone. Du wählst nun ein Foto aus, auf dem ein deutlich hervorstehendes Objekt zu sehen ist, aus dem du einen Sticker erzeugen willst. Du tippst jetzt lange mit dem Finger auf die Person, das Haustier, etc. bis es durch eine aufleuchtende Animation umrandet wird. In dem kleinen Menü, tippst du auf den Pfeil nach rechts und hier wählst du Sticker hinzufügen aus. In der nun sichtbaren Übersicht hast du die Möglichkeit, den neuen Sticker mit einem Effekt zu versehen. Zur Auswahl stehen hier Original, Kontur, Comic, Gewölbt und Glänzend. Du kannst jetzt auf Fertig tippen.

In der Fotos-App von iOS 17 erstellst du die neuen Sticker

Du kannst den Sticker nun überall benutzen, wo du Zugriff auf die virtuelle Tastatur in iOS 17 hast. Du findest deine Sticker links neben den zuletzt benutzten Emojis. Außerhalb von Apples iMessage wird dieser jedoch nur als Bild eingefügt und verschickt.

Der beste Einsatzort ist daher die Nachrichten-App auf deinem iPhone oder iPad. Wenn du dich mit einem Freund unterhältst, kannst du die Sticker in iOS 17 über das Plus-Symbol erreichen. Du kannst den gewünschten Sticker antippen und dann absenden. Alternativ kannst du ihn auch direkt in die Unterhaltung ziehen.

Den neuen Sticker kannst du dann in Apples Nachrichten-App verwenden

Wenn du in der Übersicht lange auf einen Sticker tippst, kannst du ihn außerdem jederzeit bearbeiten oder löschen. Hier hast du die Möglichkeit, den Effekt zu verändern, was insbesondere bei Live-Fotos hilfreich sein kann. Diese Sticker können dann, wie oben erwähnt, animiert sein. Dies kannst du hier auf Wunsch deaktivieren oder einen anderen Effekt auswählen.

Sticker sind nur eine der Neuheiten in der Nachrichten-App von iOS 17. Eine weitere Erweiterung ist die Wegbegleitung für iPhone-Nutzer.