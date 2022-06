Halo-Effekt: Das steckt hinter dem störenden Heiligenschein auf TVs

Der Halo-Effekt wird zum Teil auch mit dem Begriff „Blooming“ betitelt. Durch den hellen Schimmer, der um Darstellungen auf Fernsehbildschirmen auftritt, wirkt das Bildartefakt wie ein Heiligenschein. Von diesem Anblick stammt der Name ‚Halo‘, der im Englischen nichts anderes als „Heiligenschein“ bedeutet.

Wie entsteht der Halo-Effekt?

Der Halo-Effekt tritt durch die Hintergrundbeleuchtung bei LCD-Fernsehern auf. Genauer gesagt durch eine ungleichmäßige Ausleuchtung. Dort, wo strahlend helle Farben auf dunkle Töne stoßen, ist die Gefahr, dass das Licht auch in andere Bildbereiche scheint, besonders groß. Je besser die Hintergrundbeleuchtung eines LCD-TVs ausgearbeitet ist, desto geringer fällt der Blooming-Effekt aus. Hochwertige LCD-Modelle sind in ihrer Ausleuchtung heutzutage so gut abgestimmt, dass sich der Halo-Effekt im Standardbild nicht bemerkbar macht. Bei älteren oder günstigeren Modellen lässt er sich jedoch häufig nicht vollständig vermeiden. Das Licht erreicht schlichtweg auch Teile des Bildes, in denen es unerwünscht ist.

Kurzum lässt sich also sagen: Auch wenn bei LCD-Fernsehern der Halo-Effekt nicht zu vermeiden ist, kann man ihn minimieren. Dafür kommen hochwertige Dimming-Algorithmen zum Einsatz, die über viele Dimmingzonen verfügen. Günstigere Fernseher setzen häufig nur auf Local Dimming-Funktionen, die Blooming deutlich schlechter entgegenwirken können.

Kann ich den Halo-Effekt beseitigen?

Da es sich bei diesem Bildartefakt um einen Effekt handelt, der direkt mit der Ausleuchtungsmethode zusammenhängt, ist das nicht möglich. Fernseher, die bereits unter einem starken Halo-Effekt leiden, werden diesen nicht mehr verlieren. Übergangsweise lässt sich zwar der Kontrast auf dem Bild sowie die Helligkeit reduzieren, das bringt jedoch ebenso blassere Farben mit sich. Ausnahmen kann es jedoch geben, wenn der Effekt bei einem Fernsehmodell plötzlich verstärkt auftritt. In diesen Fällen kann ein technischer Defekt zugrunde liegen. Wenn du Glück hast, nimmt dein Fernsehhersteller das Modell auf Kulanz oder als Garantiefall zurück, um ihn zu reparieren oder auszutauschen. Ähnlich wie beim Clouding-Effekt bei Edge LED-Modellen, zählt der Halo-Effekt jedoch nicht grundsätzlich als technischer Mangel. Deine beste Möglichkeit dich davor zu schützen, ist daher leider nur, in einen dafür nicht anfälligen Fernseher oder ein hochwertiges LCD-Modell zu investieren.

Welche Fernseher bleiben von Blooming verschont?

Der Halo-Effekt tritt nicht bei OLED-TVs auf, da deren Ausleuchtung nicht über eine Hintergrundbeleuchtung ausgeführt wird. Stattdessen besitzen sie selbstleuchtenden organische Dioden, sodass sich jeder Pixel einzeln ein- und ausschalten kann. Es ist bei dieser Art von Fernsehgeräten daher nicht nötig, Local Dimming-Funktionen zu nutzen. Doch auch bei hochwertigen LCD-TVs, die über viele Dimmingzonen verfügen, fällt Blooming kaum noch ins Gewicht. Die Investition in einen guten Fernseher oder ein vorheriger Besuch im Elektronikmarkt kann sich daher bei der TV-Wahl lohnen.

Neben hochwertigen Dimming-Algorithmen mit vielen verschiedenen Dimmingzonen, bieten Hersteller auch weitere Technologien an, die dem Halo-Effekt entgegenwirken sollen. Darunter lässt sich beispielsweise Sonys XR Backlight Master Drive-Technologie nennen, die bei teuren LCD-Fernsehern zum Einsatz kommt und die Mini LED-Beleuchtung zusätzlich optimiert. Ähnliche Effekte gibt es bei LGs Mini QNED-Serie, die ebenso auf Beleuchtungstechnologien mit vielen Dimmingzonen setzt.

Das solltest du beim Kauf eines TVs beachten, um starke Halo-Effekte zu vermeiden

Hast du dich entschieden, dir einen neuen Fernseher zuzulegen, hast du viele Möglichkeiten. Wer einen OLED-TV auswählt, braucht an Blooming keine weiteren Gedanken zu verschwenden. Beim Kauf von LCD-Fernsehern solltest du dich auf drei wichtige Punkte konzentrieren: die Anzahl der vorhandenen Dimmingzonen, den verwendeten Dimming-Algorithmus sowie weitere vorhandene Bildschirmtechnologien. Verzichte bei deinem Kauf auf günstige Modelle, die auf Local Dimming-Technologien setzen oder nur wenige Dimmingzonen angeben.

Besitzt dein Gerät ein Full Array-Dimming oder einen besseren Dimming-Algorithmus mit vielen Zonen, ist der Fernseher eine gute Wahl. Verfügt er zusätzlich über Technologien, die Bildartefakte reduzieren und dabei die Helligkeit erhalten, wie beispielsweise Sonys XR Backlight Master Drive-Technologie, ist er noch besser gegen den Halo-Effekt gerüstet. Wen du dir nicht sicher bist, wie gut das Fernsehbild eines Gerätes in Echt auf dich wirkt, lass dir das gewünschte Modell in einem Elektronikmarkt in deiner Nähe vorführen. Dabei solltest du primär die Kontrastverhältnisse in dunklen Szenen betrachten, da diese immer einen genaueren Aufschluss liefern als die Darstellung von bunteren Szenen.