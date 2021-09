Die 10 schönsten Filme aus den 1910er-Jahren

Seit 1895 gibt es die ersten Formen des Kinos. Seit über 100 Jahren werden Filme produziert. Wobei es einige technische Entwicklungen gegeben hat und es mit der Zeit immer mehr Möglichkeiten gab. So gab es die ersten 24 Jahre der Kinogeschichte ausschließlich Stummfilme, die lediglich mit Musik unterlegt werden konnten. Das hat sich Ende der 20er-Jahre dann geändert. In den 1910er-Jahren wurden einige Stummfilme gedreht. Davon hat es aber kein einziger unter die 250 besten Filme der Filmbewertungsseite IMDb geschafft. Dennoch gibt es einige interessante Filme aus diesem Jahrzehnt.

Die außergewöhnlichen Abenteuer des Saturnino Farandola (1913)

In dem Abenteuerfilm aus den 1910er-Jahren geht es um eine Ansammlung von außergewöhnlichen Abenteuern, die Saturnino Farandola erlebt. Schon als Kind beginnt sein Leben außergewöhnlich, da seine Eltern bei einem Schiffsunglück ums Leben kommen, strandet Saturnino Farandola auf einer Insel, wo er von Affen groß gezogen wird. Im weiteren Verlauf erlebt er noch weitere spannende Abenteuer, die ihn an verschiedene Ecken der Welt führt.

Homunculus (1916)

„Homunculus“ ist eine sechsteilige Stummfilm-Reihe, die von einem künstlichen Wesen handelt. Dieses hat jedoch einen Fehler: Es weiß nicht, was Liebe ist und kann das Gefühl nicht nachvollziehen. Trotz allem sehnt sich das Wesen genau nach diesem Gefühl. Als der Homunculus herausfindet, was es eigentlich ist, beschließt es Rache an der Menschheit zu verüben, indem er sie vernichtet.

Charleys Tante (1915)

Die Geschichte von Charleys Tante wurde in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach verfilmt. So auch in den 1910er-Jahren. Die Komödie berichtet von den beiden Freunden Charley und Jack, die ein bevorstehendes Treffen mit ihren Freundinnen haben. Jedoch brauchen die beiden noch eine Anstandsdame. Eigentlich vorgesehen war dafür Charleys Tante, die jedoch nicht rechtzeitig eintreffen wird. Kurzerhand überreden sie ihren Freund sich, als Frau zu verkleiden und damit Charleys Tante zu spielen.

Der Katzensteg (1915)

Zur Zeiten der Befreiungskriege Anfang des 19. Jahrhunderts lebt der Baron von Schranden in Preußen. Die Beziehung zu seinem Sohn bricht, als der Baron einen Pakt mit französischen Truppen eingeht und diese unterstützt. Sein Sohn kämpft allerdings treu ergeben auf der Seite des Widerstandes. Der Baron zwingt seine Magd Regine dazu, die französischen Truppen über den Katzensteg zu führen, sodass sie den preußischen Truppen in den Rücken fallen können. Einige Zeit nach den Ereignissen haben sowohl Regine als auch der Sohn mit den Taten des Barons zu kämpfen.

Der Student von Prag (1913)

Der Student Balduin geht auf einen Handel ein, der sein Leben verändert. Für 100.000 Gulden verkauft der Student sein Spiegelbild an einen satanischen Zauberer und kann mit dem Geld sein gesellschaftliches Ansehen verbessern. Doch der Handel hat einen Haken, sein Spiegelbild verfolgt ihn unaufhaltsam, sodass Balduin sein Leben nicht ungehindert leben kann.

Das Himmelschiff (1918)

Eine Gruppe von Menschen macht sich auf den Weg zum Mars. In dem Film sorgt die Marsatmosphäre dafür das die Besatzung des Raumschiffes ohne Probleme atmen können. Gut bewaffnet macht sich die Truppe auf, den Planeten zu erkunden und tatsächlich treffen sie auf Marsianer. Jedoch haben diese jegliche Form von Gewalt hinter sich gelassen und leben als Pazifisten und Vegetarier auf dem roten Planeten.

Madame Dubarry (1919)

Der Film aus den 1910-Jahren beruht auf historischen Ereignissen. Jeanne wird, über mehre Umwege, die Mätresse des Königs Ludwig XV. Dennoch sorgt sie sich um ihre frühere Liebe Armand, der im Gefängnis sitzt. Jeanne sorgt dafür das Armand Soldat des Königs wird und damit ein besseres Leben hat als früher. Doch Armand fängt an gegen den König zu rebellieren, da die Lebensumstände der Bürger immer schlechter werden.

20.000 Meilen unter dem Meer (1916)

In der Verfilmung des Romanes von Jules Verne wird nicht nur sein Werk „20.000 Meilen unter dem Meer“ verarbeitet. Auch sein Roman „Die geheimnisvolle Insel“ dienten als Vorlage zum Film. Nemo ist Kapitän des U-Bootes Nautilus. Sein Ziel ist es, alle Kriegsschiffe mit dem U-Boot zu vernichten. Nach einem Angriff nimmt der Kapitän Schiffbrüchige auf, die auf der Suche nach einem Meeresungeheuer sind.

Tarzan bei den Affen (1918)

Die allererste Verfilmung der bekannten Geschichte von Tarzan stammt aus den 1910er-Jahren. Der kleine Tarzan wird in Südafrika im Dschungel geboren. Nachdem seine Eltern verstorben sind, nimmt sich ein weiblicher Affe dem kleinen Jungen an. Von da an lebt Tarzan im Dschungel und wächst mit den Affen auf. Die Amerikanerin Jane und ihr Vater begeben sich derweil auf die Suche nach dem Jungen und reisen nach Südafrika. Bei ihrer Reise sind sie mehrmals den Gefahren des Dschungels ausgesetzt.

Ingeborg Holm (1913)

In dem schwedischen Sozialdrama eröffnen das Ehepaar Holm ein Geschäft. Jedoch verstirbt der Ehemann kurz darauf an einer Krankheit. Zunächst versucht Ingeborg das Geschäft allein zu führen und sich um ihre drei Kinder zu kümmern. Schließlich muss sie alles aufgeben und verkauft das Geschäft und ihr Haus. Die Kinder kommen in Pflegefamilien und Ingeborg lebt nun im Armenhaus. Der Film zeigt dabei einige Probleme auf, die Ingeborg im Armenhaus hat.