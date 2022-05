Freitag, der 13.: Die besten WhatsApp-Sprüche zum Unglückstag

Freitag, der 13. steht nach mehr als einem halben Jahr wieder auf dem Plan. Der Tag gilt vor allem in westlichen Kulturkreis wie Europa und den USA als Unglückstag. Der Mythos ist, dass an diesem Tag besonders viel Unglück passiert. Statistisch gesehen lässt sich dieser Aberglauben aber nicht bestätigen: Mehrere Studien und Statistiken haben herausgefunden, dass an einem Freitag, den 13. durchschnittlich viele oder sogar weniger Unfälle passieren. Statistisch belegen lässt sich der Unglückstag also nicht.

Freitag, der 13. – Ein Unglückstag in der Geschichte?

Ebenfalls schwer zu ergründen ist die Herkunft des Aberglaubens. Bis ins 20. Jahrhundert lassen sich keine gesicherten Bezüge auf Freitag, den 13. finden. Obwohl es immer mal wieder besondere Ereignisse an einem 13. gab, der ein Freitag war, lässt sich nicht eindeutig erklären, warum dieser Tag in Europa und Nordamerika als Unglückstag gilt. Eines der ersten belegten historischen Ereignisse am Freitag, den 13. war die Verhaftung der Tempelritter durch den französischen König Philipp IV. In den folgenden Jahrhunderten galt der Tag jedoch in keiner Quelle nachweisbar als Unglückstag.

Eine andere Theorie geht davon aus, dass sich Freitag, der 13., als Reaktion auf den großen Börsenkrach 1929 in den USA herauskristallisierte. Damals kollabierte die Börse des Landes und sorgte für eine weltweite Wirtschaftskrise. Das Problem an dieser These ist, dass der Börsenkrach an einem Donnerstag, den 24. Oktober, begann. Es dauerte zwar rund einen Tag, bis sich die Neuigkeit auch in Europa verbreitete. In den USA ist der Tag als Black Thursday bekannt. In Deutschland gab es darüber hinaus zwei Jahre vorher einen schwarzen Freitag: Er ereignete sich am 13. Mai 1927 und resultierte aus einem Börsenkrach an der Börse Berlin.

Andere Länder, andere Sitten

Obwohl es so scheinen mag, ist Freitag, der 13., eigentlich ein lokales Phänomen. Denn nicht überall gilt der Tag als Unglücksbringer. In der jüdischen Tradition sowie in Japan gilt die 13 beispielsweise als Glückszahl. In Italien gilt der Freitag am 17. Tages eines Monats als Unglückstag. In Griechenland und spanischsprachigen Ländern gilt der 13. an einem Dienstag als schlechtes Omen. Freitag, der 13., wird außer in Deutschland besonders in den USA und dem Vereinigten Königreich als „Anti-Feiertag“ gewürdigt.

Freitag, der 13. in Filmen und Literatur

Der Tag gelangte vor allem in Medien zu viel Aufmerksamkeit. Den Anfang dabei machte dabei wohl der Börsenroman „Friday the 13th“ vom US-Amerikaner Thomas William Lawson. Einige Theorien gehen davon aus, dass er als eigentlicher Urheber des Phänomens gilt. 1916 und 1944 erschienen Filme mit dem Namen „Freitag der 13.“ In Deutschland.

Das wohl berühmteste Medium rund um den Unglückstag ist aber die Horrorfilm-Reihe mit dem gleichen Namen. Neben einem Dutzend Filme sind rund um das Franchise auch viele Comicbücher, Videospiele und Romane publiziert worden.

Aberglaube in der Technik-Welt

Wenig Aufmerksamkeit erfreut sich der Unglückstag derweil im Tech-Bereich. Ende 1980er verbreitete sich beispielsweise ein Computervirus auf IBM-Computern, der seine Schadsoftware am Freitag, den 13., ausspielte. Der „Friday the 13th“-Virus wurde auch „Jerusalem“-Virus genannt und ist eine der wenigen Fälle, in denen die Technik-Welt Bezug auf den Unglückstag nimmt.

Wesentlich verbreiteter ist hingegen der Aberglaube gegenüber der Zahl 4. Sie gilt vor allem im ostasiatischen Raum als Unglückszahl. Dieser Aberglaube basiert auf der Ähnlichkeit des Wortes Vier mit dem Wort für Tod unter anderem im Chinesischen, Japanischen, Koreanischen und Vietnamesischen. Zuletzt machte sich die sogenannte Tetraphobie – sprich, die Angst vor der Zahl 4 – beim Smartphone-Hersteller OnePlus bemerkbar. Das Unternehmen verzichtet nach dem OnePlus 3T auf ein OnePlus 4 und ging sofort dazu über, den Nachfolger OnePlus 5 zu nennen.

Freitag, der 13. – Sprüche zum Unglückstag

Selbstverständlich gibt es auch zum Unglückstag einige passende Sprüche, die du Kollegen, Freunden oder deiner Familie senden kannst. Wir haben einige lohnenswerte Sprüche für dich gesammelt.

Sprüche, die das Fürchten lehren

Freitag, der 13.? Wo ist meine Hockey-Maske? 👹🤔

Fröhlichen Freitag, den 13.! Möge all dein irrationaler Aberglaube dich heute heimsuchen.👹

Freitag, der Dreizeeeeeeehhhh 🤯

Das Glück kommt nie doppelt 👩‍❤‍💋‍👩, das Unglück aber selten allein. 👹

Das Unglück kommt oft haufenweise. 💩

Ein Unglück 👹 geht selten von allein. 😳

Erfahrung und Übung im Unglück 😈 lehrt Schweigen. 🤐

Auf Erden 🌎 ist einzig das Unglück vollkommen.

Lustige WhatsApp-Sprüche zum versenden

Am Freitag, den 13. wird aus Zufällen Wissenschaft. 👨‍🔬

Ist doch egal, dass heute Freitag, der 13. ist! Ich hab‘ sowieso immer Pech.😭

Am Freitag, den 13., sollen merkwürdige Dinge passieren! 😳 Vielleicht finde ich ja heute einen Partner? 😍

Am 13., wenn’s Freitag ist, der Bauer sich ins Bett verpisst.😜

Mir egal, dass heute der 13. ist! Hauptsache, es ist endlich Freitag!

Freitag der 13. wäre viel gruseliger 👹, wenn es ein Montag wäre. 😐😜

Gott schuf die Katze 🐈, damit der Mensch 💁🏾‍♂ einen Tiger 🐅 zum Streicheln 😻 hat.

Ein Haus 🏠 ohne Katze 🐈 ist wie ein Aquarium ohne Fisch. 🐟

Dein wundervolles weiches Fell 🐾, so schwarz und hell, so seidig 💫, so voller Pracht, wie Wolkenhimmel 🌓 in der Nacht – belohnt die Hand 🖐🏽, die dich liebkost, mit freundlichem Glück 💝 und Trost.

Wer eine Katze 🐈 hat, braucht das Alleinsein 😥 nicht zu fürchten.

Sprüche, die Glück wünschen

Viel Glück am heutigen Freitag. Ohne Aberglaube ist es auch bloß ein Tag wie jeder andere.😉

Glück ist, gar nicht gemerkt zu haben, dass gestern Freitag, der 13. war.

Seien wir nicht abergläubisch 😏 – das bringt nur Unglück. 😈

Kurz, je weniger Aberglaube, desto weniger Fanatismus 🤡, und je weniger Fanatismus, desto weniger Unheil. 😈

Das einzige Unglück 🤡 am Freitag, dem 13. ist, dass am 16. schon wieder Montag ist! 😳😅

Scherben 🥂 bringen Glück – auf zum nächsten Porzellanladen! 🥣😅