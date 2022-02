Die 6 schönsten Liebesfilme zum Valentinstag bei Netflix

Liebesfilme gibt es zuhauf. Einen Guten zu finden, ist aber gar nicht so einfach. Denn sie gehören nicht unbedingt zum Lieblingsgenre der Zuschauer. Das belegt auch die Liste der besten Filme aller Zeiten, die von Gewalt und Kriminalität geprägt ist. Doch es gibt sie, die guten und schönen Liebesfilme – abseits von Titanic, Dirty Dancing und Pretty Woman. Für alle Verliebten haben wir hier 6 Filmtipps bei Netflix zum Valentinstag.

Zwei an einem Tag

Nach einer kurzen Romanze im College gehen Emma (Anne Hathaway) und Dexter (Jim Sturgess) getrennte Wege. Beide verfolgen unterschiedliche Lebensziele. Während der darauffolgenden 20 Jahre treffen sie sich regelmäßig, immer am selben Tag, jedes Jahr. Sie sprechen über Probleme und den Verlauf ihrer Karrieren. Bis sie beide erkennen, wonach sie immer gesucht haben. Die tragikomische Liebesgeschichte von Emma und Dexter basiert auf einem Bestseller von David Nicholls und fesselte Millionen Leser. Hier geht’s zum Trailer und hier gibt es den Film bei Netflix zu sehen.

P.S. Ich liebe Dich

Neben den oben genannten Klassikern ist „P.S. Ich liebe Dich“ wohl einer der bekanntesten Liebesfilme. Wer ein Abo bei Netflix hat, kann sich den Film ansehen, ohne zuzahlen zu müssen. Wer den Film noch nicht kennt: Eigentlich sind Holly (Hilary Swank) und Gerry (Gerard Butler) ein normales, glückliches Paar. Doch mit einem Schlag sieht die Welt anders aus: Gerry stirbt. Holly muss infolgedessen alleine zurechtkommen – doch eines Tages erreicht sie ein Brief. Und der kommt von ihrem verstorbenen Partner Gerry. Hier geht’s zum Trailer.

Notting Hill

Notting Hill ist nicht nur ein Liebesfilm, sondern hier und da auch eine Komödie. In einem Satz: Durch Zufall begegnet der zurückhaltende Buchladenbesitzer William Thacker (Hugh Grant) in London der Hollywood-Schauspielerin Anna Scott (Julia Roberts) und kommt ihr allmählich näher. Der Film kannst du ebenfalls bei Netflix streamen. Hier geht’s zum Trailer.

Marriage Story

Eine etwas andere Liebesgeschichte ist „Marriage Story„. Der Film ist ebenfalls im Netflix-Abo enthalten. Regisseur Charlie und Schauspielerin Nicole galten als Traumpaar. Doch sie haben sich auseinandergelebt und beschließen, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Unter Rücksicht auf ihren Sohn Henry wollen sie die Scheidung friedlich abwickeln. Nicole will zurück nach Los Angeles und hat bereits eine Rolle zugesagt. Als die beiden ihre Anwälte hinzuziehen, wendet sich das Blatt. Hier geht’s zum Trailer.

Wie ein einziger Tag

Die Buchverfilmung von Nicholas Sparks aus dem Jahr 2004 dreht sich um das Leben von Noah (Ryan Gosling) und Allie (Rachel McAdams). Die Geschichte der beiden wird als Rückblende von Noah erzählt. In ihren jungen Jahren lernt Allie in den Ferien Noah kennen. Doch ihre Gefühle stehen unter keinem guten Stern. Ihre Eltern sind gegen die Beziehung und so verlieren sich die beiden erst einmal aus den Augen. Doch wie das Schicksal es will, führen ihre Wege immer wieder zusammen. Hier siehst du den Film bei Netflix und eine Vorschau liefert der Trailer.

Crazy, Stupid, Love.

Ebenfalls im Netflix-Abo enthalten: die Romantik-Komödie Crazy, Stupid, Love. Vom Ende seiner Ehe mit Emily (Julianne Moore) erschüttert, wird Cal (Steve Carell) von dem Frauenaufreißer Jacob (Ryan Gosling) wieder auf Vordermann gebracht. Doch der Casanova erlebt eine große Überraschung. Eine tragische wie auch komische Geschichte. Für Unentschlossene gibt es hier den Trailer zum Film.