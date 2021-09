Wenn du dich für ein Smartphone für unter 200 Euro interessierst, kannst du aus einem extrem breiten Spektrum an Geräten auswählen. Hersteller wie Samsung und Xiaomi spielen ebenso eine Rolle wie Nokia oder Motorola. Aber auch kleinere Player wie Realme und Oppo mischen in dieser Preisklasse zunehmend mit. Die besten Handys unter 200 Euro haben wir für dich hier zusammengestellt.

Beste Handys unter 200 Euro

Empfehlungen der Redaktion

Eine Empfehlung unserer Redaktion ist das Motorola Moto G30. Es bietet nicht nur Zugriff auf den Qualcomm Snapdragon 662 Prozessor, sondern auch 128 GB Speicherplatz und 6 GB Arbeitsspeicher. Dazu gesellt sich eine Vierfach-Kamera, deren Hauptkamera mit einer Auflösung von bis zu 64 Megapixeln punkten kann. Dafür musst du dich aber mit einer HD-Auflösung beim Bildschirm zufriedengeben – was jedoch in aller Regel vollkommen ausreicht.

Motorola Moto G30 Software Android 11 Prozessor Qualcomm Snapdragon 662 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB, 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP52 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 197 g Farbe weiß, schwarz, Schwarz, Weiß Einführungspreis Moto G30 (4 GB RAM): 180 €, Moto G30 (6 GB RAM): 190 € Marktstart Februar 2021

Oder soll es lieber das Realme 8 auf Basis von Android 11 sein? Hier kommt mit dem Helio G95 von MediaTek ein leistungsstarker Prozessor zum Einsatz, du hast Zugriff auf ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display und auf der Rückseite ist ebenfalls eine Vierfach-Kamera (64 + 8 + 2 + 2 Megapixel) zu finden. Der 5.000 mAh große Akku lässt sich mit bis zu 30 Watt aufladen.

Realme Realme 8 Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio G95 Display 6,4 Zoll, x Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Silber Einführungspreis 199 € Marktstart Mai 2021

Vereinzelt ist auch das TCL 10 5G für unter 200 Euro zu haben. Und das ist ein kleiner Geheimtipp. Denn dieses Smartphone bietet nicht nur 5G-Unterstützung, sondern ist auch mit dem Qualcomm Snapdragon 765G ausgestattet. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in unserer aktuellen Bestenliste zu Smartphones unter 200 Euro.

Samsung – Die besten Handys bis 200 Euro

Wenn du auf der Suche nach einem neuen Samsung-Handy für unter 200 Euro bist, ist die Auswahl aktuell recht überschaubar. Aufgrund gestiegener Kosten für Chips und andere Bauteile hat der koreanische Hersteller die Preise für viele seiner Smartphones erhöht und somit über die 200-Euro-Schwelle getrieben. Unterhalb dieser Preisgrenze ist aktuell das Samsung Galaxy A12 empfehlenswert. Vor allem, weil es Zugriff auf 128 GB Speicherplatz bietet, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Der Prozessor, ein MediaTek P35, ist dafür aber vergleichsweise schwach.

Samsung Galaxy A12 Software Android 10 Prozessor Mediatek Helio P35 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 205 g Farbe Schwarz, Weiß Einführungspreis 179 € Marktstart Januar 2021

Xiaomi – Die besten Handys bis 200 Euro

Zahlreiche Smartphones für unter 200 Euro bietet auch Xiaomi an. Vor allem hinsichtlich des Preises ist das Xiaomi Redmi Note 9 eine gute Wahl. Positiv ist auch, dass es 128 GB Speicherplatz bietet und eine Vierfach-Kamera (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel) zur Verfügung steht. Der Prozessor aus dem Hause Mediatek (Helio G85) wurde unter anderem für mobiles Gaming optimiert.

Xiaomi Redmi Note 9 Software Android 10 Prozessor MediaTeK Helio G85 Display 6,53 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB, 4 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.020 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 199 g Farbe Grün. Grau, Weiß, grün, grau, weiß Einführungspreis Redmi Note 9 (64 GB): 200 €, Redmi Note 9 (128 GB): 230 € Marktstart Mai 2020

Alternative gewünscht? Das Xiaomi Redmi Note 10S bietet in weiten Teilen eine noch bessere Ausstattung. Unter anderem eine Vierfach-Kamera, deren Hauptkamera mit bis zu 64 Megapixeln auflöst. Und auch der MediaTek Helio G95 Prozessor hat viel zu bieten. Aktuell ist für unter 200 Euro aber nur das Modell mit 64 GB Speicherplatz zu haben.

Xiaomi Redmi Note 10S Software Android 11 Prozessor MediaTek Helio G95 Display 6,43 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 64 GB Hauptkamera 9248×6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP53 (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 179 g Farbe Grau, Weiß, Blau Einführungspreis Redmi Note 10S (64 GB): 250 €, Redmi Note 10S (128 GB): 280 € Marktstart Mai 2021

Poco – Das beste Smartphone unter 200 Euro

Ebenfalls Teil von Xiaomi, aber inzwischen eine eigenständige Marke: Poco. Und für unter 200 Euro möchten wir denen Blick aktuell vor allem auf das Poco M3 Pro 5G lenken. Der Name ist bei diesem Handy Programm: Es lässt dich einen entsprechenden Tarif vorausgesetzt ebenfalls per 5G im Internet surfen. Ansonsten ist die Ausstattung in weiten Teilen ähnlich wie beim Xiaomi Redmi Note 10 5G. Als Prozessor kommt der MediaTek Dimensity 700 zum Einsatz.

hier geht’s zum Testbericht des Poco M3 Pro 5G

Xiaomi Poco M3 Pro 5G Software Android Android 11 Prozessor MediaTek Dimensity 700 Display 6,5 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht 190 g Farbe Schwarz, Blau, Gelb Einführungspreis 199 € Marktstart Mai 2021

Huawei – Die besten Handys bis 200 Euro

Möchtest du dir ein Smartphone von Huawei zulegen? Das Huawei P40 Lite wäre eine gute Wahl. Vier Kameras auf der Rückseite (48 + 8 + 2 + 2 Megapixel), satte 128 GB Speicherplatz und 6 GB RAM sprechen für sich. Zudem liefert der Kirin 810 Prozessor eine ordentliche Leistung. Ein großes Aber gibt es jedoch. Denn das Huawei P40 Lite kann nicht auf Google-Dienste zugreifen. Und somit hast du unter anderem auch keinen Zugriff auf den Google Play Store, sondern nur auf die Huawei App Gallery mit deutlich weniger Smartphone-Apps.

Huawei P40 lite Software Android Android 10 Prozessor Kirin 810 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.310 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000×6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.200 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung (kein Schutz) Gewicht Farbe Einführungspreis 299 € Marktstart März 2020

Weitere Hersteller – Die besten Handys bis 200 Euro

Weitere gute Handys für unter 200 Euro kannst du dir zum Beispiel von Nokia oder OnePlus sichern. Das Nokia G20 beispielsweise ist eines der neuesten Mittelklasse-Smartphones und mit einer Quad-Kamera (48 + 5 + 2 + 2 Megapixel) sowie MediaTek Helio G35 Prozessor ausgestattet. Schon etwas älter, aber ebenfalls ein grundsolides Smartphone der unteren Mittelklasse: das Wiko View 5 Plus mit Vierfach-Kamera (48 + 8 + 5 + 2 Megapixel) und MediaTek Helio P35 Prozessor.

Kein Apple iPhone für unter 200 Euro?

Apple und seine iPhones spielen bei Handys zu Preisen bis 200 Euro keine Rolle. Zumindest dann nicht, wenn du dir ein neues iPhone wünschst. Anders sieht es aus, wenn du dir ein gebrauchtes iPhone sichern möchtest.

Wenn du einen hohen einmaligen Preis umgehen möchtest, gibt es die Möglichkeit, ein Handy auf Raten zu kaufen. Damit werden auch die neuen iPhone-Modelle erschwinglich. Das Apple iPhone 11 gibt es beispielsweise bei Smartphone-Only ab 29 Euro monatlich (finanziert über 24 Monate). Durch die Null-Prozent-Finanzierung fallen beim Handy-Ratenkauf keine Zinsen an. Das etwas ältere Apple iPhone XR gibt es dann sogar schon ab 26 Euro monatlich. Soll es das iPhone 12 oder das iPhone 12 Pro sein, musst du deutlich mehr investieren: mindestens 36 beziehungsweise 49 Euro pro Monat. Beim iPhone 13 oder iPhone 13 Pro sind es 40 Euro respektive 50 Euro monatlich.

In jedem Fall solltest du dir aber auch unsere Hitliste zu den besten Smartphones bis 300 Euro genauer ansehen, wenn du etwas mehr als 200 Euro auf der hohen Kante liegen hast. Denn für etwas mehr Geld bekommst du zum Teil deutlich mehr Leistung.

Lesenwert: Die besten Handys 2021 in jeder Preiskategorie