Am 1. Advent beginnt die Weihnachtszeit und im ganzen Land werden Türchen im Adventskalender geöffnet. Für viele gehören Weihnachtslieder dazu. Und wer nach kostenlosen Alternativen zu Spotify, Amazon oder Apple Music sucht, wo man Weihnachtsmusik komplett gratis streamen kann, für den haben wir etwas. Und für alle, die Weihnachtslieder über Spotify hören, haben wir weiter unten in dem Artikel einige wunderbar weihnachtliche Playlists verlinkt.

Weihnachtslieder im Radio auf Abruf

Ob über PC, Laptop oder Smartphone: Den Radiosender 8080s XMAS kannst du direkt auf der Homepage des Anbieters starten. Um Weihnachtsmusik zu hören, einfach den Playbutton anklicken. Dabei ist es egal, ob du ein iPhone oder ein Android-Smartphone benutzt. Eine App gibt es kostenlos im Google Play Store oder für iPhone und iPad im App Store. Was für die App spricht: Hier gibt es nicht nur Weihnachtslieder, sondern auch viele weitere Genres der 80er.

Mehr Lametta geht nicht. Bei X-MAS Rock Nonstop gibt es die weihnachtlichsten Songs der Rockgeschichte – für die Weihnachtszeit und das ganze Jahr. Mit Rudolph, Santa Claus und jeder Menge Rockgeschenken. Das Radio lässt sich über den Browser auf dem PC oder Smartphone streamen. Wahlweise sind alle hier aufgezählten Radios auch über sehr viele Radio-Apps hörbar.

Auch das Hitradio RTL bietet ein Weihnachtsradio mit 24 Stunden Weihnachtsmusik aller Art. Entweder spielst du das Radio über den Browser auf PC oder Handy ab oder lädst dir die App (Android oder iPhone/iPad) auf dein Smartphone.

„All I Want for Christmas“, „Jingles Bells“ oder „Last Christmas“ – in der Weihnachtszeit kommt man an diesen fürchterlich fröhlichen Songs einfach nicht vorbei. Außer du hörst Weihnachtsmusik bei RADIO BOB. Hier wirst du vor schnulzigen Weihnachtssongs verschont, die überall in Dauerschleife laufen. Der Sender ist eine „Wham-Mariah-Carey-Heintje-freie-Zone“. Stattdessen gibt es Weihnachtsmusik von Queen, Motörhead, Status Quo, AC/DC oder Bad Religion.

Kostenlose Spotify-Alternative für Weihnachtslieder

Ob Spotify, Deezer oder Apple Music: Alle Streaming-Dienste haben eines gemeinsam: Sie kosten Geld. Doch es gibt eine Alternative, die nicht nur kostenlos, sondern auch noch werbefrei ist. Bei Nonoki gibt es keine Werbung. Zudem findest du nahezu alles, was du auch bei Spotify suchst, auch Weihnachtslieder in Playlisten, von allen erdenklichen Künstlern und aus allen Jahrzehnten. Und: Du kannst beliebig oft Lieder überspringen. Zozoki gibt es sowohl fürs Handy als App (Android und iPhone) sowie auf dem Computer. Alles Wissenswerte über Zozoki haben wir in diesem Ratgeber zusammengefasst.

Weihnachtsmusik bei YouTube

Ob Party oder gemeinsames Essen, ob Rock oder Schlager: Bei YouTube findest du viele Playlisten, die deinen Geschmack treffen. Der größte Vorteil dabei: Du musst nur den Browser auf dem PC oder Smartphone öffnen, die passende URL eintippen und eine Playlist auswählen. Wenn du dann noch unter der Suchleiste bei YouTube auf „Filter“ klickst und „Playlists“ auswählst, steht dem Musikgenuss nichts mehr im Weg. Der Nachteil gegenüber einem Radio oder einer Weihnachtslieder-Playlist bei Spotify: Die Qualität kann schon mal schwanken. Und: Du musst Vorlieb mit immer wieder eingespielter Werbung nehmen.

Weihnachtslieder bei Spotify

Spotify ist der weltweit größte und beliebteste Musik-Streaming-Anbieter. Die Auswahl an Platten, Künstlern und Songs ist unheimlich groß. Wer sich kostenlos registriert, kann beliebig viel Musik abspielen. Jedoch wird zwischen den Songs immer wieder Werbung eingespielt. Wer ein Premium-Abo für rund 13 Euro im Monat abschließt, hört seine Lieblingsmusik ohne Werbeunterbrechung.

Und selbstverständlich findet man hier auch Weihnachtslieder. So viele, dass man leicht den Überblick verlieren kann. Wir haben die schönsten Playlists mit Weihnachtsmusik herausgesucht.

Musik zu Weihnachten bei Deezer

Deezer ist einer der bekanntesten Musik-Streaming-Anbieter. Wer sich kostenlos registriert, kann beliebig viel Musik abspielen. Zwischen den Songs wird aber immer wieder Werbung eingespielt. Wer ein Premium-Abo abschließt, hört seine Lieblingsmusik ohne Werbeunterbrechung für rund 12 Euro im Monat. Und auch bei Deezer finden Nutzer Weihnachtslieder. Hier sind die schönsten Playlists:

Amazon Music und die besten Weihnachts-Playlists

Bei Amazon Music lassen sich die Weihnachts-Playlisten im Shuffle-Modus abspielen. Man benötigt dafür nur ein Amazon-Konto (kein bezahltes Prime-Abo). Dann jedoch wird zwischendurch immer wieder Werbung eingespielt. Mit einem Prime-Abo ist das anders. Hier lassen sich auch bestimmte Songs auswählen und direkt abspielen. Amazon Music ist über den Browser auf dem Laptop erreichbar. Wer lieber sein Smartphone mit der heimischen Musikanlage via Bluetooth verbindet, kann die App für Android oder iOS in dem jeweiligen Store herunterladen. Und hier sind die besten Weihnachtslieder bei Amazon:

Apple Music

Apple Music ist, wie der Name es bereits verrät, ein Streaming-Dienst von Apple. Ohne Abo geht hier aber nichts. Rund 11 Euro muss man im Monat zahlen, um Musik hören zu können. Dabei sind die ersten drei Monate kostenlos. Danach ist das Abo monatlich kündbar. Apple Music gibt es für iPhones, aber auch für Android-Smartphones als App. Auf dem Desktop läuft die Musik entweder über den Browser oder über iTunes. Und hier sind 5 ausgewählte Playlists zu Weihnachten bei Apple Music.

